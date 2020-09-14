طريقة حذف حساب انستقرام

يحتاج الكثير من الناس إلى معرفة طريقة حذف حساب انستقرام بشكل نهائي أو من خلال تعطيل التفعيل فترة زمنية وقد يكون هذا نتيجة بعض المشاكل التي يمكن أن يتعرض لها المرء على الموقع.

موقع الانستقرام

من أكثر المواقع التي تنتشر بشكل كبير جدًا في حياة الأفراد والمستخدمين للإنترنت بشكل عام، حيث يمكنك من خلال استخدام العديد من الخدمات والمزايا التي يقدمها لك الموقع أو التطبيق على هاتفك المحمول، ومن خلال الاتصال بالإنترنت يمكن التجول في صفحات الممثلين والأصدقاء وجميع الأفراد.

من خلال هذا التطبيق يتيح لك نشر جميع مقاطع الفيديوهات القصيرة والصور الفوتوغرافية مع وضع موقع المكان التي توجد فيها أو التي تم التقاط الصور فيها، بالإضافة إلى إمكانية وضع حالة من الصور أو الفيديوهات أيضًا التي لا تتعدى ال 14 ثانية فقط ومشاركتها مع الأصدقاء أو العامة لمدة 24 ساعة فقط.

أيضًا من خلال الانستقرام يمكن التقاط أفضل الصور واللقطات باستخدام أحدث وأجدد الفلاتر التي تستخدم في التصوير، بجانب إمكانية عمل بث مباشر والتحدث مع الأصدقاء والمتابعين الموجودين لديكم على الصفحة الشخصية هذا أيضًا بجانب الشات والمحادثات وغيره من المزايا الأخرى.

اللجوء إلى حذف حساب الانستقرام

ليس فقط من يلجأ إلى معرفة طريقة حذف حساب انستقرام قد يكون قد وقع في مشكلة ما أو تعرض إلى شيء جعله يقوم بحذف حسابه، بل هي حرية شخصية قد يشعر المرء في بعض الأحيان الحاجة إلى تعطيل ما يتطلع منه على العالم والجلوس في عزلة منفردًا عن ما يحدث حوله.

وبالتالي قد تلجأ إلى حذف حسابك إما بشكل نهائي أو تعطيل فترة مؤقتة، وفي بعض الأحيان الأخرى قد يكون السبب في ‘يقاف الحساب التعرض إلى سرقة الحساب أو محاولة تهكير الصفحة الشخصية لك وبالتالي يتم الحصول على الصور والفيديوهات الخاصة بك، وفي حالة الحذف يتم ضياع جميع الصور والوسائط.

وهنا يكون هو الحل الأنسب حتى لا يتم سرقة محتويات الصفحة والتشهير بالصور الشخصية الخاصة بك وبأصدقائك أيضًا.

طريقة حذف حساب انستقرام نهائيا من الويب

في حالة لم يكن لديك تطبيق الانستقرام على هاتفك يمكنك بكل سهولة أن تتبع بعض الخطوات من خلال الويب ومحرك البحث الخاص بك على الهاتف أو من خلال جهاز الكمبيوتر الشخصي، وبالتالي يذكر موقع المواطن خطوات حذف الحساب نهائي من خلال النقاط التالية:

فتح محرك البحث الخاص بك والبحث عن موقع الانستقرام.

الدخول إلى الصفحة الرئيسية وتسجيل الدخول بالحساب التي تريد حذفه نهائيًا.

مع العلم ان حذف الحساب نهائيًا لا يمكنك استرجاعها مرة أخرى ويتم فقدان جميع الصور والوسائط التي نشرت عليه من قبل.

بعد تسجيل الدخول بنجاح قم بالضغط على الصورة الشخصية الخاصة بحسابك.

سوف تنتقل الى صفحة اخرى قم بالبحث عن أمر تحرير الملف الشخصي.

