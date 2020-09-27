طريقة عمل الزلابية المصرية

الزلابية من الحلويات الجميلة يوجد الكثير من يعشقها وتتنوع الطرق منها التركي والسوري فإذا رغبت البحث على طريقة عمل الزلابية المصرية ستجدها منها طرق كثيرة.

طرق مختلفة للزلابية

يوجد العديد من الطرق لعمل الزلابية فيقوم الشيفات بابتكار الوصفات الجديدة لها وسيذكر موقع المواطن هذه الطرق العديدة.

طريقة عمل الزلابية المصرية للشيف حسن

الزلابية من الحلويات المحببة للكبار والصغار يمكنك عملها بطريقة بسيطة وسهلة على حسب طريقة الشيف حسن.

مكونات عمل الزلابية

نصف كيلو من الطحين الأبيض الفاخر. ذرة من الملح الناعم. عشرة جرام من النشا. خمسة جرام من السكر الأبيض الناعم. خمسة جرام من الخميرة الجاهزة. خمسة جرام من الفانيليا. فنجان ونصف ماء. زيت غزير

خطوات التنفيذ

قومي بضرب المكونات الآتية في الخلاط (الطحين وذرة الملح مع عشرة جرام نشا مع خمسة جرام سكر مع خمسة جرام خميرة مع خمسة جرام فانيليا).

بعد ضرب الخليط ضعيه في وعاء وقومي بتغطية ثم اتركيه ليخمر.

يجب أن تضعي الخليط في مكان دافئ بدرجة حرارة الغرفة إذا كان الجو بارداً يمكنك أن تضعيه في الفرن بعد تدفئة لثواني حتى يصبح الفرن بدرجة حرارة الغرفة.

بعد حين وآخر قلبي العجين حتى يزداد تخمره.

ضيعة في المكنة المخصصة للزلابية.

إذا لم يكن لديكي مكنه قومي بإحضار ملعقة من الطعام ثم قومي بتشكيل كرات ووضعها في الزيت.

قبل وضع كرات عجينة الزلابية تكوني قد قمتي بتسخين الزيت لدرجة الغليان.

بعد ذلك قومي بوضع العجين.

قومي بإخراج الزلابية بعد تعطيكي اللون الأصفر الذهبي في الزيت ضعيها على ورق أو مناديل مخصصة لتصفيتها من الزيت.

ضعي الزلابية في الشربات وقومي بتقلبيها ببطء.

قومي بإخراجها في طبق التقديم.

طريقة عمل الزلابية المصرية على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

يمكنك تحضيريها بكل بساطة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي بإتباع الخطوات الأتية:

المكونات

نصف كوب من الدقيق. ذرة ملح. عشرة جرام من النشا. خمسة جرام من الخميرة الفورية. عشرة جرام من السكر الأبيض. خمسة جرام من الفانيليا. فنجانان من الماء الدافئ المفلتر. زيت غزير للقلي. شربات جاهز للتحلية.

خطوات التنفيذ

قومي بخلط المكونات الجافة مع بعضها في إناء عميق (الطحين مع ذرة الملح مع النشا مع السكر الأبيض الناعم مع الفانيليا).

ثم قومي بإضافة الماء الدافئ تدريجيًا حتى تحصلي قوام سائل يسهل تشكيلة.

ضعي الخليط إلى الجانب حتى يخمر.

احضري ملعقة بلاستيكية أو من الاستانلس حتى لا تلتصق بالعجين قومي بدهن المعلقة بالزيت.

شكلي كرات الزلابية على حسب الحجم الذي تريديه ثم قومي بقلية في الزيت الساخن حتى يحمر لونها للون الذي ترغبي فيه.

قومي بتصفيتها من الزيت وضعيها في الشربات التي قمتي بتجهيزه قبل ذلك.

لابد أن يكون الشربات بارداً.

قومي بإخراجها من الشربات على طبق التقديم مباشرةً.

طريقة عمل الشربات

المكونات

فنجانان من السكر فنجان من الماء. ليمونة. فانيليا.

طريقة التحضير

قومي بوضع السكر مع المياه ووضعه على النار.

عند بدء الغليان قومي بوضع الليمون والفانليا.

اتركيه يغلي إلى أن يزداد سمكة ثم أطفئ النار ليبرد وقومي باستخدامه.

طريقة عمل الزلابية المملحة

يوجد طريقة أخرى لعمل الزلابية لا يشترط أن تكون الزلابية من الحلويات ممكن أن تتناولها إذا لم تكن لك قابلية لأكلها من السكريات ممكن أن تأكلها مملحة عن طريق الخطوات الأتية:

مكونات التحضير

فنجان من الدقيق. نصف فنجان من الماء. نصف فنجان من الخل الأبيض. ذرة ملح. عشرة جرام من البيكنج بودر مادة رافعة. زيت وفير للقلي.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار وعاء غويط من الزجاج ونضع فيه كل المكونات الجافة.

نقوم بوضع الخل والماء مع الدقيق والماء حتى يتكون العجين ويتماسك.

نقوم بتقليب الخليط بمعلقة خشبية أو بمضرب يدوي من السليكون حتى تتجانس المكونات الخليط الجافة والسائلة.

لا داعي لتركها تخمر يمكنك استخدامها هكذا.

نقوم بوضع الزيت على النار على درجة حرارة عالية ثم نقوم بتشكيل دوائر من العجين ونضعها في الزيت.

تأخذ اللون الأحمر الذهبي ثم تقوم بإخراجها من الزيت وتصفيتها قم برش القليل من الملح على الزلابية.

طريقة عمل الزلابية المالحة بالخضار

يمكنك استخدام الزلابية المالحة بالخضار كنوع من انواع الطعام المميزة بجانب الأكلات إذا قمت باستخدامها في عزومه رمضانية.

مكونات الزلابية

عدد اثنان من البطاطس. عدد اثنان من الجزر. عدد اثنان من الكوسة. عدد واحد بصلة. عدد حبة من الفلفل. فصان من الثوم. عدد واحد من الفلفل الحار حسب الرغبة. خمسة جرام من الكزبرة الخضراء. ذرة من الملح. خمسة جرام من السكر. خمسة جرام من الحليب البودرة. عشرة جرام من النشا. عشرة جرام من البقسماط. خمسة جرام من الفلفل الأسود. خمسة جرام من الكمون. نصف فنجان من الدقيق الأبيض الفاخر. خمسة جرام من الخميرة الفورية. خمسة جرام من البيكنج بودر. زيت غزير للقلي.

طريقة التنفيذ

نقوم بتقطيع البطاطس صغيرة أو بشرها والجزر والكوسا وحبة البصلة وحببة الفلفل نقوم بتقطيعها معهم.

نقوم بوضع الفلفل الأخضر وحبة الفلفل الحار في الكبة.

نضع جميع المكونات الجافة مع بعضها ونقوم بعجنها جيداً في الطبق الغويط ثم نقوم بتكوين كرات من العجين على شكل كور صغيرة على حسب الطلب.

نقوم بوضع الزيت على النار يغلى ومن ثم نقوم بوضع كرات العجين ونقوم بتقلبيها باستمرار حتى تتحمر.

نخرجها من الزيت ثم نقوم بتقديمها.

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