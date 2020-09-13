صور .. غوميز يجلس على كرسي الهلال ويتأمل الثلاثية

المواطن - محمد سمعه

نشر اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الفريق الكروي الأول بـ الهلال صورتين له عبر حسابه في “تويتر” وهو يجلس على كرسي لونه أزرق ويحمل شعار وقميص الفريق العاصمي، موجهًا رسالة من خلاله للجماهير الزرقاء بأنه يسعى للفوز بكأس الملك لتحقيق الثلاثية.

غوميز يتغنى في فريق الهلال

وكتب غوميز عبر حسابه في “تويتر” : ” هذا الكرسي هو رمز إهدائي للفريق بسبب عمله الجاد، لا يمكنني التعبير عن قوة شعوري عندما أجلس عليه، بعد الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا، كأس الملك هي البطولة الثالثة التي تقترب للغاية، المجد لونه أزرق وسيظل هكذا دائمًا”.

وتنطلق غدًا الاثنين مباراة الأزرق وباختاكور طشقند الأوزبكي، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجنوب في قطر.

ويدخل الأزرق المباراة، أملًا في تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة التاسعة لصدارة المجموعة الثانية بـ دوري أبطال آسيا. الزعيم بالمركز الثاني في مجموعته ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد ست نقاط، وهو نفس رصيد فريق باختاكور المتفوق على الهلال بفارق الأهداف في ترتيب المجموعة. وقبل انطلاق مباراة الهلال وباختاكور، كان حساب الأزرق في “تويتر” أعلن أمس السبت أن الفحوصات التي أجرتها بعثة الفريق العاصمي أثبتت إصابة كل من : “محمد الواكد، محمد البريك، سلمان الفرج، حمد العبدان، صالح الشهري”، بالإضافة لإصابة سعود كريري وذلك بعد أن أجروا مسحتين طبيتين الأولى كانت فور وصولهم للعاصمة القطرية الدوحة أول أمس الجمعة، والثانية كانت أمس.







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