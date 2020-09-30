طريقة عمل الكريم كراميل

يبحث الكثير من الأشخاص وسيدات المنزل عن طريقة عمل الكريم كراميل وذلك لأنه يعد من الأشياء الجميلة التي تصاف على الأكل وخاصة يتم إضافتها على الحلويات والمقبلات فتعمل على جمالها.

الكريم كراميل

يعد الكريم كراميل واحد من أكثر الحلويات شهرة وانتشار وطلب بين الناس وخاصة أنه يتواجد في جميع المطابخ العالمية فلا يخلو أي مطبخ من وجود الكريم كراميل، وهو ذات طعم جميل للغاية لذلك تبحث السيدات عن طريقة عمل الكريم كراميل وموقع المواطن سوف يقدم هذه الطريقة وبعض الطرق المختلفة الأخرى.

يعد الكريم كراميل من الحلويات الباردة والتي تتميز بأن لديها قوام لزج وخفيف، ويتنشر تحضيرها بين الأشخاص وكثرة الطلب عليها في فصل الصيف.

حيث أنها تعمل على أعطاء الجسم برودة وانتعاش قوي وتجعل الشخص يبدو في حالة مميزة وجميلة وهادئة.

من الممكن أن يتم تقديم الكريم كراميل لوحده بدون أي إضافات أو أي شيء آخر بجانبه، أو يمكن تقديمه من خلال مزجه ووضعه في الوصفات الأخرى مثل كيكة قدرة قادر.

يمكن أن يتم تحضيره في البيت بشكل كامل وكذلك يمكن أن يتم شرائه من السوق التجاري والذي يكون وقتها على شكل مغلفات.

عمل الكريم كراميل

تعتبر طريقة عمل الكريم كراميل من الطرق السهلة للغاية والتي يمكن لأي شخص من تعلمها وعملها في المنزل وذلك لتوفير المال والجهد المبذول للذهاب للأسواق حيث أن طريقة عمل الكريم كراميل هي.

المكونات

عدد ست وحدات من البيض. عدد نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا. عدد كوب ونصف الكوب من السكر. عدد ثلاث أكواب من الحليب. عدد نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير

في البداية يتم وضع نصف كوب من السكر في وعاء ويتم إضافة نصف كوب من الماء عليه.

تحرك هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد ومستمر حتى يتم إذابة السكر ويصبح لون الماء ذهبي.

يتم إضافة سكر الكراميل في قاع خاص بالقوالب على أن يكون صغير الحجم ويتم وضع البيض في وعاء خاص ثم يضاف عليه الكمية المتبقية من السكر.

يتم تقليب المكونات مع بعضها حتى يتغير لون البيض ويضاف الحليب ثم تضاف الفانيلا، يتم الاستمرار في الخفق حتى يذوب كل السكر الموجود ولم يعود له أي أثر.

بعد ذلك يتم توزيع الخليط في القوالب الصغيرة المتوفرة ثم توضع هذه القوالب في صينية وتوضع في الفرن بعد أن يتم ملئها بالماء البارد، والتأكد من عدم وصول الماء للقوالب.

يتم إدخال الصينية في درجة حرارة للفرن تصل إلى مئة وثمانين درجة مئوية ويتم تركها لمدة تصل إلى حوالي نص ساعة.

تترك حتى تستوي وتنضج جميع مكونات القوالب.

يتم إخراج الصينية من الفرن مع ترك القوالب داخل الصينية بعد أخراجها حتى تبرد ثم توضع القوالب في الثلاجة وتترك حتى الوقت المناسب والخاص بالتقديم.

لابد أن يتم إدخال سكينة على جوانب الكريم كراميل للتأكد من أنه لم يلتصق بالقوالب، ويتم بعد ذلك قلب الكريم كراميل في طبق مسطح.

ثم بخطوة سريعة يتم الضغط على قاع القوالب، وترفع بشكل عمودي عن الكريم كراميل.

كريم كراميل بدون بيض

يمكن كذلك عمل الكريم كراميل بدون استخدام البيض وذلك للأشخاص الذين لا يفضلون البيض حيث يبحثون عن طريقة عمل الكريم كراميلبدون بيض وذلك عن طريق ما يلي.

المكونات

عدد واحد ملعقة كبيرة من الماء. عدد ربع كوب من السكر. ثلاثة أرباع كوب من اللبن الرائب. ثلاثة أرباع كوب من الحليب كامل الدسم. ثلاثة أرباع كوب من الحليب المكثف المحلي. القليل من الفانيلا السائلة. عدد أثنين ملعقة من كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

في البداية يتم خلط الماء والسكر في وعاء كبير ثم يتم وضعهم على النار في درجة حرارة متوسطة، ثم يتم تقليب هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.

يتم تقليب هذا الخليط حتى يتم ذوبان السكر بشكل كامل ولم يظهر أي شيء منه.

يتم تخفيف النار تحت هذه الخلطة مع ترك الخليط على النار حتى يعطي لون غامق، مع الحرص على عدم تركه وتقليبه بشكل مستمر حتى لا يحترق.

يتم توزيع خليط الكراميل على أكواب وبحسب الحاجة لعدد الأكواب ويكون التوزيع بشكل مناسب ومتساوي أو حسب الرغبة.

يوضع كل من الحليب واللبن الرائب والحليب المكثف في وعاء والعمل على خفقهم مع بعضهم البعض بشكل جيد.

يضاف إليهم الفانيلا والنشا ثم يتم تقليب هذه المكونات كلها بشكل جيد ويتم التقليب بها من البداية.

يتم توزيع الكريم كراميل فوق السكر وذلك في جميع الأكواب التي تم وضعها من قبل، مع سكب القليل من الماء في الصينية قبل إدخالها في الفرن.

ترتب جميع أكواب كريم الكراميل في الصينية بشكل جيد ومتساوي.

يتم إدخال الصينية إلى الفرن بعد وضع أكواب الكريم كراميل بها على أن تكون الفرن سخنة للغاية وتترك في الفرن لمدة تصل إلى حوالي ثلاثين دقيقة.

يتم غرس سكينة في الأكواب حتى تسهل عملية قلب الأكواب في أطباق.

يتم إخراج أكواب الكريم كراميل من الفرن ويترك حتى يبرد بشكل جيد.

بعد أن يبرد يتم وضعه في الثلاجة حتى يحين وقت تقديمه للضيوف حتى يعطي طعم وشكل جميل.

يمكن تقديمه بشكل كافي أو تقديمه بجانب بعض الأشياء الأخرى ويكون ذلك حسب الرغبة.

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