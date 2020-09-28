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المواطن - عسير
صور.. ضبط مصنع للخمور به 12.000 لتر من المسكر بعسير
بعد تنسيق أمني بين هيئة الأمر بالمعروف والجهات الأمنية

صور.. ضبط مصنع للخمور به 12.000 لتر من المسكر بعسير

2020/09/28
الساعة 2:39 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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صور.. ضبط مصنع للخمور به 12.000 لتر من المسكر بعسير
المواطن - حسن عسيري - أبها

أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير والجهات الأمنية، عن اكتشاف مصنع للخمور بأحد أودية المنطقة.

ووُجد بالمصنع كمية من المسكر تفوق 12000 لترٍ من المادة المخمرة، وأكثر من 1500 علبة سعة لتر ونص من مادة العرق المسكر مجهزة للبيع، إضافة إلى عدد من الحبوب المخدرة.

وتم تسليم الموقع والمصنع للجهات الأمنية لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.

 


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