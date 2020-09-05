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طريقة تسجيل حضور الطلاب والطالبات في منصة مدرستي

طريقة تسجيل حضور الطلاب والطالبات في منصة مدرستي

2020/09/05
الساعة 9:21 مساءً
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طريقة تسجيل حضور الطلاب والطالبات في منصة مدرستي منصة مدرستي
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 ما هي منصة مدرستي ؟
2 طريقة دخول منصة مدرستي عبر توكلنا:

أوضحت منصة مدرستي خطوات وطريقة تسجيل الحضور للطلاب والطالبات في المنصة من خلال الخطوات التالية:

– قم بالدخول إلى المنصة

– اضغط على القائمة الرئيسية الجانبية

– اضغط على جدولي

– اضغط على اسم الدرس

– اضغط على حضور بجانب الدرس

ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

طريقة دخول منصة مدرستي عبر توكلنا:

وأوضح تطبيق توكلنا أن طريقة الدخول على منصة مدرستي تتم عبر الخطوات التالية:

  • قم بتحميل تطبيق توكلنا، أو حدث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك.
  • الدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي.
  • بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين.
  • اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له
  • ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم.
  • بعد ذلك سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.

 



145 تعليقات
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نور
5 ساعة

اريد الدخول إلى منصتي

0
رد
فارس جابر جويبر السلمي
5 ساعة

فارس جابر جويبر السلمي

0
رد
سلطان أحمد أبوطالب قيسي
5 ساعة

رجاء اريد تعليمات

0
رد
بوعلى المؤمن
5 ساعة

ن بداية البرنامج مافتح معاى من زمان وانا احاول .

0
رد
ليان محي
6 ساعة

2 ابتداي

0
رد
رةرورو
6 ساعة

ا العفو

0
رد
جنوبيه جنوبيه
6 ساعة

ولله صدق يان تكون الشبكه ضعيفه
أو المنصه مثلا حق الامس اشتغل و
اليوم بعيد الشرح

0
رد
سـارهـ
6 ساعة

مافتح الله ياخذه يقهر😖

0
رد
هنوف
6 ساعة

مافتحت معنا المنصه راحت علينا الدروس والدراجات بسبب المنصه كم واحد ذلحين يعيد السنه بسبب المنصه دبرو لنا حل 💔💔

0
رد
هنوف
6 ساعة

دبرو لنا حل

0
رد
هنوف
6 ساعة

مفروض تحطونها حضور في المدرسه راحت درجاتنا على الفاضي والشرح راح كم واحد ذلحين يضيع عمره على الفاضي بسبب المنصه 💔💔💔💔

0
رد
من..
7 ساعة

صعب !!

0
رد
ليان راشد
7 ساعة

شكرا على انصاح الجميله

0
رد
عمير صالح مهدي
7 ساعة

يابنات ابي ادخل منصة عيال مهو بنات لاني ولد

0
رد
زينب
7 ساعة

والله اني ما اعرف وين مكان الحضور المنصه للطلاب والطالبات كيف اعرف وين مكان الحضور اللي بالمنصه
والله حتى غرفه المعلمين لما اضغط عليه حابه اسئل معلمه يرفضون حابه اعرف السبب والله ضيقت صدر
وودي اسئل معلمه يرفضون ويطلعوني

0
رد
عمير صالح مهدي
7 ساعة

لو سمحتو ماعرفت كيف ادخل على الدروس

0
رد
JoJo
7 ساعة

والله اني مااعرف وين مكان الحضور بالمنصه للطلاب والطالبات وتقولون بجمب اللي وهكذا
كيف اعرف وين مكان الحضور بالمنصه للطلاب والطالبات ياخي بلشنا بالمنصه وضيقت صدورنا وتغربلنا ياليت تفتح المدارس وغرفه المعلمين عندي ماتشتغل كل ماضغطت عليه يرفضون وش السالفة وارجوا الرد
وشكراً لكم جميعا

0
رد
فارس
8 ساعة

ستاذ انا حضرات

0
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جودالحربي
8 ساعة

مو راضي يشتغل

0
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بنت الطارقي
8 ساعة

مره محتارين مننا قادرين ندخل

0
رد
لينه
9 ساعة

مممممممممممممممممممممممممممممممم

0
رد
لينه
9 ساعة

جميل

0
رد
عدي فهد الرويلي
9 ساعة

عدي فهد الرويلي

0
رد
إيمان
9 ساعة

ما رضي يدخلني الدرس ايش السالفه

0
رد
عزام
9 ساعة

ايب ادرس

0
رد
بنت الجنوب
9 ساعة

اه ليش يسمونها منصة مدرستي كان سموه اتحداك تدخلني 💔

0
رد
ام حسنة نورالامين علي
10 ساعة

قولي ناس شوف جدولي يعني خضور والله ما مفهم الله يسعدك

0
رد
؟؟؟؟؟
10 ساعة

؟

0
رد
طالب
10 ساعة

جيب المنصه معلقه

0
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ليلى
10 ساعة

انااقول سوو كل فصل منصه مثلان اول ثنوي منصه واحده لجميع العلم برنامج لحالهم 😀😀

0
رد
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