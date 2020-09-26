طريقة عمل البامية الفلسطينية

البامية من الأطباق الشهية المحببة للكثير ولها أكثر من طريقة ومنها طريقة عمل البامية الفلسطينية لا تختلف كثيرًا عن طريقة عمل البامية في أي بلد أخري ولكن تختلف في الطعم.

طريقة طبخ البامية الفلسطينية

المكونات

كيلو بامية خضراء. 2 ملعقة كبيرة من الزيت. 2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة فرم ناعم. نصف كيلو لحم مفروم. كوب ماء. 2 كوب من عصير الطماطم. ملعقة كبيرة من الصلصة. نصف ملعقة صغيرة من الريحان والروزماري والسماق وفلفل أسود وملح طعام. ملعقة صغيرة ثوم.

طريقة التحضير

تقميع البامية ثم غسلها وتركها لكي تصفي من الماء.

في طاسة الزيت ونحمرها لمدة 2-5 دقائق.

في وعاء على النار نضيف ملعقة الزيت والبصل المفرومة حتى تأخذ لون ذهبي.

نضيف عصير الطماطم والصلصة ونتركها حتى تتسبك على النار حوالي 20-30 دقيقة.

في وعاء على النار نضيف ملعقة زيت ونضيف البصلة حتى تأخذ لون ذهبي ثم نضيف اللحم ونقلب جيدا.

نضيف الملح والفلفل الأسود ونضيف كوب ماء ونتركها حتى ينضج اللحم.

نضيف البامية في النهاية عندما ينضج اللحم.

نضيف التسبيكة ونقلب جيدًا.

في طاسة وبها ملعقة زيت نحمر ملعقة الثوم ومعها الروزماري والريحان والسماق ثم نضيفها على البامية عندما تنضج.

نترك البامية على النار 3 دقائق ثم نرفعها من على النار.

تقدم مع سلطة التبولة أو أرز بالشعرية.

طريقة عمل بامية خضراء بالدجاج والطماطم

المكونات

بعد أن ذكرنا طريقة طبخ البامية الفلسطينية نوضح من خلال موقع المواطن طريقة عمل بامية خضراء بالدجاج.

كيلو جرام من الدجاج. كيلو جرام من البامية الخضراء. ملعقة كبيرة كزبرة ناعمة. نصف ملعقة كبيرة ملح الطعام ملعقة صغيرة فلفل أسود 5 ملعقة صغيرة من الزيت أو السمن حسب الرغبة. 1 بصلة مفرومة متوسطة الحجم. 2 فلفل أخضر حار. 5 ثمرة طماطم كبيرة الحجم. 5 ملعقة صغيرة من عصير الليمون. 3 ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة. 3 ملعقة من الريحان المفروم.

مكونات خلطة الثوم

2 ملعقة صغيرة من السمن. 4 فص ثوم مهروس نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة.

طريقة تحضير البامية

على قطع دجاج بالكزبرة وملح الطعام والفلفل الأسود ونتركها حتى يتم تتبيلها وتشرب من البهارات ونضعها جانبا.

في وعاء عميق على النار نضع السمن أو الزيت حتى يسخن ثم نضيف قطع الدجاج التقليب جيدا.

نضيف البصل المفروم والثوم المهروس إلى قطع الدجاج والاستمرار في التقليب.

نضيف الفلفل الأسود والتقليب لمدة دقيقتين حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

نضيف البامية إلى الدجاج حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

نقلل من درجة الحرارة ونترك المكونات على النار حتى يتغير لون البامية تذبل قليلا.

نضع الطماطم في الخلاط الكهربائي وضربها جيدا ونضيف اليها عصير الليمون ووضعه على البامية.

لا تترك على النار حتى تنضج البامية يتم تسبيك الطماطم.

طريقة تحضير خلطة الثوم

نضع مقلاة على النار ونضع فيها السمن ونتركه حتى يذوب.

نضيف الثوم والكزبرة الناعمة مع التقليب حتى يصبح اللون ذهبي.

نضيف خليط الثوم إلى البامية ونتركه يغلي لمدة خمس دقائق ثم نرفعه من على النار.

تقدم البامية مع الأرز بالشعرية.

طريقه عمل البامية باللحمة

مكونات خلطة البامية

5 ملعقة صغيرة من التمر الهندي منقوع.

كيلو بامية خضراء.

4 حبة طماطم مقطعين انصاف.

2 حبة كبيرة من اللومي.

ملعقة صغيرة بهارات.

2 فلفل أخضر حار.

7-10 فص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

4 ملعقة كبيرة زيت أو سمن.

المكونات

2 حبة طماطم كبيرة الحجم مقطعة إلى نصفين. 2 بصله مقطعه إلى إرباع. 2 عود من القرفة 5-7 فص هيل. ربع ملعقة صغير من الفلفل الأسود. 2 فلفل أخضر حار. قطعتين ورق غار. ملعقة صغيرة ملح طعام أبيض.

طريقة تحضير اللحم

في وعاء عميق مملوء نصفه كوب من الماء الساخن نضع قطع اللحم حتى تغلي ثم تتخلص من الرغبة التي تتكون ونضيف البهارات من الهيل، القرفة، الفلفل الأسود، الملح الأبيض، ورق الغار والبصل.

نترك اللحم على نار متوسطة الحرارة ونتركه حتى ينضج.

نرفع اللحم من على النار ونضعه جانبا ونصفيه من المرقة.

في مقلاة نضع السمن حتى يسخن، ثم نضيف اللحم ونقلبه حتى يحمر لونها ثم نخرجها من المقلاة ووضعه جانبا.

طريقة تحضير البامية

في وعاء نضع ملعقة سمن ونضيف الثوم ونقلب حتى يصبح لونه ذهبي.

نضيف البامية وتقلب حتى تذبل ويصبح لونها مائل الأصفر.

ضرب الطماطم في الخلاط الكهربائي ونضيف عصير الطماطم إلى البامية.

نضيف اللحم والتمر هندي، اللومي، والمرقة.

نترك الوعاء على نار متوسطة الحرارة حتى تنضج البامية وتتسبك الطماطم.

تقدم البامية مع الأرز بالشعيرية.

يخنة البامية

المكونات

150 جرام لحم بقري مخلي مقطع شرائح. 3 كوب بامية. 2 ملعقة صغيرة عصير ليمون. 4 بصلة مقشرة. نصف ملعقة كبيرة من ملح الطعام. 3 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة. 3 كوب من عصير الطماطم. 4 فصوص ثوم مهروس. ملعقة صغيرة من الشطة الحارة حسب الرغبة. ربع ملعقة صغيرة من القرفة. 2 ملعقة صغيرة من زيت الكانولا.

طريقة التحضير

في وعاء على النار نضع الزيت ونتركه حتى يسخن ثم نضيف البصل حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي.

نضع قطع اللحم ونضيف الملح والفلفل ونتركه حتى ينضج.

نضع البامية في صينية الفرن ونضع عليها من فوق قطرات من الزيت ثم نضعها في الفرن.

نضيف الثوم والكزبرة والشطة وعصير الليمون والطماطم والبامية إلى اللحم.

نمزج المكونات مع بعضها ونضيف الكزبرة ونترك البامية حتى تغلي لمدة 3 دقائق.

تقدم البامية مع الأرز البني.

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