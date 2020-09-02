المواطن - الرياض

تساءل مواطنون بشأن طريقة الـ استعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر إلكترونيًا.

وقالت منصة أبشر سابقًا إنه يمكن الـ استعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على المستفيد أو على أحد أفراد أسرته إلكترونيًّا عبر حساب المستفيدين في المنصة.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

ويمكن الـ استعلام عن المخالفات المروية باتباع الخطوات التالية:

– الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر من (هنا)

– الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية.

– اختيار خدمة الاستعلام عن المرور.

– اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

– كتابة رقم الهوية الوطنية ورمز المرور.

– سوف تظهر كافة المخالفات المرورية المسجلة.

ويمكن الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة بدلًا من رقم الهوية الوطنية.

خدمات المرور عبر أبشر:

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أوضحت أنه يمكن للمراجعين الاستفادة الكاملة من خدماتها الإلكترونية عبر منصة أبشر دون الحاجة للمراجعة الميدانية.

وبينت أن الخدمات التي يمكن تنفيذها عبر تطبيق نظام أبشر المرور أو موقعه الإلكتروني: هنا هي: تجديد رخصة القيادة، تجديد رخصة السير، إصدار التفويض، إضافة مستخدم فعلي، مبايعة المركبات، والاعتراض على المخالفات المرورية، بالإضافة إلى الاستعلامات الإلكترونية، ومنها (صلاحية تأمين المركبات، معلومات المركبة المحجوزة، المخالفات المرورية للمركبات الزائرة).

إتمام مبايعة المركبات إلكترونيًّا:

كما أوضح المرور سابقًا خطوات إتمام مبايعة المركبات إلكترونيًّا عبر أبشر على النحو التالي:

تسجيل الدخول عبر منصة أبشر.

اختر خدمات المركبات.

ثم اختر مبايعة المركبات.

اتبع الخطوات التي ستظهر لك.









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