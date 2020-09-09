صور وفيديو .. لاعبو الشباب يحيون الهلال البطل

أما القائمة الاحتياطية لـ أزرق العاصمة فجاءت مكونة من: “محمد الواكد، ياسر الشهراني، محمد جحفلي، سلمان الفرج، هتان باهبري، نواف العابد، محمد الشلهوب، صالح الشهري، عمر خربين”.

بينما جاءت تشكيلة نادي الشباب مكونة من: “مروان الحيدري، أحمد شراحيلي، عبدالله الزوري، حسن معاذ، عبدالله الشامخ ألفريد ندياي، عبدالملك الخيبري، وليد حزام، عبدالمجيد الصليهم، كريستيان جوانكا، ماكيتي ديوب”.

أما القائمة الاحتياطية لـ الليث فجاءت مكونة من: “محمد الخيبري، عبدالله العويشير، فارس عويس، عبدالله الحمدان، عبدالملك الشمري”.

وسم خاص من جماهير الهلال بمناسبة الفوز بالدوري

وقبل مباراة الهلال والشباب، دشنت الجماهير الزرقاء وسم “ليلة بطل آسيا والدوري” وذلك بسبب أن الزعيم سيُتوج بلقب الدوري من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عقب نهاية مباراة الشباب.