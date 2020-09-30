طريقة عمل الفول المعلب

الفول من أهم الأكلات الشعبية عند الكثير من الشعوب وطريقة عمل الفول المعلب سهلة التحضير بالمنزل وتستغرق وقت قليل لإعدادها ومن الممكن الإبداع في الإضافات لإكسابه الطعم المميز.

الفول المعلب

يوضح لنا موقع المواطنطريقة عمل الفول المعلب والذي يعد محبب تناوله من قبل الكثيرين وبخاصة في أثناء وجبة الإفطار كل صباح حيث يعد الفول مصدر نباتي غني جدًا بالبروتينات والمعادن والفيتامينات.

طريقة عمل الفول المعلب بالطريقة الشامية

المكونات

ملعقة صغيرة ملح طعام أبيض. كمية قليلة من الكمون الناعم. ملعقة صغيرة من الزيت سواءً زيت الزيتون أو زيت الذرة. كوب من الفول المدمس المطبوخ سابقًا. ثمرتين من الطماطم الناضجة. ثمرة بصل متوسطة الحجم. ثمرة ليمون ناضجة. خمس فصوص من الثوم. بعض البقدونس الأخضر.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء ونضع فيه الفول المدمس الذي تم طبخه مسبقًا في ماء ومن ثم نقوم بتسخينه على نار هادئة لمدة بسيطة حتى يسخن فقط ثم نصفي منه الماء.

وفي إناء أخر نقوم بتقطيع كلًا من الطماطم والبقدونس لقطع صغيرة ونفرك الثوم عليهم مع تقطيع البصل لأجزاء صغيرة أيضًا وبعد ذلك نقوم بعصر ثمرة الليمون على تلك المكونات ثم نضيف القليل من الزيت سواءً زيت الذرة أو زيت الزيتون.

بعد ذلك نقوم بإضافة الملح والقليل من الكمون ونقلب كل تلك المكونات جيدًا وبعد هرس الفول المدمس سواءً بملعقة أو بالخلاط نقوم بوضع المخلوط السابق تحضيره على الفول المدس ونقلب بشكل جيد ونضع الفول في طبق ونقدمه للأكل بشكل لذيذ.

طريقة عمل الفول المعلب بالسلطة

المكونات للسلطة

ملعقة ملح صغيرة. كوب من الزيت ويفضل زيت الزيتون. نصف كوب من عصير الليمون الطازج. ثلاث أكواب من الفول المطبوخ والمعلب. ملعقتين من الثوم الناعم. ملعقتين من البصل الناعم.

مكونات تزيين طبق الفول

كزبرة مجففة للتزيين بمقدار نصف كوب. عدة أغصان من البقدونس الأخضر. كمية من الكمون الناعم حسب الرغبة.

طريقة التحضير

نفرغ أولًا محتويات علب الفول المدمس في إناء ونقوم بغليه على نار متوسطة حتى يسخن جيدًا ثم نصفي الفول من الماء الموجود فيه مع ترك كمية بسيطة منه وبعد ذلك يتم هرس الفول جيدًا حتى يصبح كالفتات من خلال استخدام شوكة.

نضيف للفول مكونات السلطة كلها مع التقليب الجيد وبعد ذلك نرفع الفول مرة أخرى على نار هادئة ونقلب بشكل جيد حتى يمتزج الفول مع الخليط ونرفعه من على النار.

نقوم بإفراغ الفول في طبق التقديم ونزينه بكلًا من البقدونس المقطع لقطع صغيرة ونضع القليل من الكزبرة والملح ونستمتع بوجبة فول غاية في المذاق الجيد.

طريقة عمل الفول المعلب

مقادير الفول المعلب

ملعقتان كبيرتان من الزيت. بصلة صغيرة. فصين من الثوم. قرنان من الفلفل الأحمر سواءً البارد أو الحار حسب الرغبة. نصف ملعقة من الصلصة الجاهزة. كمية قليلة من الكمون الناعم المطحون بمقدار ملعقة. القليل من الفلفل الأسود حسب الرغبة. علبة فول. كمية قليلة من الملح الأبيض الناعم بمقدار ملعقة. ثمرة ليمون. كمية من زيت الزيتون بمقدار ملعقتين.

مكونات الصوص

علبة من الزبادي الأبيض أو كوب من اللبن الرائب الطازج. كيس من الطحينة الجاهزة. القليل من الملح بمقدار نصف ملعقة. نصف ملعقة من الثوم المهروس. بعض البقدونس المقطع لأجزاء صغيرة. ثمرة طماطم واحدة ويتم تقسيمها. كمية قليلة من السماق من أجل تزيين الطبق قبل التقديم.

طريقة التحضير

في طاسة نقوم بإضافة الزيت ونضع معه الفلفل بعد تقطيعه لأجزاء صغيرة ونضيف له الطماطم المقسمة أيضًا لأقسام صغيرة ونضعه على النار لمدة مع التقليب الجيد والمستمر حتى يصبح البصل بلون أحمر.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الصلصة على ذلك الخليط وكذلك القليل من الكمون وملعقة الفلفل الأسود ونستمر بالتقليب الجيد ليمتزج المخلوط كله معًا.

في طبق أخر نفرغ محتويات الفول من العبوة ونقوم بهرسها جيدًا ونضيف لها بعض الملح مع عصير الليمون ومن ثم نقوم بتركه على نار هادئة لعدة دقائق ثم نضيف للفول وهو على النار المخلوط السابق ونقلب باستمرار.

بعد ذلك يتم تحضير خلطة التزيين لطبق الفول وذلك باستخدام كلًا من اللبن والزبادي وكلًا من الطحينة والثوم ونضعه على الطبق من الخارج فوق الفول.

يتم تقديم طبق الفول لتناوله مع شطائر الخبز والسلطة.

طريقة عمل الفول المعلب بالطحينية

المقادير

علبة فول معلب جاهزة يتم شرائها من الماركت. نصف كوب من الماء الدافئ. ثمرتين من الليمون. نصف كوب من الطحينة. ملعقة ملح. ملعقة فلفل أسود. ملعقة ليمون. نصف كوب من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نضيف الماء في إناء وبعد ذلك نقوم بسكب الفول المعلب عليه ونضعه على نار هادئة ونتركه حتى تمام الغليان والذي يستغرق مدة عشر دقائق.

بعد الغليان نقوم بعمل هرس للفول من خلال استخدام شوكة أو ملعقة أوم من خلال وضع الفول في الخلاط وخلط كل المكونات معه أثناء الخلط.

نمزج المكونات المسئولة عن الطعم الجيد للفول من الفلفل والكمون والملح وزيت الزيتون ونقلب المكونات معًا بشكل جيد.

نضيف كمية الطحينة على الفول بعد وضعه في طبق التقديم ويتم تناوله وهو ساخن.

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