طرح فكرة إقامة دوري أبطال آسيا 2021 بنظام التجمع

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي وليد الفراج، مُقدم برنامج “الدوري مع وليد”، عن طرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فكرة إقامة دوري أبطال آسيا 2021 بنظام التجمع.

وأضاف الفراج في حلقة أمس الأحد من البرنامج: “النسخة المقبلة من البطولة الآسيوية، ستُلعب بنظام التجمع مبدئيًّا في يناير القادم”.

موعد قرعة دور الـ8 بـ دوري أبطال آسيا:

وستُقام قرعة دور الثمانية لأندية غرب آسيا صباح اليوم الاثنين في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت المملكة، حيث من المتوقع أن يشهد دور ربع النهائي مواجهة سعودية خالصة بين فريقي الأهلي والنصر.

وكان الإعلامي الرياضي وليد الفراج علّق على تأهل النصر والأهلي إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا نسخة عام 2020.

تعليق الفراج بعد تأهل النصر والأهلي

وكتب الفراج عبر حسابه في “تويتر” : “من مصالحنا الرياضية العليا أن يستمر كأس دوري أبطال آسيا تحت البيرق الأخضر، وكمواطنين سعوديين بعيدًا عن تنوع الميول في مجتمعنا فإن العالمي مرشح قوي ومهم لتحقيق هذا المطلب ويليه النادي الأهلي لأسباب فنية مع احترامي للتعاون”.

وأضاف الفراج: “ألف مبروك للعالمي، سفيرنا المشرف”.

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