طريقة تسجيل حضور الطلاب والطالبات في منصة مدرستي

أوضحت منصة مدرستي خطوات وطريقة تسجيل الحضور للطلاب والطالبات في المنصة من خلال الخطوات التالية:
– قم بالدخول إلى المنصة
– اضغط على القائمة الرئيسية الجانبية
– اضغط على جدولي
– اضغط على اسم الدرس
– اضغط على حضور بجانب الدرس
ما هي منصة مدرستي ؟
هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.
وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.
طريقة دخول منصة مدرستي عبر توكلنا:
وأوضح تطبيق توكلنا أن طريقة الدخول على منصة مدرستي تتم عبر الخطوات التالية:
- قم بتحميل تطبيق توكلنا، أو حدث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك.
- الدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي.
- بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين.
- اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له
- ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم.
- بعد ذلك سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.
اريد الدخول إلى منصتي
فارس جابر جويبر السلمي
رجاء اريد تعليمات
ن بداية البرنامج مافتح معاى من زمان وانا احاول .
2 ابتداي
ا العفو
ولله صدق يان تكون الشبكه ضعيفه
أو المنصه مثلا حق الامس اشتغل و
اليوم بعيد الشرح
مافتح الله ياخذه يقهر😖
مافتحت معنا المنصه راحت علينا الدروس والدراجات بسبب المنصه كم واحد ذلحين يعيد السنه بسبب المنصه دبرو لنا حل 💔💔
دبرو لنا حل
مفروض تحطونها حضور في المدرسه راحت درجاتنا على الفاضي والشرح راح كم واحد ذلحين يضيع عمره على الفاضي بسبب المنصه 💔💔💔💔
صعب !!
شكرا على انصاح الجميله
يابنات ابي ادخل منصة عيال مهو بنات لاني ولد
والله اني ما اعرف وين مكان الحضور المنصه للطلاب والطالبات كيف اعرف وين مكان الحضور اللي بالمنصه
والله حتى غرفه المعلمين لما اضغط عليه حابه اسئل معلمه يرفضون حابه اعرف السبب والله ضيقت صدر
وودي اسئل معلمه يرفضون ويطلعوني
لو سمحتو ماعرفت كيف ادخل على الدروس
والله اني مااعرف وين مكان الحضور بالمنصه للطلاب والطالبات وتقولون بجمب اللي وهكذا
كيف اعرف وين مكان الحضور بالمنصه للطلاب والطالبات ياخي بلشنا بالمنصه وضيقت صدورنا وتغربلنا ياليت تفتح المدارس وغرفه المعلمين عندي ماتشتغل كل ماضغطت عليه يرفضون وش السالفة وارجوا الرد
وشكراً لكم جميعا
ستاذ انا حضرات
مو راضي يشتغل
مره محتارين مننا قادرين ندخل
مممممممممممممممممممممممممممممممم
جميل
عدي فهد الرويلي
ما رضي يدخلني الدرس ايش السالفه
ايب ادرس
اه ليش يسمونها منصة مدرستي كان سموه اتحداك تدخلني 💔
قولي ناس شوف جدولي يعني خضور والله ما مفهم الله يسعدك
؟
جيب المنصه معلقه
انااقول سوو كل فصل منصه مثلان اول ثنوي منصه واحده لجميع العلم برنامج لحالهم 😀😀