صور.. شعار الوطن يزين مطارات المملكة في اليوم الوطني 90

المواطن - الرياض

احتفت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بمطارات المملكة، بمناسبة اليوم الوطني 90، تحت شعار همة حتى القمة، وذلك للمشاركة والتعبير بمشاعر الوطنية والانتماء لتخليد ذكرى هذه المناسبة الغالية على قلوب جميع المواطنين وتجسّد عمق الولاء والانتماء لهذه البلاد المباركة.

وأقيمت العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف الصالات بمطارات المملكة احتفالًا بهذه المناسبة، حيث تم الترحيب والاحتفاء بالمسافرين القادمين والمغادرين، وقامت مطارات المملكة بتقديم الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة وتوزيع الأعلام الوطنية السعودية، كما جرى الصدح بالنشيد الوطني السعودي في أرجاء صالات السفر بالمطارات السعودية.

شعار الوطن يزين مطار الملك خالد

وشهد مطار الملك خالد الدولي بالرياض احتفالات باليوم الوطني السعودي الـ 90 عبر إقامة العديد من الفعاليات لمسافري العاصمة في جميع صالات السفر الداخلية حيث تم نشر ألوان شعار الوطن في كل مرافق المطار، امتدادًا إلى مداخل الطرق المؤدية إليه، مستقبلةً المسافرين بالأعلام والورود والأهازيج الوطنية احتفاءً بهذه المناسبة.

وتضمنت الفعاليات مشاركة الأطفال في الصالة الخامسة بغناء النشيد الوطني التي تزيّنت بعلم المملكة وألوانه.

واستقبل مطار الرياض مسافري العاصمة بفن العرضة، من خلال شاشات تفاعلية، فيما تزيّنت البوابات ومناطق أخرى من المطار بألوان علم مملكتنا الحبيبة.

فيما شهد مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة احتفالًا باليوم الوطني السعودي الـ 90 عبر إقامة العديد من الفعاليات في الصالة (1)، إذ توشح مبنى المطار بألوان شعار الوطن في جميع مرافقه امتدادًا إلى مداخل الطرق المؤدية إليه، مستقبلة المسافرين بالأعلام والورود والأهازيج الوطنية احتفاءً بهذه المناسبة.

وتضمنت الفعاليات المشاركة بلوحات تحمل صور ملوك المملكة العربية السعودية، كما تضمنت الفعاليات لوحة جدارية يعبر من خلالها المواطنين عن مشاعرهم في اليوم الوطني إضافة إلى عرض العلم السعودي من داخل حوض الأسماك بالمطار والذي يعتبر أكبر حوض أسماك في مطارات العالم، إلى جانب إقامة العرضة السعودية التي أقيمت في المكتب التنفيذي بمشاركة منسوبي المطار.

مطار الملك فهد الدولي بالدمام

فيما احتفى مطار الملك فهد الدولي بالدمام بذكرى اليوم الوطني 90، وشهدت صالات المطار، فعاليات الاحتفال الذي شارك فيه كامل القطاعات الحكومية والشركات العاملة في المطار ومكاتب الطيران، فيما توشحت الصالات ومداخل المطار بالأعلام الوطنية والإضاءات الخضراء وعبارات التهنئة المختلفة بهذه المناسبة وشاشة ضخمة لعرض العلم السعودي في صالة المطار، وتم استقبال المسافرين بهدايا وطنية تذكارية.

وتزينت صالات المطار بشاشات مضيئة على شكل الرقم 90 وشاشات تفاعلية، وتشغيل الأغاني الوطنية وتزيين المناطق الخارجية كـ(إضاءة برج المراقبة) باللون الأخضر، إلى جانب مشاركة فريق تطوعي في تنظيم الفعالية.

وفي المدينة المنورة، احتفى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة باليوم الوطني الـ 90 للمملكة من خلال استقبال المسافرين القادمين عبر الرحلات الداخلية من مختلف مناطق المملكة وتقديم هدايا وشعارات خاصة بهذه المناسبة، كما شاركت الجهات العاملة في المطار في الفعالية المنظمة التي أقيمت في صالة قدوم الرحلات الداخلية، وسط مشاعر الفرح والابتهاج والتي تجسّد عمق الولاء والانتماء لهذه البلاد المباركة.

تزيين مداخل المطارات بالأعلام الوطنية

في حين احتفت مطارات المملكة الأخرى، باليوم الوطني الـ 90 للمملكة وتوشحت مداخل المطارات بالأعلام الوطنية والبالونات والإضاءات الخضراء وعبارات التهنئة المختلفة بهذه المناسبة، إضافة إلى ارتداء منسوبي المطارات وشاحات خاصة لإبراز هذه المناسبة الوطنية، وتم تجهيز صالات المطارات بالأعلام الوطنية واللون الأخضر وتقديم الهدايا للمسافرين، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات في صالات المطارات، التي شهدت فعاليات وجدت إقبالًا كبيرًا من المسافرين، وتفاعلًا يجسد مشاعر الوطنية والانتماء لتخليد ذكرى هذه المناسبة الغالية على قلوب جميع المواطنين.

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