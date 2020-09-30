طائرة اخترقت حاجز الصوت وراء دوي باريس

المواطن - متابعة

سمع دوي انفجار كبير هز العاصمة الفرنسية باريس، فيما أكدت الشرطة أنه ناتج عن اختراق طائرة لحاجز الصوت.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قد أعلن أن فرنسا في حرب ضد الإرهاب، وذلك بعد يومين على الهجوم بالسلاح الأبيض أمام مقر أسبوعية شارلي إيبدو الساخرة في باريس الذي أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة، بحسب موقع “يورو نيوز”.

وأعلن دارمانان للصحافة خلال زيارة لمعبد يهودي في بولونيه-بيانكور قرب باريس لمناسبة يوم الغفران اليهودي، إنه “هنا لتذكير الفرنسيين بالواقع، نحن فى وضع دقيق جدًا، نحن فى حرب ضد الإرهاب، وربما قمنا بشكل جماعي بتناسى ذلك إلى حد ما”.

وذكّر دارمانان بأنه تم إحباط 32 هجومًا في فرنسا على مدى السنوات الثلاث الماضية، موضحًا أن ذلك يساوي تقريبًا هجومًا كل شهر.

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