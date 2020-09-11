طريقة تسجيل حضور الطالب في منصة مدرستي

طريقة تسجيل حضور الطالب

يأخذ المعلمين والأساتذة حضور وغياب الطالب بعين الاعتبار حيث من خلالهم يتم تحديد درجات أعمال السنة الخاصة بالطالب لذلك يجب أن يعرف طريقة تسجيل حضور الطالب في الحصص.

منصة مدرستي

تعتبر المملكة العربية السعودية الآن من أبرز الدول العربية التي تسعى في تنمية المجتمع وتطويره وتقدمه من خلال الإنترنت والتكنولوجيا، وبالتالي قامت بإطلاق العديد من الخدمات الحكومية والتعليمية التي تقدم للمواطنين من خلال الإنترنت، ومنها منصة مدرستي التعليمية التفاعلية للتعليم عن بعد.

حيث من خلال التسجيل في هذه المنصة يستطيع الطالب أن يحصل على اليوم الدراسي بأكمله وهو جالس في المنزل، من خلال الاتصال بالإنترنت فقط ومشاهدة الحصص الدراسية وشرح المواد وحل الواجبات والتفاعل أيضًا مع المعلم الخاص به.

الحصص الدراسية في منصة مدرستي التعليمية

تقوم المنصة بتنظيم اليوم الدراسي بشكل رتب ومنسق بحث أن كل مرحلة دراسية يكون لها فترة زمنية مسائية أو صباحية، وهو يوم أشبه باليوم الدراسي يتم تقسيم اليوم إلى محاضرات او حصص دراسية لكل مادة، ولكل حصة دراسية توقيت زمني معين تبدأ وتنتهي فيها بالإضافة إلى الراحة في وسط اليوم الدراسي.

وكل حصة موعد زمني تبدأ فيه يجب أن يحضر الطالب في الوقت نفسه وتسجيل الدخول إلى الحصة، لذلك يجب أن يعرف طريقة تسجيل حضور الطالب في المنصة بشكل صحيح، حيث تقوم المنصة بتقسيم المراحل على اليوم بالكامل، فالمرحلة الابتدائية تكون مسائية فقط، والمتوسطة تكون صباحية.

أما المرحلة الثانوية فيتم تقسيم الحصص الخاصة بها على فترتين فترة صباحية وفترة ومسائية.

تسجيل حضور الطالب وتأثيره على الدرجات

ولان الدراسة من خلال منصة مدرستي التعليمية تتم من خلال الإنترنت والجلوس في المنزل فلا داعي للغياب أو عدم حضور الحصص، لذلك لا تترك المنصة الأمر بشكل عادي وطبيعي وتلزم الطلبة على تسجيل الحضور في الحصص في الموعد المحدد ومن يغيب عن حضور الحصص الخاصة به يتم معاقبته.

يقوم المعلم في نهاية اليوم الدراسي أو العام بأكمله على حسب نظام كل مادة بحصد الأيام التي غاب فيها الطالب ومن خلالها يتم خصم درجات من أعمال السنة والنشاط الخاص بالطالب، ويتم من خلال الطالب نفه حيث يقوم الدخول إلى الموقع وإثبات الحضور أو المعلم هو من يقوم بتحضير الطلاب إذا كان يعرفهم جميعًا وهم أمامه.

طريقة الدخول إلى حصص المنصة

حتى يستطيع الطالب أن يحضر الحصص بشكل مباشر في وقت إذاعتها والتفاعل مع المعلم لابد أن يقوم بإتباع هذه الخطوات التي يذكرها موقع المواطن في النقاط التالية لحضور الحصص وهي:

يقوم الطالب في البداية بالدخول إلى منصة مدرستي التعليمية الرسمية.

على الطالب إدخال الحساب الشخصي الخاص به من خلال البريد وكلمة المرور وهكذا.

على الطالب الذهاب إلى القائمة الرئيسية.

يقوم الطالب بالبحث عن كلمة الجدول المدرسي في القائمة الرئيسية ومن ثم الضغط عليها.

سوف يظهر لك قائمة بالمواد والحصص المدرسية الخاصة بك وفي حال وقتها قم بالضغط عليه للذهاب إلى قائمة التشغيل.

وبشكل تقائي سوف يتم الذهاب إلى تطبيق مايكروسوفت تايمز لنقل الحصة بمجرد قدوم وقتها المحدد.

طريقة تسجيل حضور الطالب في الحصة

تسيل الحضور يعتبر من أهم الأشياء التي يحرص عليها المعلمين القائمين على المنصة، وبالتالي فإنها قد خصصت مجموعة من الخطوات الهامة التي لابد ان يقوم بها الطالب في بداية الحصة قبل مشاهدتها لإثبات حضوره في الموعد المحدد، ويتم هذا من خلال هذه الخطوات:

على الطالب الالتزام بشروط الحضور ومن ثم الحضور في الموعد الخاص بالحصة.

يقوم الطالب فتح محرك البحث والدخول إلى منصة مدرستي التعليمية التفاعلية من خلال الإنترنت والتأكد من أنه الموقع الرسمي للمنصة.

الدخول إلى المنصة ومن ثم يقوم الطالب بتسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي الخاص بالطالب التي يريد تسجيل الحضور منه.

بعد ذلك يذهب الطالب إلى القائمة الرئيسية للمنصة ومن ثم البحث عن أمر جدولي والضغط عليها.

سوف يظهر لك مجموعة من الخيارات قم باختيار من قائمة جدولي الدرس المراد إثبات حضوره من قبل الطالب.

ومن ثم الضغط على كلمة تسجيل الحضور سوف يتم إدراج اسم الطالب في قائمة الحضور.

رصد الحضور والغياب من قبل المعلم

ولأن طريقة تسجيل حضور الطالب هامة للغاية ولابد ان يحرص الطلاب عليها في جميع حصص اليوم الدراسي، حيث تحرص المنصة على جعل اليوم الدراسي على المنصة في المنزل متشابه لقيم اليوم الدراسي في المدرسة داخل الفصل، وبالتالي يقوم المعلم برصد الحضور والغياب من خلال:

يبدأ المعلم برصد أيام الحضور والغياب من خلال الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية.

يجب على المعلم ان يقوم بتسجيل الدخول إلى المنصة من خلال الحساب الشخصي الخاص به.

يقوم المعلم بالتوجه نحو القائمة الرئيسية سوف يجد في هذه القائمة أكثر من خيار على المعلم أن يقوم باختيار قائمة التقارير والإحصائيات والضغط عليها.

من هذه القائمة عليه البحث عن أمر “الحضور والغياب” والضغط عليه.

من خلال هذا الأمر سوف يظهر للمعلم جميع المواد الدراسية والحصص وبها قائمة بأسماء الطلبة الحارين والغائبين عن الحصة.

يقوم الطالب برصد كافة الأسماء وجمع الدرجات ووضع أعمال السنة في نهاية كل ترم او كل سنة على حسب نظام كل معلم في المنصة.

يعرف الطالب هذا الرصد في النهاية مع ملف مرفق بأعمال السنة.

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