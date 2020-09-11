طريقة تسجيل الدخول لمنصة مدرستي للطلاب … التسجيل في منصة مدرستي للطلاب

طريقة تسجيل الدخول لمنصة مدرستي للطلاب

حتى يقوم الطالب بالانتفاع من منصة مدرستي التعليمة التي تقدم لجميع الطلبة في جميع المراحل الدراسية عليه أن يتعرف على طريقة تسجيل الدخول لمنصة مدرستي للطلاب والمعلمين أيضًا.

منصة مدرستي

تقوم منصة مدرستي بتقديم جميع خدمات التعليم الخاصة بمراحل التعليم الأساسية من المرحلة الابتدائية إلى المتوسطة والثانوية أيضًا، حيث تقوم بتقديم يوم دراسي كامل للطالب وهو في منزله دون الذهاب إلى المدارس أو المراكز التعليمية، حيث تم إنشاء هذه المنصة من قبل وزارة التعليم التابعة للمملكة.

وهذا من ضمن إجراءات مكافحة وباء الكورونا وتحجيم الأعداد والقضاء على الزحمة والتجمعات حتى لا يتم توقف الدراسة بشكل كامل، بل أصبح هناك منصة تقدم اليوم الدراسي بالكامل للطالب من شرح الدروس والمواد وتقسيم اليوم إلى محاضرات وحصص شرح وواجبات وبريك في منتصف اليوم الدراسي.

حيث يسير اليوم الدراسي على المنصة بشكل مشابه تمامًا لليوم الدراسي في الفصل داخل المدارس والمباني التعليمية، وبالتالي فإنه لابد من التعرف على طريقة تسجيل الدخول لمنصة مدرستي للطلاب بشكل صحيح حيث لا يمكن للطالب الانضمام والانتفاع بالخدمات دون تسجيل الدخول بحساب شخصي.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

يمكنك أن تتبع هذه الخطوات بشكل جيد من على منصة مدرستي الرسمية للتعليم عن بعد والسير عليها حتى يتم الانتهاء من التسجيل الصحيح على المنصة، ومن ثم يصبح لديك حساب شخصي من خلاله يتم استخدام المنصة بشكل طبيعي وسريع وهذه الخطوات هي:

الدخول أولًا على منصة مدرستي الرسمية.

في أعلى الصفحة سوف تجد زر مكتوب عليه “التسجيل” قم الضغط عليه.

سوف يطلب منك الموقع إدخال البيانات الخاصة بحسابك حتى تقوم بتسجيل الدخول قم بإدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة.

من الضروري إدخال رقم الجوال الخاص بك.

سوف يصل لك رقم تحقيق الهوية قم بإدخاله في المكان المخصص له.

قم بنقل الرمز الموجود في الحقل الخاص به في الخانة ومن ثم أخيرًا لإنهاء عملية التسجيل قم بالضغط على كلمة تسجيل.

تسجيل الدخول من خلال قائد المدرسة

في بعض الأحيان يقوم قائد المدرسة بنفسه هو من يقوم بتسجيل الدخول لجميع الطلبة المقيدين لديه في المدرسة، وبالتالي يقوم بإتباع مجموعة من الخطوات لإنهاء حسابات شخصية لكل طالب، ومن ثم إرسالها لهم، ويتم هذا من خلال هذه الخطوات التالية:

يدخل قائد المدرسة أولًا إلى منصة مدرستي من خلال الإنترنت.

بعد ذلك عليه أن يقوم بتسجيل الدخول للمنصة من خلال الحساب الشخصي له.

بعد الدخول إلى الصفحة الرئيسية للمنصة عليه الذهاب إلى القائمة الرئيسية والبحث عن خيار إدارة الطلاب والضغط عليه.

من خيار إدارة الطلاب على القائد ان يقوم باختيار أمر إدخال بيانات الطلاب.

بعد فتح هذا الأمر سوف يجد أمامه أيقونة تأخذ شكل القلم، من خلال الضغط عليها سوف تظهر له خيارات أخرى يختار منها أمر “تعديل بيانات الطلاب”.

ومن هذا الأمر يقوم القائد باختيار أمر عرض كلمة المرور الافتراضية.

وأخيرًا يتم عرض كلمة المرور واسم المستخدم الخاص بكل طالب، يقوم بعد ذلك بإرسال هذه البيانات في رسالة إلى ولى أمر الطالب.

ليكون لكل طالب كلمة مرور واسم مستخدم خاص به للدخول إلى المنصة في حال وقت الحصص.

