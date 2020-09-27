طريقة تحضير اليويو التونسي

اليويو هو من أكثر أنواع الحلوى التونسية وطريقة تحضير اليويو التونسي من الطرق السهلة التي نقدمها لكم بحيث تستطيع أي سيدة أن تقوم بتنفيذها بالمنزل بكل سهولة وبدون تكلفة كبيرة.

اليويو التونسي

يبين لنا موقع المواطن طريقة تحضير اليويو التونسي كأحد أشهر الحلويات الشعبية في بلاد المغرب العربي حيث يتميز بطعمه الجميل المحبب لدى الجميع وسرعة التحضير ويقدم للعائلة في بعض المناسبات والأعياد كنوع من الفرح والسرور.

طريقة تحضير اليويو التونسي

مكوّنات العجينة

نصف كيلو من الدقيق الأبيض الناعم. نصف لتر من زيت الذرة النباتي. عدد ست بيضات طازجة. نصف كوب من السكر الأبيض الناعم. نصف كوب من زيت العباد. كمية قليلة من الخميرة. عدد اثنين باكو من الفانيليا. كمية من السمسم الطازج.

مكونات القطر

عدد أربع أكواب سكر ناعم. أربع أكواب ماء. نصف ليمونة. ملعقة قرفة ناعمة.

طريقة التّحضير العجينة

نضرب كلًا من البيض مع السكر جيدًا في إناء ونتركهم جانبًا ونضع عليهم كلًا من السمسم ونقلب بشكل مستمر وببطء ونضيف زيت الذرة وكمية الفانيليا ونستمر بالتقليب حتى يمتزج الخليط كله بشكل متساوي.

نحضر الدقيق الأبيض ونضيف له الخميرة ونضيف لهم ذلك المخلوط سابق التحضير ونقلبهم جيدًا حتى نحصل في النهاية على عجينة جيدة ومتماسكة بشكل كبير وسهلة التشكيل.

وعلى أي سطح خشبي مستوي نقوم بدهانها بالزيت ونفرد عليها العجينة بحيث تكون بسمك قليل ومن ثم نقوم بعد ذلك بأخذ دوائر من العجينة بواسطة أي قطعة معدنية دائرية ونضع تلك القطع الدائرية داخل زيت للقلي.

وبعد احمرار تلك القطع وأخذها اللون الذهبي نخرجها من الزيت ونضعها على منديل طبخ لامتصاص الكمية الذائدة من الزيت.

تحضير القطر

بعد قلي العجينة بالزيت وإخراجها منه نقوم بوضعها في القطر والذي يتكون من خلال خلط كمية الماء بالسكر مع وجود الليمون ونقوم بعدها بعملية تسخين لتلك المكونات حتى يصبح هذا القطر ثقيل نوعًا ما ومتماسك لكن ليس لدرجة كبيرة.

وبعد ذلك نرفعه من على النار ونقوم بوضع العجينة السابق قليها بداخله حتى تتشرب ذلك الشربات ويصبح مذاقها جيد ومستساغ.

طريقة تحضير اليويو التونسي بالقرفة

المكوّنات للعجينة

كيلو دقيق أبيض فاخر. نصف كيلو من السكر الأبيض الناعم. كيسين من الفانيليا. ملعقة قرفة. خمس بيضات طازجة. قطعة صغيرة من الخميرة الفورية. ملعقة كبيرة من الزبدة. ربع لتر من الزيت النباتي من أجل القلي.

المكونات للقطر

أربع أكواب ماء. كيلو سكر ناعم. ليمونة.

طريقة تحضير للقطر

في إناء نضع الماء والسكر ونقلبهم جيدًا حتى تمام الذوبان وبعد ذلك نقوم بوضعهم على نار قوية في البداية ثم نجعل النار هادئة.

ومن ثم نضيف عصير الليمونة عليها ونترك هذا الخليط ليذوب تمامًا ويغلي بحيث يتحول للشكل الثقيل كالعسل ونتركه بعدها ليبرد.

طريقة تحضير العجينة

في وعاء كبير نضع كمية الدقيق ونضيف لها الخميرة ونقلبها جيدًا وبعد ذلك نضيف لها البيض واحدة تلو الأخرى ونقلب جيدًا ثم نقوم بوضع السكر مع الفانيليا ونقلب مع الدقيق ونضيف الزبدة وكمية السمسم كلها والقرفة.

نقلب تلك العجينة جيدًا حتى نحصل في النهاية على مزيج متماسك وسهل التشكيل ونقوم بعد ذلك بفرد تلك العجينة جيدًا ونقطعها لقطع متساوية ونتركها بضع دقائق ثم نقليها بالزيت حتى تمام احمرارها.

وبعد خروج تلك الشطائر من زيت القلي مباشرة نضعها في القطر البارد حتى تمتصه بسهولة وتكتسب طعم الحلوى.

طريقة تحضير اليويو التونسي بالفانيليا

المكونات

ثلاث بيضات. فانيليا سائلة بمقدار ثلاث ملاعق كبيرة. ربع كيلو سكر. ربع لتر زيت نباتي للقلي. سمسم لتحسين الطعم أو حبة البركة. نصف كيلو دقيق.

طريقة التحضير

نقوم بخلط كلًا من البيض والسكر مع الفانيليا السائلة ونضيف لهم السمسم أو حبة البركة وكمية قليلة من الزيت النباتي وكل تلك المكونات نضعها على الدقيق الفاخر المضاف له كمية من الخميرة ونقلبهم جيدًا للحصول على عجينة جيدة.

نفرد تلك العجينة ونقوم بتقسيمها لأقسام متساوية أو على أي شكل تفضليه ونسخنها بالزيت الساخن حتى تصل لدرجة اللون الذهبي.

ونضعها مباشرة في الشربات المحضر سابقًا من الماء والسكر والليمون أو نضع عليها عسل نحل طبيعي لمن يفضل الحصول على قيمة غذائية أفضل.

نضع اليويو بعدها في الثلاجة حتى يبرد ويتم تناوله باردًا كما يمكن أن تقومي بتزيين الطبق المقدم ببعض الزبيب وجوز الهند أو وضع المكسرات عليه.

كما تستطيعين أن تقومي بإضافة بعض قطع الفاكهة على طبق اليويو قبل تقديمه للأكل مثل قطع التفاح أو الفراولة أو المانجو.

طريقة تحضير اليويو التونسي بالسمسم

المكوّنات

عدد ست بيضات. كوب من السكر الأبيض الناعم. كوب من الزيت النباتي. ملعقتين من الفانيليا السائلة. القليل من الخميرة الطازجة. كوبان من السمسم الطازج الغير محمص. نصف كيلو من الدقيق الفاخر الأبيض.

طريقة التحضير

نقوم في إناء بعمل تحضير للعجينة المكونة من الدقيق الأبيض مضافًا له الخميرة والقليل من الزيت والماء وتعجن بشكل جيد ويضاف لذلك البيض وكمية السمسم وكذلك الفانيليا مع الاستمرار في التقليب والعجين حتى نحصل على عجينة جيدة.

وبعد فرد تلك العجينة وتقطيعها وقليها في الزيت النباتي وتشربها للشربات المحضر سابقً يتم وضع القليل من السمسم والمكسرات الناعمة على اليويو ووضعه بالثلاجة لمدة ساعة وتقديمة للأكل باردًا.

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