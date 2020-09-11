طريقة اعداد درس في منصة مدرستي … رابط منصة مدرستي الجديد

طريقة اعداد درس في منصة مدرستي

يحرص أفراد هيئة التدريس على معرفة طريقة اعداد درس في منصة مدرستي حتى يكون المحتوى التعليمي جاهز للطالب في أي وقت، فإن منصة مدرستي تقدم للطالب طريقة التعلم عن بُعد.

نبذة عن منصة مدرستي

تكون منصة مدرستي التعليمية واحدة من أبرز طرق التعلم الحديث التي لجأ لها العالم من ضمن تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد، ويكون هنا الاعتماد على التعلم من خلال الطرق المرئية عن بُعد، ولهذا السبب يبحث طاقهم هيئة التدريس داخل المملكة العربية السعودية عن طريقة اعداد درس في منصة مدرستي.

يكون الرد من خلال موقع المواطن الذي يقدم لجميع مدرسي المملكة العربية طريقة اعداد درس في منصة مدرستي التعليمية، حتى يستطيع الطالب السعودي الدخول إلى تلك المنصة والتعرف على الدروس وتلقي العلم بالأساليب التكنولوجية الحديثة.

ما هي منصة مدرستي التعليمية

تكون منصة مدرستي وسيل اعتمدت عليها وزارة التعليم داخل المملكة العربية السعودية لتعليم الطلاب عن بُعد من خلال تعلم الدروس بطرق الكترونية ويتم من خلالها نشر الكثير من المناهج التعليمية المتطورة، وبذلك يستفيد الطالب من تلك المناهج المتطورة دون الاضطرار إلى الذهاب إلى المدارس وأماكن تجمع الطلاب.

تكون منصة مدرستي من الطرق الإلكترونية الحديثة التي حظيت على قبول الكثير من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تكون مختلفة تمامًا عن الطرق التقليدية التي اعتاد عليها الطلاب وسببت لهم الشعور بالملل وعدم القدرة على تحصيل معلومات إضافية.

هل تكون طريقة إعداد درس في منصة مدرستي سهلة

يتساءل الكثير من طاقم التدريس هل تكون طريقة اعداد درس في منصة مدرستي من المهام الصعبة؟ لكن تكون تلك الطريقة من الأمور السهلة والبسيطة ويتمكن أي مدرس من إعداد الدروس بخطوات سهلة ويستطيع إعداد درس افتراضي والعكس، كما يتمكن المُعلم من وضع الاختبارات المتنوعة للطلاب وأيضًا الواجبات التي يُلزم بها الطالب أثناء فترة الدراسة.

ما هي خطوات إعداد الدرس في منصة مدرستي

تكون تلك الطريقة تساعد المُدرس في إعداد درس بسيط وافتراضي ويتم ذلك عند اتباع الآتي:

يقوم المُدرس بتسجيل الدخول على منصة مدرستي بالطريقة المعتادة حتى يتم يتمكن من إعداد الرس ورفعه على المنصة بكل سهولة.

بعد التأكد من الدخول إلى المنصة باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمُعلم يتم اختيار أيقونة الجدول الدراسي والضغط عليه ومن خلالها يتم اختيار الحصة المناسبة من الجدول.

يجب على المُعلم أن يختار الدرس المناسب للمادة التي يدرسها المُعلم، وبعد ذلك يتم تحديد مسار الدرس والفصل أيضًا.

بعد ذلك يظهر أمام المُدرس قائمة تحتوي على عدد من الدروس، ويجب عليه أن يقوم باختيار الدرس المناسب الذي يرغب في إعداده المدرس ووضعه على المنصة.

يقوم المُعلم باختيار حضور الطلاب مع اختيار الدرس الافتراضي ويتم الحصول على هذا من خلال الضغط على خيارات نوع الدرس.

بعد ذلك يتم الضغط على تحديد الدرجة الخاصة بالدرس وبعد ذلك يقوم المُعلم بالضغط على أيقونة التالي للذهاب إلى الخطوة التي تليها.

يتم بعد ذلك إضافة المحتوى العلمي وكذلك وضع الواجبات التي يؤديها الطلاب وكذلك الاختبارات التي تطبق على الدرس المتلقي من خلال منصة مدرستي التعليمية.

بعد الانتهاء من تلك الخطوات لا يكون أمام المُدرس سوى الضغط على أيقونة الحفظ وبذلك يكون تم الانتهاء من إعداد درس افتراضي على منصة مدرستي.

في النهاية يتم الضغط على رابط تقديم الدرس للطلاب، وبذلك يتمكن المُدرس من تحديد الطريقة المناسبة للدخول في مايكروسوفت تايمز.

بعد ذلك يقوم المُعلم باتباع جميع التعليمات التي يراها على الشاشة وبهذا يكون تمكن المدرس من تحديد طريقة إلقاء الدرس على الطلاب.

هل يتمكن المُدرس من إعداد درس غير افتراضي

تكون طريقة إعداد الدرس ورفعه على منصة مدرستي من الأمور البسيطة، كما تتيح تلك المنصة للمُعلم تقديم الدروس الغير افتراضية بخطوات سهلة، وكل هذا يكون في إطار تطبيق منظومة تطوير التعليم التي تسعى لها سلطات المملكة العربية السعودية، كما أن تلك المنصة تساعد في الحد من انتشار الفيروسات الوبائية مثل كورونا.

خطوات إعداد درس غير افتراضي

يقوم المُدرس بالدخول إلى منصة مدرستي التعليمية وتسجيل الدخول باستعمال كلمة المرور الخاصة به، والجدير بالذكر أن كل مُعلم يمتلك حساب خاص به ولا يتمكن غيره من الدخول به.

يجب على المُدرس أن يقوم بتحديد المقرر وأيضًا المصدر وكل هذه الخيارات تكون متواجدة في القائمة الرئيسية من منصة مدرستي.

يتم بعد ذلك اختيار الدرس المراد تقديم محتواه للطلاب عن طريق تلك المنصة، وبعد ذلك يقوم المُدرس باختيار الضغط على أيقونة إضافة درس جديد.

تعرض منصة مدرستي قائمة بالدروس ويتمكن المُعلم الاختيار من بينهم، ويتم هنا اختيار الدرس الغير افتراضي وبعدها يتم البحث عن أيقونة التالي والضغط عليها.

هنا يتمكن المُعلم من إضافة المحتوى التعليمي الذي يرغب في تقديمه إلى الطلاب المتعلمين عن بُعد من خلال منصة مدرستي، وإضافة المعلومات تكون بشكل اختياري.

بعد التأكد من إدخال جميع المعلومات يقوم المُعلم بالضغط على أيقونة الحفظ حتى ينتهي من إضافة الدرس الغير افتراضي للطلاب من خلال تلك المنصة المميزة.

ما هو الموعد المناسب للدخول إلى المنصة

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي بالطريقة المعتادة.

يتم الضغط على أيقونة الجدول الدراسي حتى يتمكن الطالب من اختيار الحصة التي يريد حضورها، وبذلك يتمكن الطالب من معرفة كامل المعلومات عن الحصة وموعدها المحدد.

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