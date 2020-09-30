طريقة عمل خبز التميس

تتعدد أنواع التميس من دولة لآخري وهو يعتبر من أنواع الخبز الرائعة التي يجب أن تكون متواجدة على طاولة الطعام وتعتبر طريقة عمل خبز التميس بسيطة جدًا ويمكنك فعلها بسهولة.

طريقة عمل خبز التميس

يعتبر خبز التميس من أنواع الخبز المعروفة كثيرًا في الدول العربية مثل السعودية واليمن وغيرها ولذلك سنقدم لكي طريقة عمل خبز التميس من خلال خطوات بسيطة سنوضحها في هذا المقال على موقع المواطن وهي كالتالي:

المكونات

كوبان من الدقيق الأبيض. 2 ملعقة من اللبن البودر. علبة صغيرة من الزبادي. ملعقة من البيكنج بودر. رشة من الملح. كوب من الماء الدافئ. كيس خميرة. ملعقتان من الزبدة.

طريقة التحضير

قومي بوضع الدقيق مع البيكنج بودر مع اللبن البودرة في طبق كبير.

ذوبي الخميرة مع السكر في كوب من الماء الدافئ ثم اتركيه حوالي عشر دقائق.

صبي الخميرة على الدقيق مع الزبدة واعجني حتى تصلي إلى قوام متماسك.

غطي العجين بقطعة من البلاستك واتركيه لحوالي ثلاثون دقيقة إلى أن يخمر ويتضاعف حجمه

ثم قطعي العجين إلى كرات صغيرة في الحجم.

ضعي كور العجين في صينية ثم غطيها واتركيها قليلاً.

ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة

اتركيها حتى يحمر وجه التميس.

بعد إخراجها من الفرن ضعي عليها القليل من الماء.

يمكن تناوله ساخنًا.

طريقة تحضير خبز التميس السعودي

توجد في السعودية العديد من الأكلات المميزة ومن بينها خبز التميس المعروف هناك فهو يتواجد على كل مائدة ولذلك سنوضح طريقة عمل خبز التميس على الطريقة السعودية وهي كالتالي:

المكونات

كيلو إلا ربع من الدقيق الأبيض. ملعقة من الخميرة القليل من السكر. القليل من الملح. كوب من الماء الدافئ. سمسم حسب الرغبة.

طريقة التحضير

قومي بخلط الدقيق مع السكر مع الملح والخميرة ثم قومي بإضافة الماء تدريجيا.

قومي بالعجن وضيفي الماء إن كانت غير لينة.

ثم قطعيها إلى كور صغيرة بعد أن تصبح متماسكة.

ضعيها في مكان دافئ ثم غطيها بكيس لكي تخمر.

افرديها في صينية مرشوشة بالدقيق وضعي على العجينة القليل من الماء.

ضعي على كرات العجين طبقة من السمسم.

ثم ادخليها في فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة إلى أن يصير لونها أحمر.

ثم قدميه لعائلتك ساخنًا.

طريقة عمل خبز التميس بالبيت

خبز التميس من أنواع الخبز الرائعة التي يمكن تحضيرها في المنزل بشكل بسيط ومكوناتها كالتالي:

المكونات

كوبان من الدقيق جميع الاستخدامات. ملعقة كبيرة من الزبدة. ملعقة من البيكنج بودر. ملعقة من الخميرة الطازجة. ملعقة من السكر. رشة من الملح. علبة من الزبادي. ملعقتان من الحليب البودر. كاس من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

انخلي جميع المكونات الجافة الدقيق والبيكنج بودر والحليب البودر ثم ضعيها في طبق عميق.

ضعي الخميرة والسكر مع كوب من الماء الدافئ ثم قلبيها واتركيها قليلاً.

ضيفي الزبدة مع خليط الدقيق ثم ضيفي خليط الخميرة واعجني الخليط حتى تحصلي على عجينة متماسكة ولينة.

غطي العجينة واتركيها جانبًا إلى أن تخمر ويزيد حجمها.

ثم قطعيها لقطع متوسطة الحجم ثم اتركيها قليلاً لترتاح.

احضري صينية وضعي بها القليل من الزبدة وضعي بها كرات العجين وافرديها على شكل دائرة.

ادهني الوجه بالزبدة ثم ادخليها إلى فرن عالي إلى أن يحمر وجهها.

بعد أن ينضج اخرجيه من الفرن ثم ضعيه داخل قماش من القطن ليظل محتفظ بطراوته.

خبز التميس اليمني

الخبز اليمني من الأطعمة المعروفة التي تستهلك كثيرًا نظرًا لطعمها اللذيذ كما أن مكوناتها بسيطة وخطواتها سهلة وطريقة عمل خبز التميس اليمني كالتالي:

المكونات

2 كوب من الدقيق الأبيض. كوب من الماء الساخن يستخدم عند العجن. ربع كيلو من الزبدة البلدي السايحة. ثلاث ملاعق من اللبن البودرة. رشة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من الخميرة.

طريقة التحضير

امزجي الدقيق مع الملح مع اللبن البودر في وعاء كبير.

ضعي الزبدة والخميرة واعجني الخليط حتى تحصلي على عجينة لينة لا تلتصق باليد.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ حتى تختمر.

ضعي العجينة داخل صينية مدهونة بالزبدة ويمكنك إضافة القليل من السمسم إلى الوجه حسب رغبتك في ذلك.

ضعيها داخل الفرن على درجة حرارة متوسطة إلى أن يحمر وجهها.

اخرجي الخبز من الفرن بعد أن ينضج تمامًا.

قدميه ساخنًا إلى جانب الطعام.

طريقة تحضير خبز التميس الأفغاني

يعتبر خبز التميس الأفغاني من أنواع الخبز المميزة بطعمها الرائع المحبب للكثير من الأشخاص كما أن مكوناته بسيطة وسهل التحضير وطريقة عمل خبز التميس الأفغاني كالتالي:

المكونات

كوبان من الدقيق الأبيض. ملعقة من الخميرة الفورية. القليل من الملح. ملعقة واحدة من السكر. 2 ملعقة من الزبدة. كاس من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

احضري وعاء عميق ثم ضعي بداخله الدقيق والسكر مع الملح والخميرة وامزجي المكونات كثيرًا.

ضيفي الزبدة إلى الخليط ثم استمري بعجن الخليط.

ثم ضعي الماء تدريجيًا للخليط حتى تحصلي على عجينة لينة ولكنها متماسكة.

قومي بتغطية العجين وضعيه في مكان دافئ إلى أن تخمر.

سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة.

قومي بتقسيم العجين إلى جزأين ثم افرديه في قالب واسع للفرن.

ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة إلى حوالي ربع ساعة إلى أن يصير لون الوجه ذهبي.

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