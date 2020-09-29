طريقة طبخ البامية الخضراء

تعتبر البامية من ضمن النباتات الحولية التي يكون شكلها مخروطي، كما أنها تنمو على شكل أقماع تكون باللون الأخضر ولكن دائمًا يتساءل الكثيرون عن طريقة طبخ البامية الخضراء باللحمة الحمراء حيث يوجد الكثير من الطرق لطبخ البامية.

طريقة طبخ البامية الخضراء باللحمة

المكونات

كيلو واحد من البامية التي تكون صغيرة الحجم. 750 جرام من النحل ويقطع إلى قطع صغيرة الحجم. حبة واحدة متوسطة من البصل. 2 حبة من البندورة المقشرة. 2 ملعقة من رب البندورة. فلفل أسود. ملح طعام. بهارات لحمة. زيت للقلي. 4 فصوص من الثوم. بهارات سلق اللحمة.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار اللحمة، ويتم غسلها أكثر من مرة، ثم يتم وضع اللحمة مع الماء في إناء.

ثم يتم وضع الماء على النار حتى يتم سلق اللحمة وبعد أن تغلي الماء نقوم بالتخلص من الدهون الزفرة التي تكون على الوجه وذلك باستخدام ملعقة.

ثم نقوم بإضافة بهارات السلق مثل الزنجبيل والهيل وبهارات اللحمة وورق الغار وتترك اللحمة حتى تنضج جيدًا.

ثم نقوم بإحضار البامية ونقوم بالتخلص من أقماعها ولكن يتم إبقاء جزء بسيط من القمع كي لا تتفتح البامية خلال عملية الطهي.

ثم يتم غسل البامية ونقوم بتصفيتها جيدًا من الماء، وقم بتسخين مقلاة عميقة وضع بها زيت غزير.

ثم قم بتسخين الزيت على النار وضع به البامية كي يتم قليها في الزيت وقم بعد ذلك بإخراج البامية من المقلاة وقم بوضعها في منشفة حتى يتم التخلص من الزيت الزائد.

ثم يتم فرم البصل ونقوم بوضعه في إناء، ثم نقوم بتقليب البصل في الزيت ويتم فرم البندورة ونضعها على البصل وبعد أن يتحمر نقوم بإضافة الفلفل الأسود والملح والبهارات الخاصة باللحم.

ثم قم بتقليبه لدقائق، ثم يتم وضع البامية مع البصل وتضاف اللحمة ويضاف لهم رب البندورة والبندورة ولتر واحد من مرقة سلق اللحمة بعد أن يتم تصفيتها من البهارات.

ثم تترك البامية على النار وبعد أن تغلي نقوم بتهدئة النار ونتركها لمدة 30 دقيقة حتى تصبح طرية وبعد ذلك نتركها لكي ترتاح لخمس دقائق.

ثم قم بتقشير فصوص الثوم وفرمها لقطع صغيرة الحجم، ثم يتم وضعها فى مقلاة مع كمية قليلة من الزيت وقم بتقليبها في الزيت.

وبعد أن تحصل على اللون الأحمر، فقم بسكبه بعد ذلك على البامية، ثم قم بوضع البامية في أطباق التقديم وتقدم مع الأرز الأبيض.

طريقة طبخ البامية الخضراء

المكونات

120 جرام من اللحم ويقطع إلى شرائح. 2 كوب من البامية. عصير ليمونة واحدة. 2 كوب من الطماطم المفرومة. ¼ كوب من الكزبرة الطازجة. 2 فص من الثوم المفروم. ½ ملعقة صغيرة الحجم من معجون الشطة. ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الكانولا. ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح. 5 بصلات. ½ ملعقة صغيرة الحجم من القرفة المطحونة.

طريقة التحضير

بعد أن قمنا بالتعرف على طريقة طبخ البامية الخضراء باللحمة فلابد أيضًا أن نقوم بالتعرف على طريقة طبخ البامية الخضراء حيث أنها تعد من أكثر الأكلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص.

باللحمة فلابد أيضًا أن نقوم بالتعرف على حيث أنها تعد من أكثر الأكلات التي يعشقها الكثير من الأشخاص. نقوم بتسخين الزيت في إناء، ثم يتم قلي البصل فيه حتى يصبح لينًا، ثم نقوم بوضع البامية في صينية ويتم رشها بالزيت.

ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن ونقوم بإضافة قطع اللحم وطبخها، ثم نقوم بقليها مع الملح والفلفل ونقوم بإضافة الطماطم والبامية وعصير الليمون والثوم ومعجون الشطة.

ثم نقوم بخلط المكونات مع بعضها بطريقة جيدة وطبخها.

ثم يتم إضافة الكزبرة المفرومة ونقوم بطبخها على درجة حرارة منخفضة لدقيقتين، ثم نقوم بتقديمها مع الأرز البني.

طريقة طبخ البامية الخضراء اللذيذة

المكونات

كيس واحد من البامية. 3 حبات من الطماطم. بصلة واحدة. خمس فصوص من الهيل. كيلو واحد من اللحمة. 4 ملاعق كبيرة الحجم من زيت الذرة. 2 ملعقة كبيرة الحجم من معجون الطماطم. 2 ملعقة صغيرة الحجم من الملح. ½ ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود. ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القرفة. ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الهيل. ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة.

طريقة التحضير

بعد أن تعرفنا على طريقة طبخ البامية الخضراء باللحمة من خلال موقع المواطن فيجب أيضًا أن نتعرف على طريقة طبخ البامية الخضراء اللذيذة.

باللحمة من خلال موقع فيجب أيضًا أن نتعرف على اللذيذة. نقوم بوضع 2 ملعقة من الزيت في إناء، ثم نقوم بوضع الإناء على درجة حرارة مرتفعة.

ثم نقوم بإضافة اللحم ويقلب أكثر من مرة حتى يحصل على اللون الأحمر، ثم نقوم بإضافة الماء ويضاف الهيل والقرفة والبصل وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ويترك الإناء على نار متوسطة حتى تنضج جميع مكوناته ويتشرب الماء كلها.

ثم نقوم بتصفية اللحم ونحتفظ بالمرقة ويتم وضع الزيت المتبقي في إناء.

ثم يتم تشويح قطع اللحم به حتى تحصل على اللون الجميل وتكتسب طعم لذيذ.

ثم نقوم بإضافة البصل والثوم ويتم التقليب حتى يصبح لونهم ذهبي.

ثم يضاف الهيل والقرفة والفلفل والملح والكزبرة ويتم تقليب المكونات مع بعضها جيدًا حتى تختلط مع اللحم.

ثم يتم إضافة البامية ويتم تقليبها مع اللحم ويضاف كمية قليلة من المرقة وتترك لدقائق كي تشرب البامية المرقة.

ونقوم بعصر الطماطم، وتضاف المرقة ومعجون الطماطم وعصير الطماطم وقرون الفلفل على البامية.

ثم تترك البامية على درجة حرارة هادئة كي تتسبك بطريقة جيدة، ثم نقوم بتقديمها بعد ذلك.

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