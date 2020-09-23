صور.. صقور الجو يزينون سماء عسير في يوم الوطن

المواطن - عسير
انطلقت العروض الجوية لترسم لوحة جمالية منقطعة النظير في حب الوطن، تفاعل معها المواطنون على الأرض؛ احتفاء بذكرى اليوم الوطني للمملكة.
وانطلقت أسراب الطائرات في سماء المملكة، مساء اليوم الأربعاء؛ ابتهاجًا واحتفالًا بذكرى اليوم الوطني.
ورسمت الطائرات لوحة فنية جمالية في سماء منطقة عسير، تفاعل معها المواطنون على الأرض بالأناشيد والآهات؛ تعبيرًا عن حب الوطن الغالي.
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