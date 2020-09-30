طريقة عمل البسبوسة بالسميد

البسبوسة من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار وطريقة عمل البسبوسة بالسميد السايب من الأشياء البسيطة التي يمكنك صنعها بسهولة في المنزل بأكثر من شكل مختلف لتسعدي بها عائلتك وضيوفك.

طريقة عمل البسبوسة بالسميد

يمكنك التعرف على طريقة عمل البسبوسة بالسميد من خلال مكونات بسيطة سنقدمها لكي من خلال هذا المقال على موقع المواطن فيما يلي:

المكونات

ثلاث أكواب من دقيق السميد. كوب واحد من اللبن الرائب. القليل من الفانيليا السائلة أو البودر. ملعقة واحدة من البيكنج باودر. كوب من السمن المذابة مسبقًا. كوب من جوز الهند المبشور. كوب واحد من السكر. شربات أو قطر للتحلية.

طريقة التحضير

اخلطي دقيق السميد مع البيكنج بودر في وعاء عميق.

ثم ضيفي مقدار السمن إليه ثم قومي بتقليبهم جيدًا ثم ضعي السكر والفانيليا وقلبي جيدًا.

ثم ضعي اللبن وجوز الهند على الخليط وقلبي المكونات حتى تمتزج.

ضعي خليط البسبوسة داخل صينية مدهونة بالقليل من الطحين.

ثم ادخليها إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة.

اتركيها في الفرن إلى أن يصير لونها ذهبي.

أخرجيها من الفرن وضعي عليها شربات بارد ثم ضعي فوقها القليل من جوز الهند.

قدميها لعائلتك بألف هنا.

طريقة عمل بسبوسة بالسميد وجوز الهند

المكونات

نصف كوب من السمن السايح. نصف كوب من جوز الهند المبشور. كوب من دقيق السميد الناعم. كوب واحد من اللبن. ملعقة من البيكنج باودر. شربات أو عسل للتحلية.

طريقة التحضير

احضري وعاء عميق وضعي به دقيق السميد ومعه البيكنج بودر واللبن والسمن بعد تذويبه واخلطي المزيج جيدًا.

ضيفي نصف كوب من جوز الهند المبشور وقلبيه في الخليط جيدًا.

قومي بصب الخليط في صينية مدهونة بالقليل من السمن ثم ضعي على وجه الخليط رشة من جوز الهند.

ضعي صينية البسبوسة في الفرن ثم اتركيها إلى حوالي ربع ساعة حتى يحمر وجهها.

اخرجيها من الفرن وصبي فوقها الشربات البارد.

قطعيها ثم ضعيها في طبق التقديم وقدميها لضيوفك.

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة

يمكنك أن تتعرفي على طريقة عمل البسبوسة بالسميد ولكن هذه المرة بإضافة القشطة بخطوات معينة سنوضحها لكي في الخطوات التالية:

المكونات

كوبان من السميد الناعم. ربع كيلو من السكر. كوب من جوز الهند. علبة صغيرة من القشطة. علبة من اللبن الزبادي الطازج. كوب واحد من السمن المذابة مسبقًا. القليل من الملح. القليل من البيكينج صودا. ملعقة واحدة من البيكنج باودر. شربات بارد ثقيل لتحلية البسبوسة.

طريقة التحضير

احضري وعاء وضعي به السكر مع السميد وجوز الهند والبيكنج بودر ثم البيكنج صودا والملح وقلبي جيدًا.

ثم ضيفي معها السمن بعد تذويبه ثم استمري في التقليب.

ثم ضعي الزبادي والقشطة إلى الخليط وقلبي إلى أن تمتزج معها.

صبي الخليط داخل صينية للفرن مدهونة بالقليل من الطحين.

ادخليها إلى فرن متوسط الحرارة إلى حوالي ربع ساعة أو أكثر إلى أن تصبح ذهبية اللون.

اخرجيها من الفرن بعد أن تنضج ثم ضيفي عليها شربات بارد.

يمكنك وضع طبقة من اللوز على الوجه للتزيين قبل تقديمها.

قدميها بألف هنا.

طريقة عمل بسبوسة بالسميد والكاكاو

البسبوسة من الأكلات الجميلة التي يمكنك صنعها بإضافة الشوكولاتة والكاكاو لها مما يعطيها مزيد من الطعم الرائع وذلك وفقًا للمكونات التالية:

المكونات

2 بيضة. كوب سكر كوب لبن طازج. كوب من الزيت القليل من الخميرة. القليل من الفانيليا. 2 كوب من السميد قطعة من الشوكولاتة يتم تذويبها. كوب من الكاوكاو.

مكونات الشاربات

ثلاث أكواب من الماء كوب ونصف من السكر شريحة من الليمون

طريقة التحضير

احضري وعاء عميق ثم ضعي به البيض والسكر ثم الزيت واللبن والفانيليا واخفقي جيدًا.

ضيفي معها الكاكاو والخميرة والسميد ثم اخلطي المكونات جيدًا.

احضري صينية للفرن ثم ضعي بها الخليط وادخليها غلى فرن ساخن.

اتركيها إلى أن تنضج وتصبح ذات لون ذهبي.

احضري الشربات من خلال وضع السكر مع الماء مع شريحة من الليمون وقلبيها ثم اتركيها على النار إلى أن تغلي ويثقل قوامها.

اخرجي البسبوسة من الفرن بعد أن تنضج.

صبي الشربات على البسبوسة من الوجه.

يمكنك إضافة القليل من الشوكولاتة السائحة على وجه البسبوسة للتزيين حسب رغبتك.

قدميها بالهنا والشفاء.

طريقة عمل هريسة السميد

يمكنك أن تصنعي البسبوسة بشكل مختلف من خلال طريقة عمل البسبوسة بالسميد ولكن بنفس خطوات الهريسة وهي كالتالي:

المكونات

كيلو إلا ربع سميد خشن كوب ونصف سكر كوب واحد من لبن الزبادي. كوبين من الماء الدافئ 2 كوب من القطر ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة كبيرة من السمن البلدي. فستق حلبي أو لوز مبشور للتزيين.

طريقة التحضير

ضعي السميد مع السكر واللبن ثم ضيفي البيكنج بودر والقطر وقلبي جيدًا.

ثم ضيفي الماء بشكل تدريجي وقلبي.

اتركي الخليط إلى حوالي ساعتين على الأقل إلى أن تخمر.

ضعيها في صينية للفرن ثم ضيفي على الوجه القليل من الفستق أو اللوز المبشور.

ثم ضعي الصينية في الفرن لحوالي ربع ساعة ثم افتحي الفرن وقومي بتقطيعها بواسطة سكين ثم ادخليها إلى الفرن مرة أخرى لتنضج تمامًا.

اخرجيها من الفرن ثم ضعي عليها القطر وهو ساخن بعد إضافة ملعقة من السمن البلدي له.

اتركي البسبوسة إلى أن تبرد ثم قدميها.

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