ضبط الآلاف من المستلزمات العسكرية المخالفة بالرياض

المواطن - الرياض

أعلنت إمارة منطقة الرياض، مساء أمس الأربعاء، أنه تم ضبط الآلاف من المستلزمات العسكرية المخالفة داخل محلات بيع وخياطة المستلزمات العسكرية”.

وأوضحت الإمارة، في بيان عبر موقعها الرسمي، “أن اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تواصل جولاتها التفتيشية على محلات بيع وخياطة المستلزمات العسكرية”.

وأضافت إمارة منطقة الرياض أنه تم ضبط الآلاف من المستلزمات العسكرية المخالفة.







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