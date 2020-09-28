صور.. ضبط مصنع للخمور به 12.000 لتر من المسكر بعسير

المواطن - حسن عسيري - أبها

أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير والجهات الأمنية، عن اكتشاف مصنع للخمور بأحد أودية المنطقة.

ووُجد بالمصنع كمية من المسكر تفوق 12000 لترٍ من المادة المخمرة، وأكثر من 1500 علبة سعة لتر ونص من مادة العرق المسكر مجهزة للبيع، إضافة إلى عدد من الحبوب المخدرة.

وتم تسليم الموقع والمصنع للجهات الأمنية لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.

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