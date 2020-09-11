طريقة ارسال الواجب في منصة مدرستي التفاعلية

طريقة ارسال الواجب في منصة مدرستي

في هذه المنصة تتم العملية الدراسية بشكل كامل من شرح وفهم وتعليمات وواجبات وهكذا وحضور وغياب وهكذا، وبالتالي يبحث الطلبة عن طريقة ارسال الواجب في منصة مدرستي ليراها المعلمين.

منصة مدرستي التفاعلية

قبل التعرف على طريقة ارسال الواجب في منصة مدرستي لابد ان نتحدث قليلًا عن هذه المنصة التعليمية الكبيرة التي يتم إنشاؤها من قبل وزارة التعليم التابعة للملكة العربية السعودية، حيث تريد المملكة في هذه الفترة الأخيرة أن تتم جميع العملات والخدمات التي يحصل عليها المواطن من خلال الإنترنت.

وبالتالي أصبح هناك أكبر منصة تعليمية جديدة للتعليم الإلكتروني أو بعرف بالتعليم عن بعد، من خلال الإنترنت والجلوس في المنزل ومن ثم يتلقى الطالب جميع الحصص الخاصة بالدروس والمواد الدراسية لجميع المراحل الدراسية المختلفة من المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية أيضًا بجميع الأقسام.

واجبات منصة مدرستي

من أكثر الأشياء التي تحرص عليها المنصة هي أن تقوم العملية التعليمية الخاصة بالطلاب شبيه تمامًا باليوم الدراسي في المدرسة، وبالتالي تقوم المنصة برفع المواد وشرحها من قبل باقة متميزة من المعلمين والأساتذة، مع تدعيم المادة التعليمية بالعديد من الفيديوهات وشرح رسومات ووسائط مختلفة.

ومن أهم الأشياء التي تحرص عليها المنة هي الواجبات، حيث بعد شرح الدرس من قبل المعلم يقوم برفع مجموعة من الواجبات على المنصة حتى يختبر الطلاب من فهم الدرس بالإضافة إلى أن حل الواجبات من أكثر الأشياء التي تساعد على تثبيت المعلومات في ذهن الطالب ولا ينساها بعد ذلك.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التفاعلية

حتى يستطيع الطالب أن يقوم بحل الواجبات وإرسالها مرة أخرى للتصحيح للمعلمين والأساتذة يجب أن يتعرف الطالب طريقة تسجيل الدخول إلى المنصة بشكل صحيح للاستفادة من الخدمات، ويتم التسجيل من خلال هذه الخطوات:

أولًا نبدأ بالدخول إلى موقع منصة مدرستي الرسمية.

في أعلى الصفحة نجد زر التسجيل قم بالضغط عليه.

بعد ذلك سوف يطلب منك بعض البيانات لإتمام عملية التسجيل.

قم بإضافة رقم الجوال الخاص بك ومن ثم رقم الإقامة أو الهوية.

سوف تستقبل رمز تحقيق أو تأكيد على هاتفك قم بإدخاله في المكان الخاص به.

بعد إتمام جميع الخطوات وإدخال البيانات قم بالضغط على تحقق ليتم التسجيل بالفعل.

طريقة حل الواجبات على منصة مدرستي

قبل التعرف على طريقة ارسال الواجب في منصة مدرستي يجب أن نتعلم جيدًا بعض الخطوات البسيطة التي تساعدنا في الوصول غلة الواجبات وحلها أولًا ومن ثم بعد ذلك سنعرف كيف نقوم بإرسالها، ويذكر موقع المواطن هذه الخطوات كالتالي:

نقوم بحل الواجب أولًا من خلال الدخول إلى منصة مدرستي الرسمية من على الإنترنت.

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام الحساب الشخصي الخاص بك.

من القائمة الرئيسية قم بالبحث والنقر على خيار “الواجبات”.

ومن قائمة الواجبات قم باختيار “المقررات الدراسية”.

سوف تظهر لك قائمة بالواجبات.

قم باختيار المادة التي تريد حل الواجب الخاص بها.

ومن ثم النقر على أمر “عرض الواجب”.

يمكنك أيضًا أن تقوم بالضغط على كلمة تنزيل وسوف تحصل على نسخة من الواجب pdf وحلها أو طباعتها في أي وقت والاستعانة بها بعد ذلك.

طريقة ارسال الواجب في منصة مدرستي

بعد الاستماع إلى الدرس والشرح الخاص بالمعلم لابد أن يقوم بحل الواجب بشكل صحيح وفي موعده ومن ثم يجب على الطالب أن يقوم بإرسال حل الواجب لكي يراه المعلم ويصححه ويضع ملاحظاته وتعليماته، ويتم إرسال الواجب على المنصة أيضًا من خلال هذه الخطوات:

يقوم الطالب أولًا بالدخول إلى منص مدرستي التعليمية.

يقوم الطالب بتسجيل الدخول على المنصة بالحساب الشخصي الخاص بك فقط.

من القائمة الرئيسية قم بالبحث عن خيار محفظة الواجبات وقم بالضغط عليها.

يظهر أمامك بعد ذلك كلمة إدراج واجب قم بالضغط عليها.

سوف يظهر لك المواد الدراسية قم باختيار المادة التي تريد إرسال الواجب الخاص بها.

قم برفع الملف الخاص بواجب ومن ثم النقر على كلم متابعة.

على الطالب تفعيل كلمة مرئي حتى يراها المعلمين ويقومون بتصحيحها بشكل جيد.

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