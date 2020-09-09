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صور وفيديو .. لاعبو الشباب يحيون الهلال البطل
قبل انطلاق مباراتهما في الجولة الثلاثين

صور وفيديو .. لاعبو الشباب يحيون الهلال البطل

2020/09/09
الساعة 8:51 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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صور وفيديو .. لاعبو الشباب يحيون الهلال البطل الممر الشرفي بلقاء الهلال والشباب
المواطن - محمد سمعه
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1 تشكيلة الهلال لمواجهة الشباب
2 وسم خاص من جماهير الهلال بمناسبة الفوز بالدوري

قام لاعبو الفريق الكروي الأول بـ الشباب، بتحية لاعبي الهلال أبطال دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريقين بالجولة الـ30 والأخيرة من الدوري.

ونشر الحساب الرسمي لـ قناة “الإخبارية” رياضة عبر “تويتر” مقطع فيديو عرض تحية نجوم الليث للاعبي أزرق العاصمة، وذلك بعد التتويج بـ الدوري.

تشكيلة الهلال لمواجهة الشباب

وجاءت التشكيلة الرئيسية لأزرق العاصمة مكونة من: “عبدالله المعيوف، جانج هيون سو، عبدالله الحافظ، مدالله العليان، محمد البريك، ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، سيباستيان جيوفنكو، سالم الدوسري، أندري كاريلو، بافيتيمبي غوميز”.

الممر الشرفي بلقاء الهلال والشباب

أما القائمة الاحتياطية لـ أزرق العاصمة فجاءت مكونة من: “محمد الواكد، ياسر الشهراني، محمد جحفلي، سلمان الفرج، هتان باهبري، نواف العابد، محمد الشلهوب، صالح الشهري، عمر خربين”.

بينما جاءت تشكيلة نادي الشباب مكونة من: “مروان الحيدري، أحمد شراحيلي، عبدالله الزوري، حسن معاذ، عبدالله الشامخ ألفريد ندياي، عبدالملك الخيبري، وليد حزام، عبدالمجيد الصليهم، كريستيان جوانكا، ماكيتي ديوب”.

أما القائمة الاحتياطية لـ الليث فجاءت مكونة من: “محمد الخيبري، عبدالله العويشير، فارس عويس، عبدالله الحمدان، عبدالملك الشمري”.

وسم خاص من جماهير الهلال بمناسبة الفوز بالدوري

وقبل مباراة الهلال والشباب، دشنت الجماهير الزرقاء وسم “ليلة بطل آسيا والدوري” وذلك بسبب أن الزعيم سيُتوج بلقب الدوري من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عقب نهاية مباراة الشباب.

الممر الشرفي بلقاء الهلال والشباب



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