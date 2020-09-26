طريقة عمل حساب جي ميل

كافة الأشخاص يمتلكون الآن حسابات على البريد الإلكتروني جي ميل والعديد يبحث عن طريقة عمل حساب جي ميل على الموبايل حيث كافة أنواع الموبايل أصبحت تعمل على نظام الاندرويد.

البريد الإلكتروني جي ميل

قبل التعرف على طريقة عمل حساب جي ميل يجب إدراك مزاياه واستخداماته حيث تتمكن من استخدامه في العديد من الخدمات التي ترتبط بحساب جي ميل سواء كانت خدمات خاصة أو خدمات تجارية.

إذا كنت تمتلك موقع خاص بك تتمكن من إنشاء حملات إعلانية للتشهير بموقعك من خلال البريد الإلكتروني جي ميل أو اختيار الكلمات الدلالية للكتابة داخل موقعك.

إذا كنت مستخدم طبيعي تتمكن من عمل مدونة على بلوجر بدون مقابل مادي وتربح من خلالها بواسطة خدمة جوجل أدسنس ومن الممكن استخدام خدمة جوجل أدسنس بنفس بريدك الإلكتروني على جي ميل.

تتمكن من عمل قناة على اليوتيوب ونشر الفيديوهات الخاصة بك وتتمكن من الربح من خلالها والتعليق على فيديوهات الأشخاص الأخرى حيث أن امتلاك حساب على جي ميل شيء مذهل وتستفيد منه بكثرة.

فوائد حساب جي ميل

قبل البحث عن طريقة عمل حساب جي ميل يجب معرفة الفوائد التي تعود عليك من هذا البريد الإلكتروني حيث تتمكن أن تحتفظ بصورك إلى الأبد من خلال المزامنة التي تتم من هاتفك إلى الحساب الخاص بك وتستطيع الاحتفاظ بأرقام جهات الاتصال حتى إذا قمت بتغيير الموبايل الخاص بك تتمكن من استرجاع جهات الاتصال عند فتح بريدك الإلكتروني على الموبايل الجديد.

تتمكن أيضًا من رفع الفيديو على اليوتيوب والتعليق على الفيديوهات الأخرى والكثير من خلال بريدك الإلكتروني على جي ميل.

طريقة عمل حساب جي ميل بدون رقم تليفون

للتعرف على طريقة عمل حساب جي ميل يجب عليك اتباع الخطوات التالية من خلال موقع المواطن.

القيام بتسجيل اسمك الأول الخاص بك.

القيام بكتابة اسمك الثاني أو الاسم الأخير أو اسم العائلة.

كتابة معرف حسابك الجديد على جي ميل.

القيام بتسجيل كلمة المرور التي ترغب أن تغلق بها حسابك على جي ميل.

تقوم بإعادة تسجيل نفس كلمة المرور التي قمت بكتابتها.

تقو بالضغط على زر التالي ثم يتم تحويلك على نموذج تقوم بإدخال بياناتك فيه.

يتطلب منك كتابة رقم الهاتف الخاص بك ولكن هذه الخانة اختيارية.

تقوم بكتابة اسم البريد الإلكتروني الخاص بك ويشبه الضامن لك عند فقدان كلمة السر الخاصة بحسابك حتى تتمكن من استرجاع كلمة المرور خلالها وهذه خانة في غاية الأهمية وتعتبر بديلة عن رقم الهاتف.

تقوم بتسجيل يوم ميلادك شهر ميلادك سنة ميلادك.

تقوم بتحديد جنسك والاختيار بين ذكر أنثى ثم تقوم بالنقر على التالي ويتم انتقالك إلى صفحة في أسفلها توجد كلمة الموافقة الخاصة بجوجل تقوم بالضغط على موافق ثم يتم انتقالك إلى الصفحة الأولى للحساب.

وبهذا نكون قد ذكرنا طريقة عمل حساب جي ميل بدون رقم هاتف وتتمكن من استرجاع كلمة السر من خلال البريد الإلكتروني الذي تم وضعه يجب عليك أن تحافظ على البريد الإلكتروني الخاص بك حيث جميع ما يتواجد على هاتفك أو الحاسوب الخاص بك يتم مزامنته مع البريد الإلكتروني الخاص بك.

عند تعرض بريدك الإلكتروني للسرقة يتمكن أي شخص قام بسرقته التوصل إلى الصور وجهات الاتصال التي تتواجد على الهاتف الخاص بك.

مميزات جي ميل

يوفر سعة تخزين كبيرة بدايًة من 15 جيجا بايت للحسابات الحديثة وهذه السعة تزداد كل يوم بطريقة مستمرة وتتمكن من توسيعها بناًء على طلبك وبمقابل مادي مقبول.

تتميز كافة حسابات جي ميل بحماية أمنية عالية تجعل من الصعب سرقتها واختراقها مع إمكانية استرجاع حسابك بكل سهولة إذا كان مرتبط برقم الهاتف الخاص بك.

تعمل جوجل على نظام الكل في واحد حيث يوفر حساب جي ميل إمكانية إلى كافة خدمات جوجل ومن أهمها: الخدمة السحابية جوجل درايف.

يتميز جوجل بواجهة مستهلك منظمة بصورة جيدة وسهلة ومذهلة.

يوفر جي ميل العرض والكتابة ويضم حوالي 40 لغة ومن أهمها: اللغة العربية.

تتمكن من فتح الحساب الخاص بك من جهازك بدون توافر شبكة الإنترنت.

عند القيام بتحرير الرسائل في جي ميل يتم حفظها بصورة تلقائية حتى يتمكن المستخدم من استرجاع محتويات الرسالة وملحقاتها عند التعرض إلى أخطاء أو مشاكل تقنية.

إن علامات التبويب الحديثة التي تقبل التخصيص توفر التحكم بكل سهولة في الرسائل الخاصة بك من خلال عرض الجديد منها بصورة فورية وسريعة.

تستطيع تحديد صورتك لاستعمالها مظهر مخصص أو الاختيار من بين عدد ليس له نهاية من الصور.

تتمكن من تحويل الرسائل النصية إلى مكالمات فيديو.

تتمكن من الاحتفاظ بمرفقات الرسائل داخل جوجل درايف حتى تتوصل إليها من أي مكان ومن أي جهاز في العالم.

تتمكن من إنشاء رسائل جديدة بكل سهولة بدون الخروج من قائمة الرسائل البريدية الواردة.

بعد مزج جي ميل مع جوجل درايف تتمكن من إرسال ملفات مرفقة وقد يصل حجمها إلى 10 غيغابايت.

أهم ما يميز جي ميل وجود محرك بحث قوي جدًا حيث عند البدء في كتابة ما ترغب البحث عنه في الخانة الخاصة بالبحث يتم صياغة توقعات الإكمال التلقائي للمضمون في بريدك الإلكتروني حتى يوفر لك الوقت وتحصل على المعلومات التي ترغب في الحصول عليها بسرعة ودقة شديدة.

من خلال تطبيقات جي ميل للهاتف تتمكن من اللجوء على حساب جي ميل وتدبيره على كافة أنواع الأجهزة وتتمكن من تحميل التطبيق من خلال جوجل بلاي Apple App Store.

جي ميل له نسبة كبيرة من الأمان حيث بحفاظ تشفير HTTPS على أمان بريدك الإلكتروني من خلال انتقاله بين متصفح الويب وخدمات جي ميل حتى لا يتمكن أي شخص من مشاركتك شبكة الواي فاي العامة.

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