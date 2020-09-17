طريقة عمل الزلابيه

تعد الزلابية من المأكولات الجميلة للغاية حيث أن لها مذاق خاص يضيف البهجة والسعادة على الشخص فيسأل الكثير من الأشخاص عن طريقة عمل الزلابيه في البيت ودلك حتى يتم التأكد من المكونات التي يتم وضعها بها وتوفير المال.

طريقة عمل الزلابية سهلة ولذيذة

الزلابية أو ما تعرف باسم لقمة القاضي هناك عدة طرق يمكن عملها بها ويمكن إضافة عليها بعض المكونات الأخرى والتي تختلف باختلاف الأذواق ومن شخص إلى آخر فيريد البعض معرفة طريقة عمل الزلابيه وموقع المواطن سوف يقدم الكثير من الطرق المختلفة والتي تفيد الباحثين في هذا الموضوع.

تعد هذه الطريقة من أسهل وأفضل الطرق التي يمكن القيام بها لعمل الزلابية حيث أنها تضمن الحصول على أفضل زلابية بأفضل مكونات.

يتم وضع العديد من المكونات داخل هذه الخلطة بحيث تصبح جميلة وذات مذاق جيد لا يعوض.

مكونات الزلابية

عدد أثنين كوب من الدقيق الأبيض. اثنين م ك من النشا أو بودرة الكاستر. أثنين م ك حليب البودرة. ربع م ص ملح م ك خميرة فورية ربع م ص بكينج بودر. م ك سكر اثنين م ك زيت نباتي. عدد واحد كوب وربع من الماء الدافئ ليتم به العجن.

طريقة التحضير

يتم عجن كل المقادير التي تم ذكرها من قبل مع بعضها البعض بشكل جيد ويتم تركها في مكان دافئ حتى تختمر بطريقة جيدة دون الاستعجال عليها.

بعد أن تتم عملية التخمير بشكل جيد يتم تحريكها بالملعقة حتى يخرج منها كل الهواء المتواجد بها.

ثم يتم وضعها في كيس من النايلون وتربط بشكل جيد حتى لا تتعرض لأي هواء خارجي قد يسبب في هبوطها.

يقوم بعد ذلك بقص الكيس بشكل دائري وتكون القصة صغيرة للمساعدة في إخراج العجين من هذه القصة وتكون العجينة دائرية على حسب الشكل.

يتم تجهيز الملعقة التي تم ذكرها في المقادير أو المكونات وتغسل بالزيت بطريقة جيدة للغاية ويتم تلقيم العجين بها.

لابد من إخراج العجين على طرف الملعقة ويوضع في الزيت الساخن مع ضبط درجة حرارة النار بحيث تكون متوسطة مع التقليب الدائم للزلابية حتى تحمر من كل الأجناب.

ينصح بوضع خمس حبات من العجين في الزيت ولا يزيد عن هذا المقدار حتى لا تلتصق ببعضها البعض.

الزلابية بدون نشا

هناك بعض أنواع الزلابية والتي تكون زلابية بدون نشا وذلك يختلف بسبب اختلاف أذواق البشر من شخص لآخر وسوف نتعرف على طريقة عمل الزلابيه ولكن بدون نشا.

المكونات

بيكنج بودر بعض السكر خميرة بيرة ماء

طريقة تحضير الزلابية بدون نشا

بعض الأشخاص لا يفضلون تناول الزلابية التي تكون بنشا لذلك يمكن استبدال هذا النشا ببيكنج بودر والحصول على أفضل مذاق من مذاق الزلابية بالنشا.

يتم وضع الخميرة في وعاء من الماء ويضاف إليه السكر حتى تذوب مع بعضها البعض.

يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر ومزجهم ويضاف عليهم مزيج الخميرة الذي تم إعداده من قبل.

يتم خلط كل هذه المكونات مع بعضها البعض مع إضافة الماء إليها بالتدريج للحصول على أفضل نتيجة.

عند الشعور بأن العجينة أصبحت سائلة يجب تركها حتى تخمر بطريقة جيدة.

توضع الزلابية في الزيت الساخن بواسطة ملعقة صغيرة مع التقليب والتحريك باستمرار لها حتى لا تلتصق.

من الرائع أن تقدم للناس وهي مزينة بالسكر أو الشوكولاتة ويمكن أن تقدم بالأيس كريم لتعطي مذاق جميل.

فائدة بلح الشام الصحية

بعد التعرف على طريقة عمل الزلابيه لابد من معرفة أهمية بلح الشام وما هي فائدته للجسم.

لابد من معرفة أهمية بلح الشام وما هي فائدته للجسم. يعد بلح الشام من الأطعمة الجميلة والحلويات التي يفضلها الكثير من الأطفال لما له من مذاق جميل يسحر ويذوب العقل.

في العادة عند العرب وخاصة المصريين يتم تقديم بلح الشام في المناسبات مثل الأعياد. والمناسبات الأخرى الجميلة والسعيدة.

كما أنه من الممكن أن يتم عمله وتقديمه في الأيام العادية وليست المناسبات ويتم تقديمه مع القهوة.

يعد بلح الأم من الأطعمة التي تكون مغذية للغاية للجسم والعقل ولكن ينصح بعدم تناول مصابي السكر بالكثير منه او أصحاب الضغط.

يحتوي بلح الشام على بعض البروتينات المقوية والتي تكون نباتية وتم استخراجها من القمح.

يوجد به كذلك بروتين حيواني وذلك الذين يكون في البيض.

يعمل بلح الشام من خلال البروتينات المختلفة الموجودة به على بناء عضلات الجسم بشكل قوي.

كما أنه يساعد في التقليل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية المفاجأة والسرطان وأمراض القلب.

طريقة عمل بلح الشام

بلح الشام من الحلويات الجميلة المذاق وتبحث العديد من النساء عن معرفة طريقة عمل بلح الشام بعد ان تعرفت على طريقة عمل الزلابيه وسوف نستعرض هذه الطريقة.

المكونات

سكر عدد وحدات من البيض البعض من الدقيق ملح فانيليا

طريقة تحضير بلح الشام

بعد التعرف على طريقة عمل الزلابيه يجب معرفة طريقة تحضير بلح الشام والتي تعد من الخطوات السهلة للغاية.

يجب معرفة طريقة تحضير بلح الشام والتي تعد من الخطوات السهلة للغاية. يتم وضع الزيت والماء في وعاء على النار ويضاف عليه الدقيق والملح ويتم تحريك هذه المكونات مع بعضها البعض.

يضاف السكر إليهم ثم يرفع الوعاء من على النار ويضاف البيض واحدة تلو الأخرى وتخلط المكونات مع بعضها ويضاف إليها الفانيليا.

تترك العجينة حتى تبرد وتوضع في كيس ويسخن بعض الزيت ويتم الضغط على الكيس وتقلب الزلابية بملعقة.

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