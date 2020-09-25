طرح لقاح كورونا في مصر خلال أكتوبر ونوفمبر

المواطن - متابعة

أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين أن لقاح كورونا سيكون متاحًا في مصر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين بعد الانتهاء من التجارب السريرية.

تجارب لقاح كورونا في مصر

وتشارك مصر في تجربة أكثر من لقاح لعلاج فيروس كورونا من خلال آلاف المتطوعين في عدد من مستشفياتها الرسمية.

وأكد تاج الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر فضائية “MBC مصر”، أمس أهمية الانتهاء من المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاحات كورونا.

وأشار إلى أن تجارب لقاح أكسفورد السريرية توقفت لثلاثة أيام، بعد ظهور أعراض جانبية على أحد المتطوعين.

حالات كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس، تسجيل 121 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و16 حالة وفاة، لافتة النظر إلى خروج 700 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم.

وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 91843 حالة حتى يوم أمس الخميس.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأمس، هو 102375 حالة من ضمنهم 91843 حالة تم شفاؤها، و 5822 حالة وفاة.

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