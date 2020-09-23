طريقة تحميل فيديو من اليوتيوب

دائمًا يتساءل الكثيرون عن أسهل طريقة تحميل فيديو من اليوتيوب للكمبيوتر حيث توجد العديد من الطرق التي من الممكن أن يتم الاستعانة بها لتحميل أي فيديو يوجد على اليوتيوب إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

اليوتيوب

قبل أن يقوم موقع الموطن بتوضيح طريقة تحميل فيديو من اليوتيوب للكمبيوتر لابد أن يقوم بتوضيح ما هو موقع اليوتيوب حيث أنه يعد من أشهر المواقع الإلكترونية التي تقوم بمشاركة ونشر وتحميل العديد والعديد من الفيديوهات.

كما أن هذا الموقع سهل جدًا تشغيله على أي جهاز دون أن يحتاج المستخدم لأي برنامج معين أو مشغلات حتى يقوم بتشغيل الفيديوهات عن طريق هذا الموقع وسوف يقوم موقعنا بعد ذلك بتوضيح طريقة تحميل الفيديوهات من على هذا الموقع إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم.

طريقة تحميل فيديو من اليوتيوب للكمبيوتر عن طريق البرامج

توجد الكثير من البرامج التي توفر إمكانية تحميل الفيديوهات من اليوتيوب وحفظها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وهذه البرامج تمنحه إمكانية تنزيل الفيديو الذي تريده وفقًا للجودة التي ترغب بها.

ومن ضمن هذه البرامج برنامج winxyoutubeDownloader هذا البرنامج تستطيع عن طريقه أن تقوم بتنزيل الفيديوهات بجودة 4k وذلك بجانب أنه يسمح لك بأن تقوم بتنزيل العديد من الفيديوهات في وقت واحد.

كما أنه يدعم نظام تشغيل ويندوز وماك لكن هذا البرنامج لا يدعم نظام لينكس، كما يوجد الكثير من البرامج المختلفة التي من الممكن عن طريقها أن يتم تنزيل الفيديوهات مثل برنامج 4K VideoDownloader هذا البرنامج هو الذي يدعم نظام تشغيل لينكس.

طريقة استخدام برنامج 4K VideoDownloader في تنزيل الفيديوهات

بعد أن تم التعرف على طريقة تحميل فيديو من اليوتيوب للكمبيوتر عن طريق البرامج فيجب أيضًا أن نقوم بالتعرف على طريقة استخدام برنامج 4K VideoDownloader في تنزيل الفيديوهات وذلك عن طريق الخطوات التالية:

قم بالدخول عن طريق أي متصفح إنترنت موجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى الموقع الذي من الممكن عن طريقه أن يتم تنزيل برنامج 4K VideoDownloader.

ومن الممكن أن يتم الوصول إلى هذه الصفحة عن طريق الضغط على هذا الرابط التالي https://www.4kdownload.com/.

ثم قم بالضغط على زر التنزيل الموجود على شاشة الموقع وقم بتثبيت البرنامج على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ثم اذهب إلى الموقع الإلكتروني لليوتيوب واختر الفيديو الذي تريد تنزيله.

ثم قم بنسخ رابط الفيديو الخاص بالفيديو فهذا الرابط يكون موجود في شريط العنوان الذي يوجد في أعلى شاشة المتصفح.

قم بفتح برنامج 4K VideoDownloader الذي قد قمت بتثبيته على الجهاز واضغط على زر لصق الرابط الذي يظهر على شاشة البرنامج حتى يتم نسخ عنوان الفيديو الذي تريد تنزيله.

ثم قم بتحديد خيارات تنزيل الفيديو مثل الصيغ التي تريد تنزيل الفيديو عن طريقها ومكان حفظ الفيديو على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ثم اضغط على زر تنزيل حتى يتم البدء في تنزيل الفيديو على جهاز الكمبيوتر.

كيفية تحميل فيديو من اليوتيوب عن طريق جوجل كروم

بعد أن تعرفنا على طريقة تحميل فيديو من اليوتيوبللكمبيوتر فيجب أيضًا أن نقوم بمعرفة طريقة تحميل فيديو من اليوتيوب عن طريق جوجل كروم حيث يتم ذلك عن طريق بعض الخطوات.

وهذه الخطوات تجعلك تستطيع أن تقوم بتنزيل فيديوهات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك عن طريق إضافة بعض الامتدادات التي من الممكن عن طريقها أن تقوم بتنزيل مقاطع فيديو من اليوتيوب وذلك يتم عن طريق الخطوات التالية:

قم بفتح متصفح جوجل كروم على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ثم اتجه إلى صفحة تنزيل الامتدادات الخاصة بمقاطع اليوتيوب، ومن الممكن أن تصل إلى هذه الصفحة عن طريق الضغط على هذا الرابط التالي https://chrome.google.com/webstore/search/Crosspilot.

ثم قم بالضغط على إضافة إلى كروم.

اضغط بعد ذلك على خيار إضافة امتداد، ثم افتح موقع اليوتيوب على جوجل كروم.

انتقل إلى الفيديو الذي تريد تنزيله، ثم اضغط على سهم التنزيل الذي يكون متجه إلى الأسفل تحت الفيديو حتى يتم البدء في عملية التنزيل.

كيفية حفظ فيديو من اليوتيوب على الكمبيوتر

بعد أن تحدثنا عن طريقة تحميل فيديو من اليوتيوب للكمبيوتر فيجب أيضًا أن نتحدث عن كيفية حفظ فيديو من اليوتيوب على الكمبيوتر حيث تستطيع أن تقوم بحفظ أي فيديو موجود على اليوتيوب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من خلال استخدامك لبرنامج RealPlayer.

ويتم استخدام هذا البرنامج على الكثير من المتصفحات مثل جوجل كروم وفايرفوكس وانترنت إكسبلورر ويتم ذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية:

قم في البداية بتنزيل برنامج RealPlayer على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وذلك عن طريق الضغط على الرابط التالي https://www.real.com/thankyou?pcode=BLOG&rsrc=downloadvideo.

وبعد ذلك إضغط على ملف RealTimeRealPlayer EXE الذي سوف يظهر لك في أسفل المتصفح لكي يتم تنزيل البرنامج وبعد أن يتم فتحه من مجلد التنزيلات.

وبعد أن تقوم بتنزيل البرنامج قم بإعادة تشغيل المتصفح، ثم قم بفتح الفيديو الذي تريد حفظه واضغط على مربع التحميل لكي يتم البدء في عملية حفظ الفيديو في المكتبة الخاصة بك على RealPlayer ولكن لو كنت تستخدم متصفح إنترنت إكسبلورر فقم بتمرير المؤشر الموجود أعلى الفيديو المراد تحميله، ثم قم بالضغط على مربع تنزيل.

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