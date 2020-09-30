طريقة عمل حمص بطحينة

إن الحمص يحتوي على عناصر غذائية هامة لصحة الجسم، حيث يتعدد البحث عن طريقة عمل حمص بطحينة، حيث يعتبر وجبة خفيفة مليئة بالدهون الصحية والألياف، إلى جانب الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى مثل: الأحماض المتنوعة والزنك والحديد.

طريقة عمل حمص بطحينة

حتى تتمكن من معرفة طريقة عمل حمص بطحينة يجب إحضار هذه المكونات:

المكونات

2 كوب من الحمص المسلوق. كوب ونصف من عصير الليمون. نصف كوب من الزيت. 8 ملاعق صغيرة من الطحينة. 10 ملاعق كبيرة من ماء سلق الحمص. ملح بناًء على الرغبة.

طريقة التحضير

وضع كافة المكونات في الخلاط الكهربائي.

خلط المكونات بصورة جيدة حتى الوصول إلى خليط ناعم.

تقوم بنقل الخليط إلى طبق التقديم وتزيينه حسب الرغبة، وفي الأغلب يتم تزيينه بزيت الزيتون والسماق والبقدونس.

طريقة عمل حمص عراقي بالطحينة

حتى تتمكن من عمل حمص عراقي بالطحينة يجب إحضار بعض المكونات ونوضحها من خلال موقع المواطن.

المكونات

كوب من الحمص المجفف. نصف ملعقة صغيرة من بايكربونات الصوديوم. نصف كوب من الطحينة. ملعقة ونصف صغيرة من الكركم. 2 كوب من مرقة الدجاج، يمكن أن تستبدل بأربعة أكواب من الماء. 2 فص من الثوم المهروس مع الملح. عصير ليمونة.

طريقة التحضير

نقوم بوضع الحمص في إناء، ثم تضيف إليه الماء والبايكربونات، ويتم نقعه قبل الاستعمال بليلة.

تقوم بتصفية الحمص من الماء، ويتم غسله بشكل جيد، ثم تضيف إليه قدر مع مرقة الدجاج أو الماء، ويوضع على نار هادئة ويترك حتى يصل إلى الغليان على نار هادئة لمدة ساعة أو أكثر حتى يصبح الحمص لين، وبعد ذلك نقوم بتصفية الحمص، ويتم الاحتفاظ بماء الطبخ.

يوضع الطحينة والحمص مع عصير الليمون والثوم وماء الطبخ في الخلاط الكهربائي، وتقوم بخلطهم حتى تصل إلى خليط طري وأملس، وتتمكن من ضبط النكهة بصورة أفضل من خلال تذوق الخليط لإضافة أي مكونات ناقصة مثل: الملح، وإذا كان الخليط سميك تتمكن من إضافة ماء سلق الحمص لتخفيفه.

تقوم بوضع الحمص بالطحينة في طبق التقديم، وتقوم بتقديمه بنفس درجة حرارة الغرفة، بالإضافة إلى الخبز وتزيينه بزيت الزيتون والسماق.

طريقة عمل الحمص بالطحينة على الطريقة اللبنانية

يمكنك تحضير الحمص بالطحينة على الطريقة اللبنانية والتي يتم إعدادها في بيروت بكل سهولة في خلال 20 دقيقة فقط، وتكفي حتى 8 أشخاص لتناولها.

المكونات

زيت زيتون بمقدار ملعقتين كبيرتين. كمون. بقدونس مفروم بمقدار ملعقة واحدة فقط كبيرة. عصير من الليمون بمقدار 8 ملاعق كبيرة. ثلج. فلفل أسود وملح. 200 غرام من الطحين. ثوم بمقدار 4 فصوص. طماطم مقطعة بمقدار حبتين. الحمص المسلوق بمقدار كيلو. خيار مخلل مقطع بمقدار 6 حبات. بقدونس مفروم بمقدار 4 ملاعق. بندورة بمقدار ملعقتين كبيرتين مقطعة حجم صغير.

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربي قم بإضافة الحمص المسلوق من قبل، وعليه قم بإضافة الثلج بمقدار 200 جرام فقط، وقم بخفقهم معًا جيدًا.

قم بإضافة كل من عصير الليمون والطحينة والفلفل الأسود والملح إلى الخليط في الخلاط الكهربي وقم بالخفق معًا جيدًا.

بعد ذلك في وعاء أخر قم بوضع الحمص، وفوقه قم بإضافة كل من البندورة المقطعة والمخلل والبقدونس المفروم، وقم بتقليب جميع المكونات معًا بشكل جيد، وبعد ذلك قم بالرش على سطح الطبق للتقديم بعض من البقدونس المفروم أيضًا.

طريقة عمل الحمص بالطحينة السورية

المكونات

زيت الزيتون بمقدار ملعقة صغيرة. الحمص الجاف بمقدار كأس. الطحينة بمقدار 3 ملاعق كبيرة. الثوم المهروس. فلفل أسود وملح. كمون بمقدار ملعقة واحدة صغيرة. ماء لسلق الحمص به. حبات حمص وبمقدونس مفروم للتزين.

طريقة التحضير

استخدام الحمص يجب نقعه ليوم كامل من قبل الاستخدام، يجب تغير الماء على الأقل 3 مرات أو 4 مرات خلال ليلة النقع.

بعد ذلك يتم تنظيف الحمص بشكل جيد، ويوضع بماء جديد نظيف حتى يتم سلقه في الماء النظيف بشكل جيد، ولا يجب استخدام ماء النقع في السلق.

في خلاط كهربي يتم وضع الحمص الذي تم سلقه ووضع معه المكونات السابقة جميعها.

يتم إضافة الماء أثناء تشغيل الخلاط بشكل تدريجي ولا يجب وضع الماء مرة واحدة، حتى يتم ملاحظة تغير لون المزيج المتكون.

بعد ذلك يتم وضع الخليط الممزوج في الخلاط الكهربي بطبق وتزين الطبق بالحمص والبقدونس بشكل جيد.

طريقة عمل الحمص بالشمندر

طريقة الحمص والشمندر أيضًا من الطرق المفضلة للكثير، فهي يتم التجهيز لها في 5 دقائق فقط ويتم طهيها خلال 10 دقائق بالأكثر، لذا لا تستغرق الطريقة سوى ربع ساعة بالأكثر، وتكفي المكونات التالية حتى 4 أشخاص.

المكونات

الفلفل الأسود والملح. كمون بودر بمقدار ملعقة واحدة كبيرة. فصوص من الثوم بمقدار 3 فصوص فقط. دبس الرومان بمقدار ملعقتين كبيرتين. عصير الليمون بمقدار ثلاث ملاعق كبيرة. علبة من الحمص. الشمندر بمقدار حبتين فقط، يتم تقطيعها وشويهم على شكل مكعبات.

طريقة التحضير

في خلاط كهربي قم بوضع الشمندر بعد ذلك قم بإضافة المكونات التالية إليه: الثوم، الحمص، عصير الليمون، الكمون، دبس الرومان، بعد ذلك قم بإضافة الفلفل والملح، بعد ذلك قم بخلط جميع المكونات معًا جيد في الخلاط الكهربي.

وبعد ذلك قم بتقديمه في طبق ويمكن تزين الطب ببعض البقدونس المفروم ناعم.

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