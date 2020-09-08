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ضبط وافد يوزع لحومًا مجهولة المصدر على مطاعم البيداء
تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه وحجز المركبة

ضبط وافد يوزع لحومًا مجهولة المصدر على مطاعم البيداء

2020/09/08
الساعة 12:17 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط وافد يوزع لحومًا مجهولة المصدر على مطاعم البيداء
المواطن - المدينة المنورة

ضبطت الفرق الرقابية في بلدية البيداء بمنطقة المدينة المنورة، يوم أمس الاثنين، سيارة خاصة ووافدًا مخالفًا، يوزع لحومًا مجهولة المصدر على عدد من المطاعم.

وقالت أمانة منطقة المدينة المنورة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن الفرق الرقابية في بلدية البيداء تضبط سيارة خاصة ووافدًا مخالفًا، يقوم بتوزيع لحوم مجهولة المصدر على عدد من المطاعم، وجرى حجز المركبة واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونشرت الأمانة صورًا تبين عملية ضبط الوافد والسيارة الخاصة أثناء توزيع اللحوم مجهولة المصدر.



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