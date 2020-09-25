ضبط 13 رجلًا وامرأة تورطوا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في عنيزة

المواطن - واس
ألقت شرطة القصيم القبض على المتورطين في المشاجرة الجماعية بعنيزة.
وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، أن دوريات الأمن باشرت الليلة الماضية مشاجرة جماعية بين أفراد من عائلتين أثناء وجودهم في أحد المتنزهات بمحافظة عنيزة، حيث تمت السيطرة على المتورطين فيها، وهم (8) رجال، و(5) نساء من الجنسية اليمنية، كما ضبطت الأسلحة البيضاء التي تم استخدامها في المشاجرة، وإيقافهم جميعاً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة .
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