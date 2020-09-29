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طريقة عمل الهريسة السورية

من أشهر أنواع الحلوى الشرقية هي الهريسة وطريقة عمل الهريسة السورية بسيطة وسهلة التحضير ومحببة بشكل كبير للكبار والصغار لسهولة تناولها ومذاقها الجميل.

طريقة عمل الهريسة السورية

يوضح لنا موقع المواطن مكونات وطريقة عمل الهريسة السورية بعدة طرق متنوعة.

المكونات كالتالي

ربع كيلو سميد. كوب من السكر الأبيض الناعم. كيس من البيكنيج بودر. ملعقة كبيرة من الزبدة. علبة لبن زبادي أبيض. كمية من المكسرات والزبيب حسب الرغبة.

مكونات الشربات

كوب من الماء. كوب كبير سكر أبيض. ليمونة. ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير للهريسة كالتالي

قبل البدء في عمل المكونات نقوم بتحمية الفرن على حرارة 180 درجة مئوية لحين الاكتمال من عملية التحضير للمكونات.

نحضر إناء ونضع فيه كل الكمية من السميد ونضيف له كيس البيكنج بودر ونقلب باستمرار ونضيف أيضًا السكر ونخلط جيدًا ثم نضع علبة الزبادي على المخلوط مع الاستمرار في عملية التقليب حتى نحصل على عجينة جيدة ومتماسكة.

نقوم بعد ذلك بإحضار صينية ونقوم بدهانها بالزبدة ومن ثم بعد ذلك نقوم بفرد العجينة المحضرة سابقًا بها وبعد ذلك بواسطة سكين نقسم العجينة لأقسام متساوية ونفرد عليها كلًا من الزبيب والمكسرات وندخلها للفرن.

بعد مضي حوالي ربع ساعة نخرج الصينية من الفرن وذلك بعد اكتساب عجينة الهريسة اللون الأحمر أو الذهبي لنبدأ في وضع الشربات عليها.

خطوات تحضير الشربات كالتالي

نقوم بإحضار إناء عميق ونضع فيه كلًا من الماء مع السكر ونستمر بالتقليب حتى تمام الذوبان للسكر بالماء وبعد ذلك نعصر الليمونة على هذا المزيج ونقلب جيدًا ثم نضيف ملعقة ماء الورد.

وعلى نار هادئة نوعًا ما نقوم بوضع ذلك الإناء عليها ونتركه على النار حتى تمام الغليان للماء والخليط الموجود فيه ونستمر على ذلك الوضع بحيث يصبح ذلك المزيج قوام متماسك وثقيل مثل العسل أو لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك يتم ترك هذا الخليط لكي يبرد في حرارة الغرفة العادية لتشربه الهريسة بعدما تخرج من الفرن مباشرة وهي ساخنة وبعد ذلك نترك الهريسة لكي تبرد هي أيضًا على جو الغرفة.

بعد ذلك نستطيع تقطيع الهريسة لقطع ونقدمها للأكل وهي باردة وذات طعم رائع.

طريقة عمل الهريسة السورية بالسميد الخشن

المكونات

أربع أكواب من السميد الخشن. ملعقة من السمن البلدي أو الزبدة غير المالحة. ثلاث أكواب من القطر المحضر سابقًا. كوب سكر أبيض ناعم. باكو لبن بودر. باكو من الباكينغ باودر. ماء ساخن بمقدار كوب واحد. ملعقتين طحينة. كمية من المكسرات حسب الرغبة.

طريقة العمل

نحضر إناء ونضع فيه كلًا من السميد الخشن ونضيف له كلًا من السكر واللبن البودر والباكينغ باودر ونقلب باستمرار حتى يمتزج المخلوط معًا بشكل جيد ويكون ذلك عن طرق وضع المكونات بين راحتي اليدين وفركهم معًا بشكل مناسب.

نضع بعد ذلك كمية من القطر على السميد وبعد ذلك نقوم نخلطهم جيدًا ونضيف لهم القليل من الماء الدافئ لنحصل في نهاية الأمر على عجينة متماسكة وسهلة التشكيل وفي صينية ندهنها بالسمن البلدي نفرد تلك العجينة.

بعد ذلك نقوم بتغطية الصينية بورق الألمونيوم ونتركها داخل فرن محمى سابقًا وذلك لمدة ساعتين على الأقل حتى تنضج ولكن قبل تمام النضج بحوالي ربع ساعة نقوم بإضافة المكسرات على سطح الصينية وندخلها الفرن مرة أخرى.

بمجرد خروج الهريسة من الفرن وبعد اكتسابها اللون الذهبي نقوم بسقيها القطر البارد أو الشراب الذي تم تحضيره سابقًا وبعد نصف الساعة يمكن أن نتناول الهريسة.

طريقة عمل الهريسة السورية بالقرفة

المكونات كالتالي

كيلو من السميد الناعم. علبة من اللبن الزبادي الأبيض. كوب ونصف من السكر. كوب ونصف من الماء الساخن. كوب من زيت الذرة النباتي. ملعقة قرفة بودر. كيس من الباكينج بودر. كيس كربونات.

مكونات القطر أو الشربات

كوب كبير من السكر الأبيض الناعم. كوبان من الماء العادي. ملعقتين من عصير الليمون. ملعقة من ماء الورد.

طريقة عمل الهريسة بالقرفة

أولًا قبل البدء في عمل الهريسة لا بد من تحضير القطر حتى يأخذ وقته في أن يبرد ويأخذ درجة حرارة الغرفة وذلك بإحضار إناء عميق ونضيف به الماء ونضع معه السكر ونقلب جيدًا ونضيف عصير الليمون ونستمر بالتقليب ونضيف ماء الورد.

نستمر بتقليب القطر جيدًا حتى نحصل على قوام متماسك منه أو بتركه على نار هادئة لمدة ربع ساعة وبعد ذلك نطفئ النار ونتركه في جو الغرفة حتى يبرد.

نبدأ بعد ذلك بتحضير عجينة الهريسة ونضع السميد في وعاء وبعد ذلك نضيف له زيت الذرة والزبادي الأبيض والسكر وكذلك الباكينج بودر والكربونات وأيضًا القرفة وبين إضافة كل مكون وأخر نقوم بالتقليب الجيد.

بعد ذلك نضيف اللبن البودر والماء الساخن بكميات قليلة من أجل الحصول على عجينة متماسكة وجيدة وهذا يستغرق وقت حوالي ربع ساعة وبعدها نقوم بفرد تلك العجينة في الصينية المدهونة بالسمن البلدي أو بالزبدة غير المالحة ونغطي الهريسة بالسلوفان.

ندخل الصينية بالفرن على حرارة مائة وثمانون درجة مئوية وذلك حتى تكتسب الهريسة اللون الذهبي المحمر وبعد استخراجها من الفرن مناشرة نسقيها بالقطر ونقوم بتجميلها بالمكسرات وتقديمها للأكل وذلك بعد حوالي ثلاث أرباع الساعة من تشربها للقطر.

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