طريقة تحميل المتجر الصيني للاندرويد

مع انتشار العديد من المتاجر لتحميل العديد من التطبيقات تجد المتاجر الصينية فنسعى إلى معرفة طريقة تحميل المتجر الصيني للاندرويد التي تكون بديل للمتجر المعروف جوجل بلاي ونقوم بتحميلها مباشرةً.

الهدف من المتاجر الصينية

مع وجود الحديث من التطبيقات والألعاب هناك بعض التطبيقات التي لا تدعمها بعض المتاجر وقامت المتاجر الصينية بتدعيمها وتحميلها على موقعها وتتنوع المتاجر الصينية وسيذكر لنا موقع المواطن أنواع هذه المتاجر وطريقة تحميلها.

ما هو المتجر الصيني app china

يعتبر المتجر الصيني أب تشاينا هو البديل لمتجر جوجل بلاي حيث يحتوي على العديد من التطبيقات والألعاب والموسيقى والفيديوهات المجانية التي يسهل عليك تحميل كل ما تريده من عليه.

يمكن أن تقوم بتحميل هذا التطبيق في حالة استحالة تحميل الألعاب من على جوجل بلاي.

يستخدم تطبيق أب تشاينا للأندرويد وأيضًا يوجد منه نسخة للأيفون.

طريقة تحميل المتجر الصيني للاندرويد أب تشاينا

إذا رغبت في معرفة طريقة تحميل المتجر الصيني للاندرويد ستجد طريقته سهلة جداً إلى جانب أنه لا يأخذ مساحة على هاتفك الخاص إذ أن إصداره هو 2.1.63572 بينما حجمه ستة وعشرين ميجا بايتس، ويمكنك تحميل المتجر بإتباع الخطوات الآتية:

تقوم بكتابة أب تشاينا من على صفحة النت الخاصة بك من هاتفك الأندرويد.

ثم بعد ذلك سيظهر لك رابط التحميل الخاص بالبرنامج أب تشاينا.

قم بالضغط على الرابط لتثبيت البرنامج الأصفر اب تشاينا.

تأكد من اتصال هاتفك بالنت حتى يتم التنزيل بسهولة.

بعد التحميل أضغط على الأيقونة الخاصة بالتطبيق.

حمل ما شأت سواء كان برامج أو فيديوهات أو موسيقى أو برامج خاصة بالأندرويد سواء كان لتسريع الأندرويد وحمايته من الفيروسات.

كما تجد على التطبيق ملايين الألعاب والبرامج التعليمية للأطفال وأغاني الأطفال.

كل ذلك يمكنك تحميله مجانًا.

تم تعريب تطبيق اب تشاينا الصيني حتى أنه لم يعد يقرأ اللغة الصينية والذي قام بتعريبه هو المطور الأستاذ علي الجابري والسبب في تعريبه هو كثرة البحث عنه من قبل العرب.

وللتحميل مباشرة اضغط هنـــــا.

طريقة تنزيل برنامج أب تشانيا معرب

إذا أردت تحميل التطبيق معرب باللغة العربية يمكنك تحميله من متجر أبك الصيني فهو يساعدك في حصولك على متجر أب تشاينا باللغة العربية.

عندها ستقوم بمعرفة تحميل الألعاب والتطبيقات الأخرى التي تريدها وتستطيع قرأتها معربة.

لم يقم أحد من القائمين براعية متجر أب تشاينا المعرب من تحديثه وتطويره منذ عام ألفان وسبعة عشر.

عناصر المتجر الصيني الأصفر أب تشاينا

يتكون المتجر الصيني البديل لجوجل بلاي من عديد من الأقسام من هذه الأقسام قسم الألعاب

يمكنك متجر أب تشاينا المعرب من تحميل كافة الألعاب الحديثة التي لا تستطيع تحميلها من جوجل بلاي ومن ضمن هذه الألعاب الحديثة لعبة gta five إلى جانب العديد من تطبيقات الألعاب الحديثة.

كما أنك عندما تحمل التطبيق ستجد التطبيق منظم ومقسم من حيث قسم الألعاب وقسم الصور وقسم الموسيقى.

ستجد في الواجهة الخاصة بالتطبيق إلى جانب إذا قمت بالبحث عن شيء معين ستجده يعرض لك كل ما يخص ما قمت به من البحث عنه.

ما هي مميزات برنامج أب تشاينا

من المميزات التي تجعلك تقوم بتحميل البرنامج الصيني اب تشاينا الأصفر هو حصولك على جميع الألعاب وتحميلها مجاناً كما أنها تدعم خاصية أبيك.

كما يمكنك التطبيق من تحميل التطبيقات بالمجان والتطبيقات متنوعة لا تقتصر على شيء معين.

عند تحميل تطبيق اب تشاينا الصيني ستجد نفسك متمتعًا بالتطبيق حيث لا تقطع عليك الإعلانات طريقك بحثك على ما تريد فهذا البرنامج لا يوجد عليه أي إعلانات داعمة لمنتج معين.

هذا المتجر لا يأخذ مساحة كبيرة من مساحة جهازك الأندرويد فطريقة تحميله بسيطة وأيضًا لا يشكل ثقلاً على جهازك.

قام المتجر الصيني أب تشاينا من جمع عدد كبير من الألعاب على مختلف بلاد العالم فلا يوجد عليه لعبة ممنوعة بسبب حقوق البث والنشر.

المزيد من المتاجر لتحميل التطبيقات

إذا لم تتمكن من تحميل برنامج اب تشاينا الصيني المعرب بسبب الضغط عليه يمكنك تحميل أحد من هذه المتاجر فهي تعمل كوسيلة ربط مباشرة بالبرنامج الصيني اب تشاينا ومن هذه المتاجر.

متجر آب برين.

متجر جيت ابكي Get Apk.

المتجر الصيني الأصفر.

متجر TOTO APP.

متجر أبك ميرور.

متجر MOBO.

متجر هواوي HUAWEI.

متجر تطبيق الابتويد.

ل ايوجد للأسف الشديد اب تشاينا للأيفون إلى الآن لم يقم القائمين بإصدار نسخة اب تشاينا للأيفون المتوفر هو أب تشاينا للأندرويد.

متجر TUTU App

يعتبر متجر توتو أب من المتاجر الصينية البديلة لجوجل بلاي هذا التطبيق خاص بتطبيقات الأندرويد.

إذا أردت تحميل التطبيق ستجده تطبيق سهل جداً يحمل بكل سهولة وتجد علية الكثير من التطبيقات المتنوعة سواء خاصة بالألعاب أو الأغاني أو الفيديوهات أو الخلفيات.

ميزة هذا التطبيق أنك تستطيع تحميل لعبة بابجي النسخة الكورية والصينية.

كيف يمكن تحميل واستخدام تطبيق توتو أب

طريقة استخدام متجر توتو اب سهلة فهو مثل باقي المتاجر في التحميل حيث أنك

تقوم بتحميل المتجر أولاً من على صفحة جوجل.

بعد ذلك قم بتثبيت التطبيق توتو اب.

بعد ذلك قم بفتح التطبيق بكل سهولة ستجد الصفحة الرئيسية للتطبيق.

تحتوي الصفحة الرئيسية للتطبيق على العديد من الألعاب والصور والخلفيات أي تطبيق تريد أن تحمله.

قم بالضغط على أي تطبيق تريده وقم بتثبيته بكل سهولة.

شارك الخبر