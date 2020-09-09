صور.. ضبط قائد مركبة مارس التفحيط بمركبة بدون لوحات بالشمالية

المواطن - الشمالية
أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الأربعاء، أن مرور الشمالية تمكن من ضبط قائد المركبة لارتكابه مخالفتي (التفحيط، عدم وجود لوحات)، معرضًا حياته وحياة قائدي المركبات للخطر.
وأوضحت المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.
ونشرت الإدارة العامة للمرور مجموعة من الصور وثقت من خلالها عملية ضبط المفحط، وإحالته للهيئة المرورية لاتخاذ ما يلزم.
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