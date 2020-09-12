طريقة اضافة اثراء في منصة مدرستي .. إضافة درس بمنصتي المدرسية

اضافة اثراء في منصة مدرستي

طريقة إضافة إثراء في منصة مدرستي هي الطريقة الخاصة بالمعلم، حيث أن المعلم هو المسؤول عن رفع الدروس وإضافة الشرح والاثراءات لجميع الطلبة لمشاهدتها من خلال منصة مدرستي.

منصة مدرستي

هي عبارة عن منصة تعليمية تفاعلية تعمل على التعليم الإلكتروني أو ما يعرف بالتعليم عن بعد، تم إطلاق هذه المنصة من خلال المبادرة التعليمية التي قامت بها وزارة التعليم التابعة لحكومة المملكة العربية السعودية ضمن مبادرة بيتي في مدرستي لتدعيم العملية التعليمية دون الذهاب إلى المدارس.

كان السبب الرئيسي لهذه المنصة هو وقف العملية التعليمية نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا، لذلك كانت المنصة تعمل بشكل أساسي على تلقي الطلبة اليوم الدراسي بشكل كامل من خلال الإنترنت أثناء الجلوس في المنزل من خلال جدول حصص خاص بكل مرحلة وكل فئة.

إضافة الدروس في منصة مدرستي

يقوم على هذه المنصة مجموعة من المعلمين والأساتذة التي تقوم بإتمام عملية التعليم من خلال عمل بث مباشر من منزله أيضًا من للطلبة عن طريق المنصة حيث يقوم المعلم بشرح الدرس وكأنه في الفصل تمامًا ويشاهده الطلاب ويلقون عليه الأسئلة وبعض الاستفسارات الخاصة بالمادة التي تشرح.

ويمكن أيضًا أن يقوم المعلم بتسجيل المادة أو تسجيل تجربة علمية أو شرح لمادة عملية ورفعها على المنصة ويقوم الطالب بمشاهدتها في أي وقت هو يريده، بالإضافة إلى أن المعلم أيضًا يقوم بوضع عدة واجبات بعد شرح الدرس وعلى الطالب أن يقوم بحلها وإعادتها مرة أخرى لكي يتم تصحيحها.

من أهم أدوار المعلم أيضًا في مجال رفع الدروس على المنصة هو وضع مجموعة من الدعائم والأدوات والوسائل التي تساعده في شرح الدرس وتوصيل المعلومات بشكل سريع وسهل للطلبة، من خلال تدعيم وتزويد الشرح بالصور والفيديوهات والرسومات الملونة والأجسام وغيره.

خطوات إضافة إثراء في منصة مدرستي

حتى يقوم المعلم بإضافة درس في المنصة التعليمية مدرستي لابد أن يقوم بإتباع مجموعة من الخطوات التي تسهل عليه هذه المهمة وهي بالفعل من أسهل الأمور لأنها تتم من خلال الإنترنت وجهازك الشخصي فقط، وتم من خلال هذه الخطوات:

أولًا يجب على المعلم أن يكون لديه حساب شخصي خاص به على المنصة.

ثم الدخول على المنصة واختيار أمر تسجيل الدخول للمعلم، ثم إدخال بيانات الحساب الخاص به من خلال إدخال كلمة المرور واسم المستخدم والضغط على تسجيل.

بعد الدخول إلى المنصة ومن الصفحة الرئيسية لها قم باختيار تبويب الجدول الدراسي قم بالضغط عليها.

بعد ذلك سوف تقوم بالدخول إلى الجدول قم باختيار الدرس المراد رفع الحصة الخاصة به للطلاب.

بعد ذلك عليك الضغط على أمر “قم بإعداد الدرس” ومن ثم قم باختيار المسار الخاص بالدرس.

ثم تحديد بعض الخيارات الخاصة والمتعلقة بالدرس من طبيعة الدرس والمسار ونوعه وهكذا.

بعد تعبئة كافة البيانات واختيار الخيارات الخاصة بالدرس قم بالتأكد من أن جميعها صحيحة ومن ثم قم بالضغط على كلمة التالي.

وأخيرًا نقوم بالضغط على كلمة حفظ وانتهاء.

تسجيل دخول المعلم لمنصة مدرستي

حتى يقوم المعلم برفع أو إضافة إثراء في منصة مدرستي لابد أن يكون له حساب شخصي ويكون مسجل بالفعل في المنصة من خلال حساب فعال ونشط ويتم هذا من خلال اتباع المعلم الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع توكلنا.

تسجيل الدخول على حساب المعلم على موقع توكلنا نفسه.

سوف تجد أمامك أيقونة مكتوب بها “حسابي” قم بالنقر عليها.

سوف تظهر قائمة بها خيارات قم بالبحث عن بيانات منصة مدرستي التعليمية وقم بتفعيلها.

سوف يطلب منك الموقع اسمك بالكامل وبشكل صحيح، وكلمة المرور.

وعند ادخال الاسم وكلمة المرور سوف يتم تفعيل حسابك على مايكروسوفت تايمز التي يتيح لك امكانية رفع ومشاهدة الدروس وتسجيلها.

بعد ذلك هنا تكون انتهت خطوات موقع توكلنا ومن ثم نذهب إلى منصة مدرستي للتسجيل.

الضغط على كلمة تسجيل لمعلم وكتابة الاسم وكلمة المرور التي أدخلتهم من توكلنا.

ثم الضغط على تسجيل ومن ثم يكون للمعلم حساب فعال على المنصة، من خلاله يتم رفع وشرح الحصص.

طريقة إضافة إثراء على منصة مدرستي

يمكن للمعلم أن يقوم بإضافة إثراء جانبي للمادة يساعد الطالب على المذاكرة والاستفسار عن أي عائق يقف أمامه وهو يذاكر، وبالتالي فإنه يمكن أن يقوم بهذا من خلال خطوات بسيطة يذكرها موقع المواطن للمعلمين في النقاط التالية، وهذا يهدف جميعًا في مساعدة الطالب، وهي:

يقوم المعلم أولًا بالدخول إلى المنصة.

تسجيل الدخول من الحساب الخاص به.

الضغط على قائمة المقررات والمصادر.

اختيار منهم بنك الإثراء.

ثم الضغط على إضافة إثراء.

ثم تحديد رابط الإثراء.

يقوم المعلم بالضغط على المقررات لتحديد المادة التي يضيف لها الإثراء.

الضغط على أهداف الدرس بعد اختيار المادة.

اختيار وتحديد الإثراء من خلال ملف تم تحديده وتنظيمه وحفظه على الجهاز من قبل المعلم.

الإنهاء والتأكد من إضافته بنجاح.

مهام وأدوار المعلم في منصة مدرستي

هناك العديد من الأدوار الهامة والضرورية لقيام منصة مدرستي بجانب إضافة إثراء في منصة مدرستي فهناك مهام أخرى منها:

يقوم المعلم بتحديد المسارات الخاصة بالحصص.

إدارة العملية التعليمية داخل الفصل الافتراضي على المنصة.

رفع واجبات المادة التي يقوم بتدريسها بعد الحصص مباشرةً.

وضع درجات الاختبارات.

تقييم الطالب من خلال التفاعل والواجبات والاختبارات.

جعل العملية التعليمية نشطة وفعالة.

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