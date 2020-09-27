طريقة تحميل فيديو من اليوتيوب

هل ترغب في معرفة طريقة تحميل فيديو من اليوتيوب إذا كان هذا الفيديو مهم بالنسبة لك أو أعجبك فتريد بأن تحمله على الجهاز الخاص بك دون أن تقوم بتثبيت برنامج معين ؟

تعدد برامج تحميل الفيديوهات مباشرةً

تعددت الطرق الخاصة بتحميل الفيديو دون اللجوء إلى تحميل برامج معينة على جهازك وسيذكر لنا موقع المواطن بعض من هذه البرامج المتاحة التي تتيح لك التحميل بسهولة.

طريقة تحميل فيديو من اليوتيوب عن طريق برنامج downloader online

إذا رغبت في تحميل فيديو من اليوتيوب أعجبك وترغب في تنزيله على اللاب توب الخاص بيك أو الكمبيوتر بدون أن تقوم بتحميل برامج يجب إتباع الخطوات التالية:

عليك أيها المستخدم من فتح متصفحين متصفح اليوتيوب ومتصفح برنامج دون لودر أون لاين.

قم باختيار الفيديو التي تريد تنزيله بدون برنامج عن طريق نسخ اللينك الخاص بالفيديو من على اليوتيوب.

قم بفتح المتصفح دون لودر اون لاين ثم قم بطبع اللينك الفيديو الذي تريد تحميله.

بعد ذلك قم بنقر الزر الخاص بالتنزيل ستجده بجانب اللينك الذي قمت بتحميله.

سيطلب منك اختيار الصيغة التي تريد تنزيل الفيديو بها سواء كان صيغة إم بي ثري أو إم بي فور.

بعد اختيارك للصيغة انتظر لدقائق حتى يقوم بتحميل الفيديو.

طريقة تحميل فيديو من اليوتيوب باستخدام برنامج savefrom.com

يعتبر هذا البرنامج من البرامج المتاحة التي تساعدك في تحميل اي فيديو من على اليوتيوب إلى الجهاز الخاص بك دون تحميله وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

ستقوم بفتح اليوتيوب فمثلاً إذا رغبت في تحميل فيديو خاص بكليب فنان معين.

ستقوم بفتح الكليب من على اليوتيوب ثم تقوم بأخذ اللينك الخاص بالفيديو نسخ.

قم بفتح برنامج ذا ساف فروم دوت كوم من متصفح إنترنت جوجل.

قم بنسخ الرابط ستجد أن الرابط الذي قمت بنسخه قام البرنامج بفتحة وعرض الفيديو على صفحة البرنامج

بعد إحضار الفيديو سيطلب منك البرنامج باختيار الصيغة التي ترديدها.

لك أن تختار بتحويل الفيديو إلى العديد من الصيغ سواء كان إم بي سي ثري أو إم بي سي فور أو إم بي فور أ.

قم بنقر الزر الخاص بالتحميل بعد ما قمت باختيار الصيغة.

بعد ذلك سيطلب منك البرنامج بحفظ الفيديو على الكمبيوتر.

قم باختيار نعم بعد ذلك سيطلب منك اختيار الملف الذي تريد حفظ الفيديو علية قم باختيار الملف.

انتظر لثواني حتى يتم الحفظ.

طريقة تحميل فيديو من اليوتيوب عن طريق برنامج keepvide

برنامج كيب فيد من البرامج التي لا تحتاج لتحميلها حتى تقوم بتحميل فيديو أعجبك من على اليوتيوب لابد إذا رغبت في تحميل الفيديو من على برنامج كيب فيد لابد من إتباع الطرق الآتية:

قم بفتح اليوتيوب من على جوجل واختار الفيديو الذي أعجبك وتريد تحميله.

ثم قم بفتح صفحة أخرى من على جوجل والدخول على صفحة البحث.

ثم قم بكتابة برنامج كيب فيد.

سيظهر لك البرنامج قم بالضغط علية والدخول مباشرةً.

قم بنسخ رابط الفيديو الذي تريد بتحميله سواء كان فيديو ديني أو موسيقي أو فيديو رياضي.

قم بنسخ رابط فيديو الذي تريد تحميله.

قم بفتح الصفحة الخاصة بالبرنامج ثم قم بنسخ الرابط داخل الخانة المخصصة لوضع الرابط.

ثم قم باختيار الصيغة الداعمة التي تريد تنزيل الفيديو بها سواء كنت تريد تحميل الفيديو صوتي أو كما هو فيديو.

بعد اختيارك للجودة والصيغة قم بالضغط علة كلمة دون لود أي تحميل.

ستلاحظ تحميله بطريقة سريعة.

طريقة تحميل فيديو من اليوتيوب عن طريق برنامج viyoutube

يعتبر برنامج فايو يوتيوب من البرامج المميزة في تحميل الفيديوهات من اليوتيوب إلى الكمبيوتر وعليك بإتباع الخطوات التالية عند استخدامه:

لابد وأن تقوم اولاً بعمل حفظ للينك الخاص بالفيديو التي تود في تحميله.

ثم تقوم بفتح البرنامج من خلال صفحة جوجل بعد البحث عن اسمه والدخول على البرنامج.

بعد ذلك ستقوم بطبع اللينك في الخانة المخصصة للطبع في البرنامج.

قم باختيار وتعديل الإعدادات التي ترغب بها مثل الصوت والصيغة.

عليك بتفعيل زر التحميل حتى تستطيع الحصول على الفيديو أو الصوت الذي تريد تحميله.

يبدأ البرنامج في التحميل بكل سهولة.

ستجد الملف الخاص بك قد تم تحميله على سطح المكتب أو في ملفاتي في الكمبيوتر.

موقع vidpaw

يمكنك إتباع طريقة تحميل فيديو من اليوتيوب باستخدام برنامج فيدا بو فإذا كنت ترغب في تحميل فيديو مساحته كبيرة يعمل لمدة ستين دقيقة عليك بتحميل هذا البرنامج فهو يستطيع أن يحمل الفيديوهات الكبيرة بدقة عالية، لا يعيب هذا البرنامج سوا السرعة البطيئة حتى أنه بطيء في تحميل الفيديوهات وتحويلها إلى الصيغة التي تريدها.

إذا رغبت في تحميل فيديو واستخدامه لابد من إتباع الطرق التالية:

قم بفتح البرنامج ثم وضع اللينك الخاص بالفيديو في الخانة المخصصة للبرنامج لتحميل الفيديو.

يمكنك هذا التطبيق من تغيير الإعدادات الخاصة به كتغيير الصيغة وتغير جودة الصوت والصورة.

عليك باختيار أعلى جودة حتى تتمكن من سماع الصوت بدقة عالية.

قم بالضغط وتفعيل زر التحميل حتى تستطيع التحميل بسهولة.

موقع convert two mp3

يمكنك هذا الموقع المتميز من تحميل أي فيديو ترغب في تحميله على اليوتيوب دون اللجوء إلى تثبيت تطبيق معين كما يمكنك من تحويل الفيديو إلى أي صيغة تدعمها.

لا يشترط تثبيت البرنامج للتحميل فقط ضع اللينك الخاص بالفيديو داخل الخانة الفارغة المخصصة وقم بالضغط لتحميلها إلى صوت أو تحميله فيديو بأسرع وقت.

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