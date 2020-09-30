طريقة اضافة واجب في منصة مدرستي

من خلال منصة مدرستي يمكنك أن تقوم بحل واجبات بعد شرح الدرس والحصة الخاصة بك، يقوم بإضافتها المعلمين على المنصة لذلك يجب معرفة طريقة اضافة واجب في منصة مدرستي للطلبة.

واجبات منصة مدرستي

من أهم الخطوات والأشياء التي لا جيب أن يغلها التعليم الإلكتروني هو الواجبات المنزلية التي كان يحصل عليها الطالب من المدرسة وفي داخل الفصل الدراسي، لذلك فإن بجانب تقديم الحصص والدروس على المنصة من خلال الإنترنت يجب أيضًا أن نهتم الواجبات والاختبارات للطلبة.

لأن هذه الواجبات والاختبارات والأنشطة التي تستند للطالب هي من تعمل على تقييم أداء ومستوى الطالب بعد الشرح أو بعد الدرس أو في خلال الترم بأكمله، وبالتالي فإن المعلمين تحرص بشدة على رفع ملفات للواجب المنزلي للطلبة وعلى الطلبة حلها والاهتمام بها وتنزيلها ليهم على الجهاز إذا أرادوا ذلك.

وعلى المعلم أيضًا مرة أخرى أن يقوم بتصحيح هذه الواجبات، حيث لم يتم حلها فقط بل يقوم الطالب بعد حلها برفعها مرة أخرى للمنصة للمعلمين لكي يقوم بتصحيح الواجب ومعرفة بعض الملاحظات والدرجات وفي بعض الأحيان يتم رفع مكافآت للطلبة الملتزمة والمجتهدة.

تسجيل دخول المعلم على المنصة

حتى يستطيع المعلم أن يقوم بإتباع طريقة اضافة واجب على منصة مدرستي ورفع التحضير والحصص لابد أن يكون لديه حساب شخصي له على المنصة يحمل اسمه ويستخدمه بشكل معتاد في رفع جميع الحصص والدروس والواجبات الخاصة به، ويتم تسجيله من خلال هذه الخطوات:

أولًا يقوم المعلم بالحص والدخول إلى منصة مدرستي الرسمية التعليمية على الإنترنت.

يقوم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية في الأعلى يختار تسجيل الدخول للكوادر التعليمية.

بعد ذلك سوف يختار أمر التسجيل باستخدام حساب مايكروسوفت تيمز ليتمكن من رفع الشرح والمحاضرات الخاصة به مباشرة بين الطلاب.

يقوم المعلم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

الضغط على التسجيل ومن ثم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية واستخدام المنصة.

خطوات المعلم لإنشاء واجب على منصة مدرستي

حتى يستطيع المعلم تقييم أداء الطالب يتم هذا من خلال الواجبات والاختبارات، ويتم هذا من خلال اتباع بعض الخطوات من قبل المعلم على المنصة لتحضير الواجب، وهي:

يقوم المعلم أولًا بالدخول إلى منصة مدرستي التعليمية.

بعد ذلك يبدأ المعلم بتسجيل الدخول لمنصة من خلال الحساب الشخصي الخاص به ومن خلال الخطوات التي تم شرحها.

بعد ذلك من الصفحة الرئيسية يقوم باختيار أيقونة الإحصائيات السريعة، ومنها يختار أمر المقررات والمصادر.

ومن أمر المقررات والمصادر سوف يظهر لك مجموعة من الخيارات قم باختيار أمر الواجبات.

ثم قم باختيار إضافة واجب.

قم باختيار وتحديد التسلسل التعليمي الخاص بالواجب.

ثم يقوم المعلم بكتابة اسم الواجب.

بعد ذلك يتم كتابة مصدر الواجب، وهنا يتم الاختيار من بين المصادر المتاحة التي يعرضها الموقع، إما كتاب المدرسة، أو من نشاط خارجي أو من ملف، أو بنك الأسئلة، أو كتاب نشاط خارجي.

كتابة وصف الواجب، رقم الصفحة، ورقم السؤال في الكتاب المدرسي.

اختيار الطريقة التي يتم بها تسليم الواجب آليًا.

الضغط على كلمة التالي.

الوصول إلى إدارة الأسئلة، ثم تحديد درجة الواجب.

طريقة حل الواجب في منصة مدرستي

بعد معرفة طريقة اضافة واجب على منصة مدرستي من قبل المعلم يجب أن نتعرف على طريقة حل الواجب من قبل الطالب حتى يقوم بتقييم مستواه التعليمي ويتم هذا من خلال الخطوات التالية:

يقوم الطالب أولًا بالدخول إلى منصة مدرستي.

يبدأ في عملية تسجيل الدخول من خلال الحساب الشخصي الخاص به على المنصة.

من القائمة الرئيسية للمنصة يقوم باختيار أمر المقررات والمصادر.

ومن قائمة المقررات والمصادر سوف يظهر له عدة خيارات قم باختيار أمر الواجبات ومنها على الطالب اختيار إما إضافة الواجب أو حل الواجب.

بعد ذلك سوف يظهر لك قائمة من الخيارات الخاصة بالواجب يقوم باختيار الفصل والسنة والمادة والدرس وبعض المعلومات الخاصة به.

بعد ذلك يبدأ في حل الواجب أو رفع ملف الحل.

بعد ذلك يضغط أخيرًا على كلمة حفظ.

يتم إرسال الواجب إلى المعلم حتى يقوم بتصحيحها.

مهام المعلم في منصة مدرستي

يمتلك المعلم العديد من المهمات الرئيسية والهامة الضرورية للطلاب في المنصة لخدمة العملية التعليمية واستمرارها من قبل الإنترنت عبر المنصة التعليمية، ومن هذه المهمات:

يقوم المعلم بشرح المواد الدراسية والحصص الخاصة بالطلاب من خلال مقاطع الفيديو والمحاضرات.

على المعلم أن يقوم بإعداد جدول الحصص لكل مادة يقوم المعلم بتدريسها والخاصة بكل سنة دراسية.

إعداد ورفع الواجبات والفروض المنزلية للطلاب وتصحيحها وإرسالها لهم مرة أخرى.

تقييم مستوى الطلاب بعد استلام الواجبات المدرسية وتصحيحها.

التفاعل والمشاركة مع الطلاب عبر دروس وفيديوهات المنصة، وتلقي الأسئلة والاستفسارات، والإجابة عنها.

طريقة إعطاء المكافأة للطلبة عبر المنصة

بعد معرفة طريقة اضافة واجب عبر منصة مدرستي فإن هناك أيضًا شيء هام ومميز جدًا على المنصة، حيث يقوم المعلمين بإضافة مكافآت للطلبة التي تلتزم بحل الواجبات وتحضر جميع الدروس ويتم هذا من خلال هذه الخطوات:

يقوم المعلم أولًا بالدخول إلى منصة مدرستي.

يبدأ في اتباع خطوات تسجيل الدخول الخاصة به للتسجيل على حسابه الشخصي.

بعد الدخول على حسابه في الصفحة الرئيسية للمنصة وعلى يمين الصفحة يجد خيار الطلاب يقوم بالضغط عليه.

من أمر الطلاب قم باختيار قائمة الطلاب سوف يظهر لك قائمة من الأسماء.

بمجرد الضغط على زر إعجاب الموجود بجانب اسم الطالب قد يكون أرسل له مكافأة بالفعل وسوف يكون الطالب من الطلبة المميزة لدى المعلم.

كما يمكن إضافة بعض التعليقات الايجابية للطالب من قبل المعلم كتحفيز له.

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