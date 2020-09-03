ضبط مركبات مارس أصحابها التفحيط والتجمع دون لوحات في حائل

المواطن - حائل

تمكنت إدارة المرور في حائل من ضبط العديد من المركبات مارس أصحابها التفحيط والتجمع دون لوحات.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر “تويتر”: ضبط عدد من المركبات مارس أصحابها التفحيط والتجمع بدون لوحات.

وأوضح المرور أنه سيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.







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