قم بالحث بعد ذلك على أمر حذف حساب الانستقرام ومن ثم الضغط على I would like to delete my account.

سوف يظهر لك مجموعة من الأسباب التي جعلتك تقوم بحذف حسابك قم باختيار السبب الخاص بك ومن ثم إدخال كلمة السر.

ثم أخيرا اضغط على كلمة الحذف النهائي للحساب.

حذف حساب انستقرام بشكل نهائي من التطبيق

أما في حالة كنت تعمل وتستخدم دائمًا تطبيق الانستقرام فيمكنك أيضًا بطريقة سهلة وبسيطة جدًا أن تقوم بحذف حسابك بشكل نهائي دون فرصة لاسترجاعه مرة أخرى من خلال طريقة حذف حساب انستقرام من التطبيق والتي تذكر في النقاط التالية بالترتيب:

أولًا نبدأ بالنقر على تطبيق الانستقرام من خلال قائمة التطبيقات الخاصة بهاتفك.

قم بالتسجيل الدخول إن لم يكن الحساب مفتوح دائمًا على التطبيق.

بعد ذلك قم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية للتطبيق والضغط على صورة حسابك الشخصية.

سوف تفتح لك قائمة بها أكثر من خيار قم بالضغط على أمر الإعدادات.

من خلال الإعدادات يمكنك الضغط على مركز المساعدة ومنها قم بالضغط على تبويب إدارة الحساب.

بعد ذلك سوف تظهر لك الكثير من الأمور والخيارات قم بالضغط على كلمة حذف حساب انستقرام delete your account.

سوف تجد بعد ذلك خيار how do i delete my account قم بالضغط عليه.

سوف تجد أمامك بعد ذلك أمر حذف الحساب قم بالضغط عليه واختيار السبب وإدخال كلمة السر.

بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة قم بالضغط على كلمة الموافقة done.

إدخال كلمة السر مرة أخرى للتأكد والضغط على الحذف النهائي للحساب.

طريقة تعطيل حساب انستقرام مؤقتًا

من الخدمات التي تقدم أيضًا من خلال موقع انستقرام ليس فقط طريقة حذف حساب انستقرام نهائيا بل يمكنك أيضًا أن تقوم بتعطيله لفترة من الوقت مع إمكانية استرجاعه كما تشاء، ففي فترة التعطيل لا يمكن لأحد أن يرى حسابك ولا معلوماتك الشخصية، ويتم من خلال هذه الخطوات:

أولًا قم بالدخول إلى موقع الانستقرام من خلال محرك البحث أو الويب الخاص بك.

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب التي تريد تعطيله مؤقتًا.

بعد ذلك قم بالضغط على الأيقونة التي تحتوي على صوتك الشخصية.

قم بالبحث عن أمر edit profile ثم الضغط عليها.

قم بالنزول إلى أسفل صفحة الإعدادات لتجد أمامك في أسفل يمين أمر Temporarily disable my account.

قم بالضغط على هذا الأمر السابق.

سوف تجد أمامك أسباب تعطيل الحساب قم باختيار ما تريد والأنسب لك ومن ثم إدخال كلمة المرور والنقر على زر Temporarily Disable Account.

استرجاع الحساب مرة أخرى

كما سبق وقلنا أن طريقة حذف حساب انستقرام بشكل نهائي لا يوجد لها طريقة لاسترجاعها مرة أخرى، لأنه بهذا قد يكون تم حذفه بالكامل، أما في حالة التعطيل المؤقت للحساب يتم تعطيل تفعيل ونشاط الحساب فقط ولكنه موجود في سجل الموقع بالرغم من أنه لا يظهر للمتابعين والأصدقاء.

ولكن في حالة استرجاع الحساب مرة أخرى عليك فقط تسجيل الدخول إلى الحساب نفسه فقط وسوف تجده كما كان محتفظ بجميع المعلومات الشخصية والأصدقاء والصور والفيديوهات الخاصة بك.







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