تسجيل الدخول لمنصة مدرستي للمعلم من توكلنا

لا تختلف طريقة تسجيل الدخول لمنصة مدرستي للطلاب عن المعلمين بل تتم من خلال أيضًا المنصة والدخول وإتباع بعض الخطوات والطرق الخاصة بالتسجيل والتي يذكرها موقع المواطن كالتالي:

أولًا نقوم بتحميل تطبيق توكلنا على الهاتف المحمول.

يقوم المعلم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد على تطبيق توكلنا.

بعد ذلك قم بالضغط على خيار بيانات منصة مدرستي.

من خلال الضغط على الخيار السابق سوف تجد أكثر من خدمة قم بالضغط على كلمة “اسم المستخدم للمعلم”.

ومن النافذة المنبثقة التي سوف تظهر لك قم بالنقر على أيقونة بها كلمة إرسال.

ومن ثم انتظر قليلًا من الوقت سوف تأتي لك رسالة نصية بها كلمة المرور والتأكيد الخاصة بحسابك الشخصي.

بعد انتهاء الخطوة السابقة نعود مرة أخرى إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي لاستكمال التسجيل.

نذهب إلى القائمة الرئيسية لصفحة منصة مدرستي ومنها نقوم باختيار أمر الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب.

لابد من اختيار حساب مايكروسوفت لأن هذا النظام هو من يساعدك في رؤية شرح الحصص وعرضها على الطلاب.

سوف تطلب منك لمنصة إدخال البيانات الخاصة بحسابك قم بإدخالها والتي تحتوي على اسم المستخدم ثم النقر على كلمة التالي أو متابعة.

وفي النهاية نقوم بإدخال كلمة المرور الخاصة بحسابك، ومن ثم النقر على زر تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول للمنصة من حساب مايكروسوفت

يحتاج المعلم لرفع المواد الدراسية التي يقوم بشرحها للطلبة إلى تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال حساب المايكروسوفت، فإذا كان المعلم بالفعل لديه حساب على نظام المايكروسوفت تايمز فلم يحتاج إلى العديد من الخطوات للتسجيل، وهي:

يبدأ المعلم أولُا من خلال الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية.

التوجه نحو الصفحة الرئيسية.

سوف تجد في منطقة أعلى اليسار في الصفحة الرئيسية زر “التسجيل” قم بالنقر عليه.

سوف تحتاج للتسجيل أن ختار الطريقة التي تريدها، قم باختيار التسجيل من خلال حساب مايكروسوفت.

سوف يظهر لك بعد ذلك خانات يجب أن تقوم بتعبئتها من البيانات الخاصة بك وبحسابك الشخصي.

بعد إدخال البيانات والتأكد من أنها صحيحة قم بالنقر على كلمة التسجيل أو التالي وحينها سوف يصبح لك حساب شخصي على المنصة مرتبط بالمايكروسوفت الخاص بك.

طريقة تسجيل الدخول لمنصة مدرستي للطلاب باك تو سكول

يقدم موقع باك تو سكول العديد من الخدمات الطلابية، حيث يمكنك الأن أن تقوم بتسجيل الدخول إلى المنصة من خلال الحصول على اسم المستخدم من موقع باك تو سكول الرسمي، والتي يتيح لك إمكانية التسجيل بكل سهولة ويسر من خلال خطوات عليك السير عليها فقط من جهازك الشخصي، وهي:

يقوم الطالب أولًا بالدخول إلى موقع باك تو سكول من خلال محرك البحث من على الإنترنت.

سوف تجد في أعلى الصفحة أيقونة مكتوب عليها “تسجيل جديد” قم بالضغط عليها.

سوف يظهر لك صفحة جديدة تحتوي على استمارة لابد أن تقوم بتعبئتها من جميع البيانات المطلوبة منك.

على الطالب أن يقوم بإدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاص به.

ومن الضروري أن يقوم الطالب بإدخال رقم الهاتف صحيح ومسبوق بكود الدولة حيث يتم إرسال له رسالة نصية على هذا الهاتف.

ثم إدخال رمز التحقق.

سوف تجد تحت خانة رمز التحقق زر مكتوب عليه “تحقق” قم بالضغط عليه.

أنتظر قليلًا وسوف تصلك رسالة نصية على رقم جوالك التي قمت بإدخاله بها كود التحقق عليك إدخاله في الخانة الخاصة به.

قم بالنقر على كلمة تحقق وسوف يعرض لك اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور السرية التي تستخدمهم في الدخول إلى المنصة بكل سهولة.

بعد ذلك قم بالخروج من موقع باك تو سكول والتوجه نحو منصة مدرستي.

والضغط على كلمة تسجيل وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور التي حصلت عليهم من موقع باك تو سكول.

وهكذا يتم الدخول بكل سهولة للمنصة والانتفاع بخدماتها.

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