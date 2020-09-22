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ضبط مقيمَين بحوزتهما 17 مليون ورقة عملة معدة للتزييف بالرياض
حولا سكنهما وكرًا لتزييف العملات من فئتي 500 ريال و 100 ريال

ضبط مقيمَين بحوزتهما 17 مليون ورقة عملة معدة للتزييف بالرياض

2020/09/22
الساعة 6:45 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط مقيمَين بحوزتهما 17 مليون ورقة عملة معدة للتزييف بالرياض نظام الإقامة المميزة
المواطن - واس

ألقت شرطة الرياض القبض على مقيمين مخالفين اتخذا من مقر سكنهما وكراً لـ تزييف العملات والترويج لبيعها.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس ، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة من الجنسيتين المصرية والسورية في العقدين الثالث والخامس من العمر ، اتخذا من مقر سكنهما وكراً لتزييف العملات والترويج لبيعها، وعثر بداخله على (17,000,000) سبعة عشر مليون ورقة مُعدة للتزييف لفئتي 500 ريال و 100 ريال ، وأدوات تستخدم في تزييف العملات ، وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.


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