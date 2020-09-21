طريقة عمل بسبوسة الطازج

البسبوسة من أسهل الحلويات الشرقية التي يمكن تحضيرها بسهولة وطريقة عمل بسبوسة الطازج لابد وأن تكون مقاديرها مضبوطة حتى نستمتع بطعمها اللذيذ.

طريقة عمل بسبوسة الطازج

المكونات

3 كوب سميد. 5 ملعقة زيت كبيرة. 1 كوب ماء. علبة قشطة صغيرة الحجم. نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر. علبة لبن (نفس مقدار القشطة). 2 كوب سكر.

طريقة التحضير

في وعاء عميق نضع المكونات مع بعضها ونقلب جيدًا حتى تمتزج مع بعضها البعض.

ندهن صينية الفرن بقليل من الطحينية.

نصب الخليط في الصينية.

نضعها في الفرن على نار متوسطة الحرارة 180 درجة ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي لمدة 20-30 دقيقة.

نزينها باللوز.

نصب عليها حليب مكثف محلي ونغطيها 3-5 دقائق بورق الفويل.

نقطع البسبوسة وتكون جاهزة للتقديم.

طريقة عمل البسبوسة الطازج بالقشطة

المكونات

2 كوب من السميد الناعم. كوب إلا ربع سكر. 1 كوب قشطة. 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر. 1 كوب حليب بودرة. كوب إلا ربع زيت. علبة من الحليب المكثف. لوز أو فستق.

طريقة التحضير

في وعاء عميق نضع القشطة مع السكر ونقلب حتى يذوب.

نضيف باقي المكونات في الوعاء ونقلب المكونات مع بعضها البعض.

نتركها لمدة 20-30 دقيقة.

نضع الخليط في صينية الفرن.

نضع الصينية في الفرن ونشعل نار الفرن من أسفل حتى تحمر أطراف الصينية من تحت ثم نشغل الفرن من أعلي يتحمر وجهها ثم نخرجها من الفرن.

نصب عليها حليب مكثف محلي وتزيينها باللوز أو الفستق.

تُقطع البسبوسة وتقدم.

طريقة عمل بسبوسة الطازج بالفناجين

بسبوسة الطازج لها أكثر من طريقة ومن خلال موقع المواطن نوضح طريقة عمل بسبوسة الطازج بالفناجين.

المكونات

2 كوب سميد خشن. كوب إلا ربع سكر. نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر. كوب إلا ربع حليب بودرة. نصف ملعقة كبيرة فانيليا. 2 علبة قشطة. كوب إلا ربع زيت.

مكونات التشريب

علبة حليب لونا. علبه إلا ربع نستله.

طريقة التحضير

نضيف كل المكونات مع بعضها ونقلب جيدًا.

ندهن الفناجين بالزيت.

نصب الخليط في الفنجان بالملعقة.

في صينية الفرن نضع الفناجيل ونضعها في الفرن.

نتركها في الفرن حتى تحمر من الأطراف ومن أعلي ثم نخرجها.

في وعاء عميق على النار ندفئ حليب لونا وحليب النستله ونقلب جيدا.

نصب المزيج على البسبوسة.

نقطع البسبوسة وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل بسبوسة محشية قشطة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

المكونات

3 كوب سميد. كوب زبادي. كوب جوز هند. كوب إلا ربع سكر. نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر. كوب إلا ربع زيت. علبة قشطة. كوب ونصف لبن. 4 ملعقة كبيرة نشا. كريم شانتيه.

مكونات الشربات

1 كوب سكر. 2 كوب ماء. نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة تحضير الشربات

في وعاء عميق على النار نضع السكر والماء والفانيليا ونقلب.

نترك المكونات حتى تغلي ويذوب السكر لمدة 10-15 دقيقة ثم نرفعه من على النار.

طريقة التحضير

في وعاء عميق على النار نضع اللبن والقشطة والنشا ونقلب جيدا حتى يتماسك ونرفعه من على النار ونتركه يبرد.

في وعاء نضع السميد والسكر والبيكنج بودر وجوز الهند ونقلب جيدا المكونات مع بعضها.

نضيف الزبادي والزيت ونقلب مرة أخري جيدا.

ندهن صينية الفرن بالزيت ونضع طبقة من الخليط ثم نضيف المهلبية ونضيف باقي الخليط.

نضع صينية البسبوسة في الفرن حتى تأخذ لون ذهبي وتنضج ثم نخرجها من الفرن.

نصب الشربات على البسبوسة وهي ساخنة.

نزينها بالكريم شانتيه والقشطة.

تقطع البسبوسة وتقدم.

طريقة عمل بسبوسة الطازج بالنستلة

المكونات

كوب ونصف سميد. نصف كوب جوز هند أو أقل. كوب إلا ربع زيت. رشة ملح صغيرة. نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر. رشة فانيليا. كوب إلا ربع حليب مكثف محلي. كوب إلا ربع سكر أو أقل. 2 بيضة. للوجه: حليب مكثف محلي.

طريقة التحضير

في وعاء عميق نضع السميد والسكر والزيت وجوز الهند والبيض والحليب المكثف.

نضيف الملح والبيكنج بودر والفانيليا ونقلب باستخدام مضرب كهربائي أو يدوي للحصول على قوام متجانس.

ندهن صينية الفرن بقليل من الطحينية.

نصب الخليط في الصينية ونوزعه بالتساوي.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها لمدة 30-40 دقيقة حتى تنضج ثم نخرجها.

نصب الحليب المحلى المكثف على البسبوسة.

نقطع البسبوسة ونتركها لتبرد ثم تقدم.

طريقة عمل بسبوسة بالقشطة للشيف حسن

المكونات

500 جرام سميد. 4 ملعقة كبيرة جوز الهند. كوب إلا ربع سمن. كوب سكر. نصف كوب لبن.

مكونات الشربات (السيرب)

كوب ونصف سكر. 2 كوب ماء. ملعقة عصير ليمون.

الدهان

3 ملعقة صغيرة سمن. 1 ملعقة صغيرة طحينية.

التزيين

500 جرام قشطة بلدي.

طريقة التحضير

في وعاء عميق نضع السميد مع جوز الهند ونقلبهم معًا.

في وعاء عميق نضع السمن والسكر ولبن ونقلب معا حتى يذوب السكر ثم نضيف السميد ونقلب حتى تمتزج المكونات معًا.

ندهن صينية الفرن سمن وطحينية ونصب فيها البسبوسة ثم نبل يد واحدة بالماء ونوزع البسبوسة بالتساوي في الصينية.

نضع البسبوسة في الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة 20-30 دقيقة.

نخرجها من الفرن ونسقيها شربات وهي ساخنة.

نضع القشطة في كيس ونزينها على البسبوسة ويمكن أن نضيف سوداني أو بندق أو كريز للزينة.

طريقة تحضير الشربات

في وعاء على النار نضع السكر والماء لمدة 15 دقيقة.

نضيف ملعقة عصير الليمون ونتركه على النار حتى يصبح قوامه خفيف.

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