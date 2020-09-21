طريقة تسجيل دخول تيك توك

يبحث الكثير من المستخدمين للهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب والكمبيوتر عن طريقة تسجيل دخول تيك توك من الكمبيوتر أو من الهاتف حيث يقبل الكثير من الناس على هذا التطبيق مؤخرًا.

برنامج التيك توك

يعتبر موقع التيك توك من أشهر مواقع السوشيال ميديا في هذه الفترة والذي يقبل عليها الكثير من الناس لتسجيل الدخول ومعرفة طرق التسجيل المختلفة على الهاتف والكمبيوتر نظرًا لما يقدمه من محتوى مختلف عن باقي مواقع السوشيال الميديا المتعارف عليها من فيس بوك وانستجرام وتويتر.

حيث من خلال الموقع يتم تقديم مجموعة من الفيديوهات القصيرة الممتعة التي لا تتعدى الدقيقة والتي تقدم بشكل مضحك وساخر من خلال مقاطع الأغاني أو الأحاديث المشهور وبعض مقاطع الأفلام الكوميدية والتي تتم في إطار كوميدي مختلف من خلال الموقع نفسه بمساعدة بعض الفلاتر والأشكال.

كانت بداية فكرة هذا البرنامج منذ عام 2006 في بلاد الصين وكان يستهدف المقاطع الموسيقية فقط وسرعان ما انتشر حول العالم وأصبح يستخدم يوميًا من حوالي 150 مليون شخص وشهريًا تصل عدل الاستخدامات حوالي نصف مليار شخص من جميع أنحاء العالم.

تحميل برنامج تيك توك للكمبيوتر

قبل التعرف على طريقة تسجيل دخول تيك توك من خلال الكمبيوتر لابد أن يكون التطبيق أو البرنامج متوفر بالفعل في الجهاز، وحتى يتم توفير التطبيق في الكمبيوتر الخاص بك فإنه في حاجة إلى ما يعرف بـ محاكي الأندرويد، فإن هناك بعض التطبيقات لا يمكن تشغيلها على الكمبيوتر بدون محاكي الأندرويد.

محاكي الأندرويد هو عبارة عن تطبيق يعمل على تحويل الكمبيوتر إلى هاتف أندرويد أو يجعلك تشعر وكأنك تقم بفتح وتصفح هاتف ولكن من خلال الكمبيوتر، وهذا لأنه حتى الآن وبالرغم من انتشار التطبيق بشكل واسع حول العالم فإنه لا يتوفر منه نسخة pc.

تحميل محاكي nox للكمبيوتر

يعتبر هذا المحاكي من أفضل الأنواع التي تعمل على تشغيل تطبيقات وبرامج وألعاب الأندرويد على جهاز الكمبيوتر ويتم تحميل هذا المحاكي من خلال اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح حتى يمكنك من تسجيل دخول تيك توك من الكمبيوتر، وهذه الخطوات هي:

أولًا نقوم بالدخول على الرابط المباشر للتحميل من هنا والضغط على كلمة تحميل والانتظار حتى يتم تحميل البرنامج على الجهاز بشكل كامل.

بعد فتح البرنامج قم بالضغط على كلمة تثبيت install.

بعد تثبيت البرنامج وفتحه بنجاح قم بالدخول إلى متجر جوجل بلاي لتحميل تيك توك.

إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك بالجيميل على جوجل بلاي للتمكن من تحميل البرنامج.

ومن ثم قم بالبحث عن التطبيق في المتجر والبدء في تحميله مثلما تستخدم الهاتف الأندرويد.

انتظر لحظات حتى يتم تحميل البرنامج بنجاح.

طريقة تسجيل دخول تيك توك من الكمبيوتر

بعد تحميل المحاكي بنجاح وتحميل التطبيق أيضًا بنجاح على الكمبيوتر فنبدأ في تسجيل الدخول للبرنامج للبدء في استخدامه والاستمتاع به، ويتم التسجيل من خلال الخطوات التي يوضحها موقع المواطن وذلك من خلال توضيح طريقة تسجيل تيك توك من الكمبيوتر.

أولًا نقوم بفتح التطبيق.

الضغط على كلمة التسجيل sign up.

سوف تظهر لك العديد من الخيارات من ربط التطبيق بحساب الفيس بوك أو تويتر أو التسجيل من خلال الجيميل.

عليك اختيار الأمر التي تريده.

إذا كان لديك حساب قديم قم بإدخال كلمة المرور واسم المستخدم فقط في الخانات الخاصة بهما.

ومن خلال هذه الخيارات عليك اختيار الانسب لك والمتوفر ومن ثم يكون قد سجلت الدخول في التطبيق من خلال الكمبيوتر.

عيوب برنامج تيك توك

لابد أن ننبه إلى بعض العيوب الموجودة في التطبيق، ومنها:

لا يتناسب التطبيق لجميع الفئات العمرية وبالأخص الأطفال حيث أن محتواه متنوع.

يحتوي التطبيق على مقاطع فيديوهات جنسية قد لا تتناسب مع المجتمع.

في بعض الأحيان يتم استخدام الموقع بشكل استغلالي وفضح الآخرين.

إنشاء حسابات متشابهة بكل سهولة.

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