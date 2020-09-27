طريقة تحضير حلى لذيذ وسهل

الجميع يحبون الحلى وبخاصة الأطفال وطريقة تحضير حلى لذيذ وسهل أحد الطرق السهلة والتي لا تستغرق وقت أو تكلفة كبيرة ويمكن تحضيرها بالمنزل والاستغناء عن أكل الشارع.

طريقة تحضير حلى لذيذ وسهل

يوضح لنا موقع المواطن طرق مختلفة ومتنوعة لتحضير وإعداد الكثير من الحلى الجميلة المذاق والتي يحبها الكبار والأطفال خاصة وتحضيرها بالمنزل بكل سهولة ويسر وبدون تكاليف مالية عالية وبالكميات التي تناسب كل أسرة.

وتلك الحلى يمكن أن نضيف لها بعض الإضافات المكملة التي تعطيها المزيد من الفائدة والقيمة الغذائية.

طريقة تحضير حلى لذيذ وسهل بالتين

المكوّنات

كوب زبدة. نصف كوب سكر. كيس فانيليا. كوب ونصف دقيق أبيض. كوب ونصف ماء ساخن. ربع كيلو من التين الجاف ويتم فرمه لقطع. نصف كوب سكر بني. نصف كوب شوفان. مكسرات حسب الرغبة وبخاصة الجوز وعين الجمل.

طريقة التّحضير

قبل أي شيء نقوم بتسخين الفرن جيدًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركه قليلًا.

نقوم بإحضار صينية مناسبة ونقوم بدهنها بالزبدة جيدًا وباقي الزبدة نقوم بوضعها في الخلاط مع السكر الناعم وكيس الفانيلا ومن ثم نقوم بخلطها بشكل جيد بحيث تمتزج كلها معً بشكل متساوي.

نقوم بعد ذلك بوضع كمية الدقيق ولكن بكميات بسيطة خلف بعضها والاستمرار بالخلط البطيء بالخلاط الكهربي وهذا يساعد على أن تتكون عجينة متماسكة بشكل جيد.

نأتي بالصينية المدهونة بالزبدة ومن ثم نقوم بعملية فرد للعجينة بها بشكل مناسب بحيث تشمل كل الصينية.

نقوم بعمل حشوة من كلًا من التين الجاف المقطع والسكر البني والشوفان وبعدها نقوم بوضع تلك الحشوة وفردها بانتظام على العجينة وبعدها ندخل الصينية في الفرن المسخن قبل ذلك ونتركها لمدة ربع الساعة ويفضل تدوير الصينية باستمرار.

بعد ذلك يجب عمل التغليف للعجينة والتين وذلك بوضح الدقيق مع كمية من السكر البني وكمية قليلة من الزبدة ونضيف لها كمية من الشوفان مع المكسرات ونخلط كل ذلك بشكل جيد.

نضيف تلك التغليفة على الحشوة بشكل منتظم لتغطي كامل العجينة وبعد ذلك ندخل الصينية الفرن لمدة ثلث ساعة ولكن يجب بعد إطفاء الفرن أن نترك الصينية بالفرن لمدة ساعة حتى ترتاح ثم تقطع وتقدم.

ويمكن ملاحظة أن تلك طريقة تحضير حلى لذيذ وسهل السابقة نستطيع أن نستبدل فيها التين المجفف بأي نوعية من الفاكهة المتاحة كالتفاح مثلًا أو المشمش أو العنب الجاف وغيرها ولكن مع إتباع نفس الخطوات السابقة.

طريقة تحضير حلى لذيذ وسهل بالبسكويت

المكونات

كمية من بسكوت شاي. ربع لتر لبن طازج أو لبن بودر. نصف كوب زيت ذرة. نصف كوب من السكر الناعم. كوب كاكاو. نصف كوب من القشطة. كوبان كريمة. كوب من الشكولاتة الناعمة.

طريقة تحضير

في إناء نقوم بخلط كلًا من اللبن مع الكاكاو ونضيف لهم القليل من زيت الذرة والقشطة كلها ونقوم بخلطهم جيدًا باستخدام مضرب حتى يمتزج الخليط كله تمامًا.

ثم نحضر صينية وندهنها بقليل من الزبدة ونضيف في شكل طبقات بسكويت الشاي ونغطيه بالقليل من الشوكولاتة ثم نقوم برص طبقة أخرى من بسكويت الشاي وبعدها نضع المخلوط السابق عليها بشكل منتظم بحيث يغطيها كلها.

ونضيف الشوكولاتة المبشورة على طبقة الكريمة من الخارج ومن الممكن تزيين الصينية من الخارج ببعض قطع الفراولة ووضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة أو أكثر وتقسم وتقدم باردة مما يعطيها مذاق أفضل.

طريقة تحضير حلى لذيذ وسهل وبدون فرن

المكونات

علبة من بسكويت الشاي. كوب من القشطة. باكو كريمة لباني. حليب بودر بمقدار باكو. نصف لتر حليب سائل. كوب من الشوكولاتة المبشورة.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار صينية ونقوم بغمس البسكويت في اللبن ومن ثم نرص بشكل متناسق بحيث يغطي الصينية كلها.

نضع كلًا من القشطة مع اللبن البودر في الخلاط ونخلطهم جيدًا ونضيف لهم الكريمة الباني ومن ثم نوزع هذا المخلوط فوق البسكويت ونضيف الشوكولاتة المبشورة على سطح المخلوط السابق وضعه ونتركه في الثلاجة لمدة ساعة ويتم تقديمة بارد.

طريقة تحضير حلى لذيذ وسهل بالكريمة

المكونات

نصف علبة بسكويت. ربع كيلو كريمة. ربع كيلو شوكولاتة سائلة.

طريقة التحضير

نقوم بتقسيم البسكويت إلى جزئيين نترك جزء منهم كما هو والجزء الأخر نقوم بطحنه بحيث يصبح مفتت وناعم.

الكمية الناعمة من البسكويت نقوم بوضعها بداخل إناء ونضيف لها الكريمة ونقلب بشكل مستمر حتى يكون المخلوط متجانس تمامًا.

نجعل هذا المخلوط بعد تماسكه على هيئة كرات متساوية الحجم ونغمسها بالشوكولاتة السائلة ونخرجها ورصها على البسكويت السليم المرصوص داخل صينية ونضع كل ذلك بالثلاجة لمدة ساعة ونقدمها للأكل.

طريقة تحضير حلى لذيذ وسهل بالتراميسو

المكونات

لتر حليب. كوب قشطة. عبوتين من الكريمة اللبان. كرتونة بسكويت على شكل أصابع. ملعقتين من القهوة. شوكولاتة حسب الحاجة. كوبان من الماء.

طريقة تحضير التراميسو

نضيف القشطة على الكريمة اللبان ونخلطهم بشكل جيد بحيث نحصل في النهاية على خليط متماسك.

نضع القهوة على كمية المياه ونقوم بغمس البسكويت بها وهذا يعطي البسكويت طعم القهوة ونرص البسكويت داخل إناء ونضع عليه مخلوط الكريمة بالقشطة وبين كل طبقة من طبقات المخلوط نضع نرص طبقة بسكويت.

في نهاية طبقة البسكويت نرش الشوكولاتة المبشورة وندخل ذلك الطبق الثلاجة حتى يبرد تمامًا ونقدمه للأكل.

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