طريقة عمل الكريب الحادق

الكريب الحادق يباع في المطاعم بحشوات مختلفة وبطعم لذيذ ولذلك الكثير من الأشخاص يريدون التعرف على طريقة عمل الكريب الحادق بخطوات بسيطة في المنزل وبطعم يشبه ما نشتريه من المطاعم.

طريقة عمل الكريب الحادق

تعتبر طريقة عمل الكريب الحادق بسيطة جدًا ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت في إعدادها كما أنها تعتبر من الأكلات اللذيذة المحببة للكبير والصغير ولذلك سنوضح لكي مكوناتها من خلال هذا المقال على موقع المواطن ووهي كالتالي:

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الزبدة. كوب إلا ربع من الدقيق. كوب واحد من اللبن الطازج. 2 بيضة. القليل من الملح.

طريقة التحضير

احضري الخلاط ثم ضعي به مقدار البيض واللبن والدقيق وملعقة من الزبدة مع الملح.

اخلطي المكونات لمدة قليلة في الخلاط إلى أن يصبح خليط متجانس وسميك.

ضعي الخليط داخل الثلاجة إلى حين الاستخدام.

احضري مقلاة نظيفة ثم ضعي بها ملعقة من الزبدة واتركيها إلى ان تذوب وتسخن ثم ضعي بها جزء من العجينة إلى أن تحمر ثم اقلبيها على الوجه الآخر.

اخرجيها من المقلاة بعد ان تنضج.

كرري حتى تنتهي جميع الكمية من العجين.

الآن الكريب جاهز لكي تحشيه بحشوات متعددة مثل الدجاج أو الجبن أو الخضروات وغيرها.

طريقة تحضير الكريب الحادق لنجلاء الشرشابي

نجلاء الشرشابي من أشهر الشيفات في الوطن العربي وهي تقدم العديد من الوصفات الرائعة وفق خطوات بسيطة يسهل تحضيرها بالمنزل ومن بين هذه الوصفات وصفة الكريب الحادق ومكوناتها كالتالي:

المكونات

2 كوب من الدقيق. 2كوب من الماء. 2 ملعقة من الزيت. ملعقة صغيرة من السكر. القليل من ملح الطعام

طريقة التحضير

في وعاء كبير قومي بوضع الطحين مع السكر والملح واخلطي المكونات جيدًا.

ثم ضيفي مقدار الزيت لها.

اعجني المكونات كثيرًا مع إضافة الماء لها بشكل تدريجي إلى أن تصلي إلى عجينة طرية ولينة.

اتركي العجينة لمدة ربع ساعة ترتاح لكي تحصلي على نتيجة رائعة.

احضري مقلاة وضعي بها القليل من الزيت.

سخني المقلاة على النار جيدًا ثم ضعي بها عجينة الكريب.

كرري إلى أن تنتهي جميع الكمية للعجين.

قومي بتقليبه على الوجهين حتى ينضج تمامًا.

ارفعيه من المقلاة ثم ضيفي له الجبن أو الخضروات أو الدجاج الطهي.

طريقة صناعة الكريب مثل أفخر المطاعم

تشتهر الكثير من المطاعم بتقديم الكريب المحشو بالعديد من الحشوات اللذيذة والتي يقبل على شرائها الكثير من الأشخاص نظرًا لطعمها الرائع الذي لا يمكنك مقاومته ويمكنك صنع الكريب في المنزل بمكونات بسيطة كالتالي:

المكونات

2 كوب وربع من الدقيق الأبيض. كوب إلا ربع من النشا. 2 بيضة. كوب ونصف من اللبن. كوب من الماء أو حسب الحاجة. ملعقة من السكر. رشة من الملح. رشة من البيكنج بودر. ملعقة من الزيت النباتي. القليل من الفلفل الأسود المطحون.

طريقة التحضير

في وعاء عميق ضعي البيض ومعه الملح والفلفل الأسود وقلبيها جيدًا بواسطة المضرب اليدوي.

ثم ضيفي معها اللبن والماء وقلبي جيدًا.

ثم ضيفي السكر والزيت إلى الخليط واستمري في تقليب المكونات.

ثم ضيفي الدقيق والنشا والبيكنج بودر واعجني إلى أن تصلي إلى قوام لين ومتجانس خالي من أي كتل.

غطي الوعاء واتركيه قليلاً في الثلاجة.

احضري صينية مسطحة الشكل وادهنيها بالقليل من الزيت ثم ارفعيها على النار إلى أن تسخن.

افردي كمية من العجين في الصينية ثم اتركيها غلى أن تصبح الحواف جافة ثم اقلبيها على الوجه الآخر.

كرري العملية إلى أن تنتهي من كمية العجين كاملة.

وبذلك تكون جاهزة لحشوها بخليط من الخضروات أو الفراخ المطهية أو الجبن.

يمكنك صنع كمية كبيرة من الكريب والاحتفاظ بها داخل كيس من البلاستيك في الفريزر إلى حين الاستخدام.

طريقة عمل أحلى كريب حادق بالمنزل

مكونات الكريب بسيطة جدًا ويمكنك صنعه من خلال المنزل بأبسط الخطوات وفي وقت سريع لتحضير كريب بحشوات مختلفة ورائعة ستحبها عائلتك كثيرًا وهي كالتالي:

المكونات

كوب من الدقيق. كوب من اللبن الطازج. بيضة واحدة. القليل من الملح.

طريقة التحضير

اخلطي الدقيق مع البيض مع الملح مع نصف الكمية من اللبن بواسطة الخلاط.

ثم ضيفي باقي اللبن واستمري في العجن إلى أن تصلي إلى القوام المطلوب.

ادهني مقلاة بالقليل من الزيت ثم ضعيها على النار إلى أن تسخن تمامًا ثم ضعي بها القليل من العجينة واتركيها غلى أن تنضج ثم اقلبي العجينة حتى تنضج من الجانبين.

ضعيه في طبق بعد أن ينضج ثم كرري إلى أن تنتهي كمية العجين.

قومي بحشو الكريب بأي حشوة مطلوبة ولفيه على شكل رول.

قدميها لعائلتك بألف هنا.

طريقة تحضير الكريب بالسجق

يمكنك تحضير الكريب بالسجق بطعم رائع ومكونات بسيطة في المنزل تشبه الكريب الذي نشتريه جاهز من المطاعم وهو كالتالي:

المكونات

نصف كيلو من السجق البقري. القليل من المستردة. ملعقة من الزبدة. زيتون أسود وأخضر مخلي للتزيين. القليل من البقدونس المقطع.

طريقة التحضير

احضري مقلاة وضعي بها القليل من الزيت وضعيها على النار إلى أن تسخن.

ضعي بها السجق وقلبيه قليلاً حتى يحمر ويصبح مطهي جيدًا.

قطعي الكريب إلى نصفين ثم ادهنيه بكمية قليلة من المستردة.

احشي الكريب بالسجق والقليل من الزيتون والبقدونس المفروم.

لفي الكريب إلى سويس رول ثم ضعيه في صينية مدهونة بالقليل من الزيت ثم ادخليه إلى الفرن.

اتركيه حتى يحمر الوجه ثم اخرجيه.

قدميه ساخنًا.

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