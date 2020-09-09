صور وفيديو .. لاعبو الشباب يحيون الهلال البطل

قام لاعبو الفريق الكروي الأول بـ الشباب، بتحية لاعبي الهلال أبطال دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020، وذلك قبل انطلاق مباراة الفريقين بالجولة الـ30 والأخيرة من الدوري.
فيديو | لاعبو الشباب يقومون بتحية بطل الدوري #الهلال#الإخبارية_رياضة #الهلال_الشباب pic.twitter.com/Gpnyw2UEzl
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) September 9, 2020
ونشر الحساب الرسمي لـ قناة “الإخبارية” رياضة عبر “تويتر” مقطع فيديو عرض تحية نجوم الليث للاعبي أزرق العاصمة، وذلك بعد التتويج بـ الدوري.
تشكيلة الهلال لمواجهة الشباب
وجاءت التشكيلة الرئيسية لأزرق العاصمة مكونة من: “عبدالله المعيوف، جانج هيون سو، عبدالله الحافظ، مدالله العليان، محمد البريك، ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، سيباستيان جيوفنكو، سالم الدوسري، أندري كاريلو، بافيتيمبي غوميز”.
أما القائمة الاحتياطية لـ أزرق العاصمة فجاءت مكونة من: “محمد الواكد، ياسر الشهراني، محمد جحفلي، سلمان الفرج، هتان باهبري، نواف العابد، محمد الشلهوب، صالح الشهري، عمر خربين”.
بينما جاءت تشكيلة نادي الشباب مكونة من: “مروان الحيدري، أحمد شراحيلي، عبدالله الزوري، حسن معاذ، عبدالله الشامخ ألفريد ندياي، عبدالملك الخيبري، وليد حزام، عبدالمجيد الصليهم، كريستيان جوانكا، ماكيتي ديوب”.
أما القائمة الاحتياطية لـ الليث فجاءت مكونة من: “محمد الخيبري، عبدالله العويشير، فارس عويس، عبدالله الحمدان، عبدالملك الشمري”.
وسم خاص من جماهير الهلال بمناسبة الفوز بالدوري
وقبل مباراة الهلال والشباب، دشنت الجماهير الزرقاء وسم “ليلة بطل آسيا والدوري” وذلك بسبب أن الزعيم سيُتوج بلقب الدوري من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عقب نهاية مباراة الشباب.