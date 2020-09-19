ضعف الإنترنت يهدد مستقبل طلاب الهجنبة بالمسارحة وسط غياب المسؤولين

المواطن - علي شيبان - جازان

أبدى أهالي قرية الهجنبة التابعة لمحافظة أحد المسارحة بجازان تذمرهم واستياءهم من ضعف وانقطاع خدمات الإنترنت بالتزامن مع استئناف الدراسة؛ ما سبب لهم ولأولادهم مشكلة في متابعة منصة مدرستي ومنصات التعليم الإلكتروني.

– تعطل مفاجئ في الإنترنت :

وفي حديث خاص لـ” المواطن ” قال حسن حنتول أحد المعلمين بالقرية: كانت الشبكة العنكبوتية والإنترنت في القرية أحسن ما يكون، وفجأة ومع بداية العام الدراسي الجديد تعطلت بشكل غير طبيعي حتى مواقع التواصل الاجتماعي لم نستطع استخدامها بالشكل المطلوب، فيما قام بعض المواطنين بوضع مقويات خارجية من أجل سحب الشبكة من الأبراج التابعة لإسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالحصمة ولا نعلم ما هي المشكلة في ذلك.

-عدم دخول منصات التعليم عن بعد :

فيما بين فهد حنتول، أحد المرابطين في الحد الجنوبي، أن الطلاب والطالبات في القرية لم يستطيعوا الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية ومتابعة الدروس منذ بداية العام الدراسي الجديد وذلك بسبب هذا الخلل مع العلم بأن الشبكة العنكبوتية والإنترنت كان عندنا أفضل ما يكون قبل العام الدراسي.

– شكاوى عديدة دون ردود:

فيما أضاف علي مروحي قائد مدرسة قائلاً: نعاني معاناة كبيرة من الشبكة العنكبوتية والإنترنت في القرية ولقد تقدمنا بعده شكاوى عبر موقع شركة الاتصالات ولكن لا حياة لمن تنادي، مع العلم بأننا الآن في أمس الحاجة إلى الشبكة العنكبوتية والإنترنت واستخدامها في أشياء كثيرة وتعطلت أغلب أشغالنا بسبب هذا الخلل والذي نتمنى إيجاد حل نهائي له وهذا آخر رقم لشكوى 426020123924.

وناشد أهالي القرية عبر “المواطن” الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن، مطالبين بضرورة إصلاح الوضع في أسرع وقت ممكن، وعدم ترك الطلاب والطالبات من عدم إكمال الدراسة عن بعد، مثمنين جهود المسؤولين في المنطقة لخدمة المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

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