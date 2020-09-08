صور.. قرية صينية تشتهر بـ الشعر الطويل والسر في ماء الأرز

المواطن- محمد داوود- جدة

تشتهر قرية صينية بانتشار الشعر الطويل إذ دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية حيث يصل متوسط طول شعر النساء بها إلى 1.7 متر ويتجاوز طوله الـ 2.1 متر أحيانًا.

الشعر الطويل وماء الأرز

وقال الباحث وأستاذ الجغرافيا حسن عبدالرحمن في تصريحات لـ”المواطن”: إن نساء قرية “هوانغلو” الصينية يقمن بالاهتمام بشعرهن منذ الصغر، ويكمن السر وراء ذلك في أنهن يحرصن على النزول إلى النهر يوميًا لغسله برفق والحفاظ على نظافته ونعومته، كما أنهن يستخدمن ماء الأرز المخمر لغسل شعرهن، وتعتز النساء بذلك لاعتقادهن بأنه دلالة على الازدهار وطول العمر والثروة والحظ السعيد.

تقليد موروث عن الجدات والأمهات

وتابع قائلًا: نساء القرية لا يقمن بقص الشعر إلا مرة واحدة في الحياة، ويبدأن في استخدام ماء الرز المخمر عند عمر 18 عامًا في العناية به، ويقلدن في ذلك أجدادهن وأمهاتهن، ووفقًا للدراسات التي أجراها العلماء على تلك المياه، فإنها تتميز بأنها غنية بالمواد المضادة للأكسدة والمعادن وفيتامين (هـ)، بالإضافة إلى “الإينوزيتول”، والكربوهيدرات التي تقوم بإصلاح الشعر التالف وتحميه من الأضرار في المستقبل، كما تساعد الأحماض الأمينية في ماء الأرز المخمر على تقوية جذور الشعر، ويعتقد أيضًا أنها تساعد في علاج الحبوب والتهابات فروة الرأس.

دلالة للحالة الاجتماعية

وأكد الباحث عبدالرحمن، أن لتصفيف وتسريحة الشعر الطويل دلالات عند النساء على الحالة الاجتماعية، فالمقياس لديهن ليس خاتم الزواج، فمثلًا إذا كانت المرأة تسريحتها هي التفاف الشعر حول رأسها؛ فذلك يعني متزوجة ولكن لا يوجد لديها أطفال، أما إذا كانت لديها كعكة صغيرة في الجبهة، هذا يعني متزوجة وعندها أطفال، وإذا كانت ترتدي منديل حول رأسها ذلك يعني أنها على وشك الزواج.

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