طريقة تحويل رصيد من سوا الى سوا

تعتبر طريقة تحويل رصيد من سوا الى سوا أحد الخدمات التي يبحث العديد من العملاء عنها، وذلك من أجل الحصول على مميزات خلال إجراء مكالمات دولية والحصول على ميجات مجانية وهدايا بشكل يومي.

معلومات عن شركة إس تي سي السعودية

شركة stc والتي هي الاتصالات السعودية عبارة عن المشغل رقم واحد من أجل خدمات الاتصالات في المملكة العربية السعودية.

أعلن مجلس الوزراء عام 2002 بإصدار قرار والذي هو تأسيس الشركة، كما أصبحت شركة مساهمة سعودية وذلك على حسب ما جاء به المرسوم الملكي عام 1998.

في عام 2003 ساهم العديد بحوالي 30% من أسهم الشركة داخل البورصة السعودية، حيث كانت تعتبر أكبر اكتتاب حدث داخل الأسواق العربية، كما قامت الشركة بتخصيص حوالي 20% من أسهم الشركة المكتتبة إلى المواطنين السعوديين شخصياً.

تعد شركة stc السعودية هي شركة وطنية، قامت بتقديم الكثير من خدمات الاتصالات صورة متكاملة داخل المملكة العربية السعودية، نتيجة لاهتمامها بمتابعة وكذلك الاستمرار في استجابة العديد من متطلبات السوق المحلي والعالمي، كما أنها قامت بمتابعة كل المستجدات والتطورات في مجال الاتصالات.

كما أنها قامت بالتركيز على وضع العديد من الأهداف ويعتبر أولها هو تثبيت مكانتها وهويتها، وذلك في حين وجود الكثير من التغيرات داخل مجال الاتصالات واستخدامه.

التعرف على شريحة سوا

تعتبر شريحة سوا هي خدمة من خدمات شركة STC المختصة بنظام الاتصال من خلال الهاتف الجوال، فهي شريحة مسبقة الدفع تتيح للمستخدمين القيام بإجراء اتصال محلي ودولي، كما يمكن إرسال واستلام رسائل النصية وخدمة الوسائط المتعددة بالإضافة إلى الاتصال بشبكة الإنترنت.

كما أن مستخدمي تلك الشريحة يبحثون عن طريقة تحويل رصيد من سوا الى سوا.

مميزات شريحة سوا

من خلال موقع المواطن سنتعرف على طريقة تحويل رصيد من سوا الى سوا، ولكن في البداية سنوضح مميزات شريحة سوا في النقاط التالية:

قامت شركة سوا بتقديم الكثير من المميزات الخدمية بمجال الاتصالات إلى عملائها، وتعتبر هذه النوعية من الشرائح مسبقة الدفع تسمح للعملاء بالتواصل محلياً ودولياً.

يقوم عملاء سوا بالحصول على الكثير من المميزات، والتي منها إعطاء عميل سوا رصيد قيمته 20 إرسال في مقابل دفع 3 ريال شاملة القيمة المضافة وفي تلك الفترة يستطيع العميل الحصول على 100 جيجابايت بشكل مجاني.

حصول العملاء على 60 دقيقة بلا مقابل إلى العملاء المحليين ودقائق يومية.

تعمل شريحة سوا لحوالي 120 يوم بدون تجديد مرة أخرى.

تعد شريحة سوا هي شريحة مسبقة الدفع حيث يمكنها إعطاء العميل فرصة لإجراء الاتصالات الدولية والمحلية بأسعار قليلة أي حوالي 25 ريال سعودي مع القيمة المضافة التي قد تصل إلى 31.5 ريال.

تتميز بسعر قليل مقارنةً بالشرائح الأخرى.

تحتوي على العديد من المزايا الكبرى والتي هي أسعار الرسائل والمكالمات، حيث أن سعر المكالمة الدولية أو المحلية تساوي 0.55 ريال، كما أن تكلفة الرسالة 0.25 بالمقارنة مع سعر الرسالة العادية والتي هي 0.35 ريال.

تقوم شريحة سوا بالعمل لمدة 90 يوم ثم يتم التجديد كل مرة يقوم فيها العميل بالتحدث بمكالمة مجانية.

توفر شركة سوا بعض الأكواد التي تعمل على تسهيل ما بين العملاء والشركة، فهي تعتبر وسيلة لراحة العملاء بالإضافة إلى التفاعل مع الشركة.

خدمة تحويل الرصيد من سوا الى سوا

قبل أن نجيب على طريقة تحويل رصيد من سوا الى سوايجب أن نعرف ما هي تلك الخدمة، وفيما يلي سنتعرف عليها:

هي خدمة قامت شركة STC بتقديمها إلى عملائها مستخدمي شريحة سوا، فهي تمكن العميل القيام بإعادة شحن رصيده وذلك من خلال تحويل الرصيد من عميل سوا إلى عميل سوا آخر، ويحدث ذلك الأمر عن طريق إرسال واستقبال رسالة قصيرة.

شروط تحويل رصيد سوا

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بضرورة التوجه إلى ربط عملية إعادة شحن أو تحويل الرصيد برقم الهوية، بالإضافة إلى القيام بتحديث المعلومات والبيانات الشخصية من خلال أقرب فرع للشركة داخل المملكة، وتعتبر شروط طريقة تحويل رصيد من سوا الى سوا هي:

تعد تلك الخدمة متاحة لعملاء باقات مسبقة الدفع فقط.

عند تحويل رصيد يجب وجود رصيد كافي في حساب الشخص المرسل.

بعد أن يقوم المرسل بتحويل الرصيد إلى الشخص الآخر يجب أن يكون في رصيده متبقي 20 ريال سعودي.

كما أن أقل مبلغ يمكن للشخص تحوله كرصيد هو حوالي 30 ريال، وكذلك أقصى مبلغ يستطيع تحويله كرصيد هو 20 ريال أثناء كل عملية تحويل.

كما لا يوجد حد أعلى لعمليات التحويل.

يجب أن يكون المبلغ الذي يمكن تحويله خلال كل عملية هو مضاعفات 5 ريال سعودي.

عند القيام بعملية تحويل رصيد يتم خصم مبلغ (0,50 ريال) وذلك كرسوم.

طريقة تحويل رصيد من سوا الى سوا عن طريق رقم الهوية

إن كنتم تبحثون عن طريقة تحويل رصيد من سوا الى سوا إليكم طريقتان لإتمام تلك العملية وهم:

الطريقة الأولى

الطرف المرسل: يقوم الطرف المرسل إرسال رسالة نصية إلى رقم 1500 ويكتب فيها *133*رقم المحول له#.

الطرف المستقبل: بعد أن يقوم باستلام رسالة نصية لتأكيد عملية تحويل الرصيد عليه إرسال رسالة نصية إلى رقم 1500 ويكتب فيها *133* رقم هويته#.

الطريقة الثانية

تعد تلك الطريقة هي الأسرع من أجل التحويل في خطوة واحدة من خلال المرسل، والتي هي:

الطرف المرسل: يقوم المرسل بإرسال رسالة نصية إلى رقم 1500 ويقوم بكتابة فيها *133* رقم المحول له *المبلغ*رقم هوية المستقبل#.

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