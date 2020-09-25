طريقة إرجاع حساب الفيس بوك المعطل

يعد الفيس بوك أحد أكبر مواقع التواصل وطريقة إرجاع حساب الفيس بوك المعطل من الطرق السهلة والبسيطة والتي يمكن أن تتم في عدد من الخطوات لبدء تنشيط الفيس الخاص بك من جديد.

الفيس بوك

من خلال موقع المواطن يمكننا أن نتعرف على الفيس بوك كواحد من أكبر المواقع التي تم إنشائها من أجل عمل تعارف إلكتروني بين الأفراد من مختلف البلدان وكذلك يلتقي عليه العديد من الأصدقاء سواءً من لم تستطع اللقاء بهم أو من تعرفهم من حولك.

والذي قام بتأسيس الفيس بوك هو أحد الشباب الأمريكاني الجنسية ويدعى مارك في مطلع عام 2004 ميلادية وكان الغرض منه في بداية الأمر كصفحة يلتقي عليها هو وزملائه في الجامعة لمراجعة دروسهم العلمية ولكن الأمر تطور ليأخذ منحى أخر ليصبح أهم موقع تواصل بالعالم.

مميزات استخدام موقع فيس بوك

وسيلة سريعة وفعالة وسهلة الاستخدام بين الأفراد كما أنه متاح التعامل معه لكل الجنسيات بالعالم وليس قاصرًا على شعب بعينه أو طائفة بالتحديد.

أصبح الفيس بوك الآن من أكبر المواقع التي تعرض الإعلانات للمنتجات والدعاية الإعلانية وذلك نظرًا للكم الهائل من المشتركين عليه فأصبح وجهة مهمة كي تستخدمه شركات الدعاية لعرض منتجاتها.

لتقي عليه الأهل والأصدقاء والأحباب نظرًا للسهولة المطلقة في تصميمه واستخدامه من قبل الجميع حيث يستطيع الشخص البسيط أن يتعامل معه بسهولة وكذلك الشخص المتعلم.

يحتوي على العديد من المجاميع الهادفة والفعالة والتي تسعى لنشر المعرفة والثقافة الهادفة بين أفراد المجتمع وهذا لكونه منبرًا ضخمًا يلتقي عليه الأشخاص.

المساحة التي يشغلها موقع الفيس بوك على الهاتف أو الكمبيوتر صغيرة جدًا ولا تستهلك من المساحة التخزينية كغيره من البرامج الأخرى.

يتيح الفيس بوك للمستخدمين العديد من الاختيارات للتعبير عن رأيهم بكل حرية دون التقيد بشيء معين سوءً كان هذا التعبير بمجرد إي موشن معين أو بعمل تعليق.

وسيلة غير مكلفة وتحميلها يكون مجاني بالكامل سواءً من جوجل أو من متجر جوجل بلاي أو أي متجر أخر.

من عيوب الفيس بوك

يستهلك الجلوس على الفيس بوك أوقات كثيرة من الأفراد وبدون أن يشعروا بمضي الوقت من بين أيديهم.

كثرة الأخبار المغلوطة والتي قد تسبب ضجة كبيرة وإساءة للبعض وبدون الرجوع للمصدر الصحيح للخبر وهذا يعد من الأمور التي قد تدمر العديد من الأشخاص نفسيًا وصحيًا.

حديثًا أكدت العديد من الدراسات العلمية أن كثرة استخدام الفيس بوك قد تسبب للمستخدمين وبخاصة من الأطفال إصابتهم بالتوحد وهذا يعد من أخطر الأمراض النفسية.

يتأذى الكثيرين من المستخدمين من نشر صور وأسرار لهم عبر ذلك الموقع مما قد يسبب دمارًا لبيوتهم وانتهاكًا لحرمة بيوتهم.

الحسابات الشخصية عبر فيس بوك ليست رسمية ولا يمكن من خلالها الاستدلال على شخصية الفرد المستخدم وهذا يعد نوعًا من الاحتيال والذي يوقع الكثيرون في بعض المشاكل.

قد يكون وسيلة ابتذاذ للبعض من خلال العصابات الإلكترونية والهاكر سواءً من خلال التهديدات بنشر صور شخصية أو مقاطع فيديو من أجل جني المال من شخص ما.

وسائل الأمان الموجودة في فيس بوك ليست بالقدر الكافي فهي ينقصها الكثير من الخصوصية وسهلة الاختراق والتلاعب بها.

قد يتم طرح أمر معين للنقاش بين المستخدمين عديمي الخبرة مما قد يتسبب في إحداث موجات مضادة قوية ضد هذا الموضوع.

بعض التوجيهات قبل استخدام الفيس بوك

على كل مستخدم أن يكون حذرًا عند استخدامه الفيس بوك ولا يسمح بإضافة أي صديق لا يعرفه فربما يكون شخص يسعى لاختراق حسابه الخاص.

يجب وضع اسم مستخدم صعب وكلمة مرور كبيرة ويفضل أن تكون قوية ومكونة من الأرقام والحروف والرموز.

الحرص على عدم إساءة الأدب والتعامل بعقلانية مع كل الأخبار التي تطرح على فيس بوك وعدم الانسياق وراء صورة أو فيديو تم طرحه فليس كل ما ينشر حقيقي.

التقيد بوقت معين أثناء جلوس واستخدام الفيس بوك وعدم ترك الوقت مفتوح أمام ذلك لأنه بذلك يعد مضيعة للوقت.

يجب عدم ترك أطفالك على تلك المواقع لفترات طويلة ويجب مراقبة تصرفاتهم وأصدقائهم والصفحات المشتركين عليها على الفيس بوك منعًا لأن يكونوا فريسة لعديمي الخلق والدين.

ما هي طريقة إرجاع حساب الفيس بوك المعطل بشكل سلس

وتتم تلك الطريقة من خلال عدة خطوات سهلة وهي كالتالي:

من الواجب على الشخص المستخدم أولًا أن يكون متأكدًا من أنه قد قام بعمل تعطيل حسابه على الفيس بوك بشكل مؤقت وليس أنه قام بوقف الحساب الخاص به بالشكل الكامل لأنه في تلك الحالة الأخيرة يعد حسابه مفقود.

يقوم بعد ذلك المستخدم بفتح الفيس بوك سواءً من خلال تطبيق الفيس بوك أو من خلال خدمة جوجل.

سوف يطب منه فيس بوك أن يقوم بعمل إدخال لرقم الهاتف الخاص بالمستخدم أو أن يقوم بكتابة الإيميل الخاص به وهذا للفيس الذي يريد استرجاعه.

يطلب منك فيس بوك أن تقوم بعمل إدخال لكلمة السر الخاصة بالمستخدم وفي حالة نسيانها يتم الضغط على نسيان كلمة السر كنوع من المساعدة من فيس بوك على تذكر كلمة المرور.

بعد ذلك يتم الدخول على كلمة الدخول ثم يتم اختيار كلمة Cancel Deletion وبهذا يكون قد تمت طريقة إرجاع حساب الفيس بوك المعطل والذي قد تم تعطيله من قبل ولكن لفترة محددة.

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