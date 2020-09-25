طريقة عمل الحلبة بالسميد

تعتبر الحلبة من الأعشاب الطبية ذات الأهمية الكبيرة وتعد طريقة عمل الحلبة بالسميد من الطرق المتاح لكل سيدة أن تقوم بتنفيذها في المنزل بكل سهولة وبتكلفة قليلة ومجهود محدود.

الحلبة

يوضح لنا موقع المواطن أن الحلبة هي أحد النباتات العشبية الحولية ذات الأهمية الصحية الكبيرة جدًا وذلك منذ الأذل حيث استخدمها الأجداد كعلاج فعال ضد الكثير من الأمراض واعتبروها دواء لكل داء وقالوا عنها صيدلية منزلية.

من مميزات الحلبة أنها مدرة للبن وذلك بالنسبة للسيدات المرضعات وهذا ينعكس بدوره على صحة وتغذية الطفل، كما أنها منشط فعال للخصوبة وبخاصة لدى الرجال والنساء وذلك الدور الهام ذات الفاعلية للحلبة يأتي نتيجة غناها بالفيتامينات والمعادن الهامة.

وهي كذلك محسن قوي للجهاز الهضمي وحركة الأمعاء مما يحسن عملية الامتصاص ويمنع حدوث الإسهال أو الإمساك كما أنها مضيعة للآلام الرجل والكعب.

طريقة عمل الحلبة بالسميد

وهي أحد الأكلات الأكثر شهرة وبخاصة في دولة فلسطين ويسمونها عندهم بهريسة الحلبة.

المكونات

ثلاث أكواب من السميد. اثنين كوب من الدقيق الفاخر. كوب ماء مغلي به الحلبة مسبقًا. كمية من السكر على حسب الطلب. كيسين من البيكنج بودر. كمية من الزيت حسب الرغبة. ثلاث بيضات. الفانيليا السائلة بمقدار ملعقة أو البودر بمقدار كيس. السيرب يتم إحضاره بمعدل كوب ونصف. حب الحلبة بعد غليه نقوم بإحضاره والكمية بمقدار كوب.

خطوات التجهيز

نحضر الحلبة ومن ثم نقوم بوضعها في ماء عادي وفي إناء من الألمونيوم نقوم بوضعها على نار هادئة ولمدة عشر دقائق أو ربع الساعة ونطفئ النار عليها ونتركها حتى تبرد.

نصب الحلبة المغلية بمائها في الخلاط ونضيف له الزيت والسكر ونخلطهم معًا جيدًا حتى يمتزجوا معً بشكل جيد.

نضع البيض واحدة تلو الأخرى على المخلوط ونضربه في الخلاط باستمرار مع وضع كمية قليلة من الفانيليا بين كل بيضة والأخرى.

نضيف هذا المخلوط السائل على الكمية المقررة لها من الدقيق الأبيض ونضع عليه كمية البيكنج بودر ونقلب بشكل جيد ثم نضيف لهذا الخليط السميد ونستمر في الخلط حتى نحصل على عجينة متماسكة ومتجانسة.

بعد ذلك نقوم بعمل فرد للعجينة في إناء بعد دهانه بكمية من الزيت لمنع الالتصاق للعجينة وبعدها نرفع هذا الإناء بالفرن الساخن على درجة الحرارة 190 درجة مئوية وذلك لمدة ثلث الساعة بعد ذلك لا نقوم بإخراجها من الفرن مباشرة بعدما نغلق النار بل نقوم بتركها بضعة دقائق حتى تهدأ أولًا ومن ثم نقوم بإضافة السيرب وتقدم بالهنا والعافية.

طريقة عمل الحلبة بالسميد بالهريسة

المكونات

نحضر كوب من الحلبة. اثنين كوب من السميد. كوب من الزيت. كيس خميرة. ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم. ربع كوب من السمسم. كوب ماء. ربع كوب من حبة البركة.

خطوات التنفيذ

نقوم بعملية للحلبة التي عندنا وذلك بعد غسيلها بشكل جيد في الماء لمدة يوم كامل وبعد ذلك نقوم بعمل بصب تلك الحلبة في مصفاة ونتركها حتى يتم جفاف الماء الموجود عليها.

بعد هذا ننقل الحلبة ونضعها في إناء معدني على نار هادئة نوعًا ما ونتركها حتى تمام غليان الحلبة ثم نرش عليها كمية من الزيت والسميد بشكل متجانس ثم نضيف الخميرة والقليل من الملح والسمسم.

نضع كل تلك المكونات بعد ذلك في صينية مناسبة ونقوم بوضعها داخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وبعدما نقوم بإخراجها من الفرن نقوم بتشريبها بماء الشربات المجهز من قبل وتقدم وبالهنا والشفاء.

طريقة عمل الحلبة بالسميد بالشربات

المكونات

نصف كوب من السكر الناعم. كوب ماء. ملعقة عصير ليمون. كمية صغيرة بقيمة ملعقة من ماء الورد. دقيق وحلبة وزيت.

خطوات التنفيذ

نقوم بوضع الماء مع السكر ونرفعهم على النار الهادئة ولمدة بسيطة حتى تمام الذوبان للسكر ومن ثم نضف لها عصير الليمون.

نضيف بعد ذلك ماء الورد للمخلوط ونقلب بشكل جيد ومناسب.

بهذا يكون الشربات جاهزًا للاستخدام بعد تحضير العجينة وطبخها في الفرن ويتم تسقيه العصير والفطيرة ساخنة حتى تشربها بشكل جيد ومن ثم تقدم وبالهنا.

أهم النصائح عند عمل طريقة عمل الحلبة بالسميد

من أجل أن نحصل على أفضل طعم تذوقي للحلبة بالسميد يفضل استخدام الزبدة أو السمن البلدي كبديل للزيت ويكون ذلك حسب الرغبة.

نستطيع عدم استخدام الماء الناتج من غلى الحلبة ونستعيض عنه بعملية الطحن لحلبة المغلية.

عدم التسرع في أن نقوم بإدخال تلك العجينة التي أعددناها للفرن مباشرة ولكن يجب أن نتركها لمدة ولو بسيطة قبل الفرن حتى لا تضيع نفشتها وتفقد طعمها.

إضافة الشربات أو سائل السقي للفطيرة يجب أن يكون باردًا والشربة ساخنة أو العكس.

حيث تساعد الحلبة في إشراقة الوجه والبشرة وتجديد خلاياها ومكافحة حب الشباب والهالات السوداء سواءً من خلال تناولها بعد استنباتها أو من خلال طريقة عمل الحلبة بالسميد حيث تمد الجسم بالكثير من الطاقة.

حيث تمد الجسم بالكثير من الطاقة. الحلبة مضاد للشيخوخة وظهور تجاعيد الوجه كما أنها تعمل على تنشيط خلايا الشعر وتقويته من الجذور وحتى أطرافه وبدون تقصف.

تعمل كمنشط عام للدورة الدموية بالجسم ودرع وقاية ضد العديد من الأمراض التي تصيب الجسد.

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