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ضبط مركبات مارس أصحابها التفحيط والتجمع دون لوحات في حائل

ضبط مركبات مارس أصحابها التفحيط والتجمع دون لوحات في حائل

2020/09/03
الساعة 11:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط مركبات مارس أصحابها التفحيط والتجمع دون لوحات في حائل
المواطن - حائل

تمكنت إدارة المرور في حائل من ضبط العديد من المركبات مارس أصحابها التفحيط والتجمع دون لوحات.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر “تويتر”: ضبط عدد من المركبات مارس أصحابها التفحيط والتجمع بدون لوحات.

وأوضح المرور أنه سيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

 



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