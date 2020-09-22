ضبط مقيمَين بحوزتهما 17 مليون ورقة عملة معدة للتزييف بالرياض

المواطن - واس
ألقت شرطة الرياض القبض على مقيمين مخالفين اتخذا من مقر سكنهما وكراً لـ تزييف العملات والترويج لبيعها.
وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس ، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة من الجنسيتين المصرية والسورية في العقدين الثالث والخامس من العمر ، اتخذا من مقر سكنهما وكراً لتزييف العملات والترويج لبيعها، وعثر بداخله على (17,000,000) سبعة عشر مليون ورقة مُعدة للتزييف لفئتي 500 ريال و 100 ريال ، وأدوات تستخدم في تزييف العملات ، وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.
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