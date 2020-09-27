طريقة تحضير القهوة العربية

تعتبر القهوة العربية الأصلية من الأشياء التي توجد في كل البيوت العربية، ودائمًا يتساءل الكثيرون عن طريقة تحضير القهوة العربية وأهم فوائدها حيث أنها تحتوي على العديد من الفوائد والقيمة الغذائية المرتفعة.

فوائد القهوة العربية

قبل أن نتعرف على طريقة تحضير القهوة العربية فيجب أن نتعرف في البداية على فوائد القهوة العربية حيث أنه يوجد لها العديد من الفوائد المختلفة، ومن ضمن هذه الفوائد ما يلي:

القهوة العربية تحتوي على مضادات أكسدة تعمل على الوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانية وغيرها من الأمراض الأخرى.

لها قدرة كبيرة على زيادة التركيز والانتباه كما أن لها دور كبير في تنشيط الجهاز العصبي.

تساعد على تنظيم معدل السكر في الدم، كما تساعد أيضًا على زيادة حساسية الجسم للأنسولين وهذا يفيد جدًا مرضى النوع الثاني من السكري.

تعمل على الوقاية من الإصابة بالزهايمر.

تساعد على التقليل من آلام العضلات الذي ينتج عن ممارسة التمارين الرياضية، كما يجب ألا يتم تناولها بكميات كبيرة.

تعمل على التقليل من نسبة التعرض للتوتر والقلق، كما تساعد على التخفيف من أعراض الاكتئاب.

تعمل على تحسين الحالة المزاجية.

تساعد على تقوية الجهاز المناعي.

تستخدم في علاج الصداع، كما أنها تساعد على التقليل من أعراض الصداع النصفي.

تساعد على المحافظة على صحة اللثة والأسنان، كما أنها تساعد على الوقاية من التسوس.

تعمل على تجديد خلايا البشرة وتحافظ عليها وتساعد على التقليل من علامات الشيخوخة والتجاعيد التي من الممكن أن تصيب البشرة.

طريقة تحضير القهوة العربية

المكونات

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة المطحونة.

ثلاث حبات من القرنفل.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الهيل.

ثلاثة أكواب من الماء.

كمية قليلة من الزعفران.

طريقة التحضير

قم بسكب الماء في الوعاء الخاص بعمل القهوة، ثم قم بوضع الوعاء على النار ويترك حتى الغليان.

ثم قم بإضافة القهوة والهيل ويتم التقليب، ثم تترك القهوة على النار حتى تغلي وذلك لمدة ثلاث دقائق.

ثم يتم إضافة القرنفل ونقوم بتقليب القهوة وتترك حتى تغلي.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الزعفران على حسب الرغبة.

ثم نقوم بصب الفناجين الصغيرة ويتم تقديم القهوة وهي ساخنة.

طريقة تحضير القهوة العربية بماء الورد

المكونات

3 أكواب من الماء.

3 ملاعق كبيرة الحجم من القهوة العربية.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الهيل المطحون.

6 حبات من الهيل.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة التحضير

نقوم بوضع الماء في وعاء القهوة، ثم يتم وضع الوعاء على النار على درجة حرارة متوسطة حتى يغلي.

ثم نقوم بإضافة القهوة وتترك لتغلي لمدة 12 دقيقة.

ثم يتم إضافة الهيل وتترك القهوة حتى تغلي لمدة خمس دقائق تقريبًا.

ثم نقوم بوضع ماء مغلي في الدالة، ثم نقوم بإزالته لأن هذه الخطوة تجعل الدالة تبقى ساخنة ولا تبرد عندما يتم سكبها.

ثم يتم وضع القهوة بعد ذلك في الدلة بعد أن يتم تصفيتها ونقوم بإضافة ماء الورد ويتم تغطية الدالة بعد ذلك وتترك لمدة عشر دقائق قبل أن يتم تقديمها.

طريقة تحضير القهوة العربية السعودية

المكونات

1 لتر من الماء. 3 ملاعق كبيرة الحجم من البن المطحون. 3 ملاعق كبيرة الحجم من الهيل الخشن. 5 قرون من القرنفل.

طريقة التحضير

نقوم بوضع الماء على النار حتى تغلي، ثم يتم إضافة القهوة وتترك حتى تغلي لمدة ثلاث دقائق.

ثم نقوم بوضع ماء مغلي في الدالة ثم يتم إفراغ الدالة ووضع القهوة فيها.

بعد ذلك نقوم بإضافة الهيل والقرنفل وتغلق الدالة بشكل مباشر وتترك لمدة عشر دقائق قبل أن يتم تقديم القهوة.

كما أن القهوة العربية السعودية يتم تقديمها مع التمر.

طريقة تحضير القهوة الإماراتية الاصلية

المكونات

½ ملعقة صغيرة الحجم من الهيل المطحون.

زعفران.

سكر.

2 كوب من الماء المغلي.

2 ملعقة كبيرة الحجم من القهوة البيضاء.

طريقة التحضير

يتم وضع الماء المغلي في وعاء القهوة، ثم يتم وضع الماء على النار المتوسطة.

نقوم بإضافة القهوة إلى الماء وتترك القهوة حتى تغلي لدقائق معدودة.

ثم يتم إضافة الهيل المطحون وبعض شعيرات من الزعفران للقهوة أثناء الغليان.

ثم يتم رفع القهوة عن النار ويتم سكبها في حافظة للحرارة، ثم يتم تقديمها بعد ذلك مع السكر والتمر.

طريقة عمل كريمة القهوة العربية

المكونات

150 جرام من دبس التمر. 50 جرام من القهوة العربي المركزة والسكر. 15 جرام من الطحين والنشا. 100 ملليلتر من الحليب. كوب واحد من الكريمة المخفوقة. ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا. صفار بيضتين. حبيبات شوكولاتة.

طريقة التحضير

بعد أن تعرفنا على طريقة تحضير القهوة العربية من خلال موقع المواطن فيجب أيضًا أن نتعرف على طريقة عمل كريمة القهوة العربية.

نقوم بخلط السكر وصفار البيض والفانيليا مع بعضهم حتى يصبح الخليط كريمي.

ثم يتم إضافة الطحين والنشا والاستمرار في التقليب حتى يصبح الخليط لين.

ثم نقوم بوضع القهوة العربية والحليب ودبس التمر مع بعضهم ويوضع الخليط على النار ويترك حتى يغلي.

ثم يتم سكب نصف الخليط على خليط البيض ويتم خلطهم مع بعضهم بطريقة جيدة حتى يصبح الخليط لين.

ثم يتم وضع الخليط مرة أخرى على النار المرتفعة مع التقليب بسرعة حتى يغلي.

ثم يتم سكب الخليط في صينية تكون مسطحة ونقوم بتغطيته بغلاف بلاستيكي.

ثم يترك حتى يبرد ويتم إضافة الكريمة المخفوقة والكريم ونقوم بخلطهم مع بعضهم حتى تتكون لدينا كريمة خفيفة.

ثم نقوم بملء الصينية بكريمة التمر ونقوم بتزيينها بعد ذلك بحبات الشوكولاتة.

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