طريقة عمل صلصة المشروم

من الأطعمة المفضلة للكثير هو المشروم والذي يحتوي على قيمة غذائية عالية يمكنك الحصول عليها من خلال طريقة عمل صلصة المشروم والتي يمكنك استخدامها في الكثير من الأطعمة المختلفة.

صلصة المشروم البنية

من المعروف القيمة الغذائية العالية التي يمكنك الحصول عليها من خلال المشروم لا يحتوي المشروب على قيمة غذائية عالية فقط بل هو أيضًا مميزة بطعمها اللذيذ الذي يفضله الكثير.

يحتوي المشروم على الكثير من القيم الغذائية التي يحتاجها الجسم بشكل مستمر لذا تناول المشروم بشكل منتظم يساعد في الحصول على كل تلك القيم الغذائية بكل سهولة.

يحتوي المشروم على نسبة عالية من القيم الغذائية التالية:

يحتوي كل 100 جرام من المشروم على نسبة كربوهيدرات تصل إلى 5 غرام.

يحتوي أيضًا كل 100 جرام من المشروم على نسبة من الدهون تصل إلى 7 غرام.

أما عن نسبة البروتين التي يمكنك الحصول عليها من خلال 100 جرام من المشروم هي 3 غرام.

كما يمكنك الحصول على نسبة 50 سعر حراري من الطاقة من قبل 100 جرام من المشروم.

أما عن الماء المصدر الأساسي للجسم يمكنك أيضًا الحصول عليه من المشروم فكل 100 جرام من المشروم يمكنك الحصول منه على 89 غرام من الماء.

كل تلك القيم الغذائية يمكنك الحصول عليها من المشروم بكل سهولة ومن أسهل الطرق التي يمكنك من خلالها الحصول على المشروم هو طريقة عمل صلصة المشروم البنية الشهيرة والتي يمكن استخدامها على الكثير من الأكلات منه البرجر الشهير والذي يفضله الأطفال.

لذا يمكنك إعطاء فوائد المشروم لأطفالك عن طريق وضع صلصة المشروم على البرجر المفضل له كما يمكنك وضعه في السندوتشات التي يحبها طفلك.

طريقة عمل صلصة المشروم البنية

من أسهل الطرق التي يمكنك تحضيرها صلصة المشروم البنية ومن خلال موقع المواطن نذكر كيفية عمل صلصة المشروم.

المكونات

ملعقتين كبيرتين من الزبد. ملعقتين كبيرتين من الدقيق. علبة من المشروم المعلب ويمكنك استخدام المشروم الطازج. مرق لحم بمقدار كوبان.

طريقة التحضير

في طاسة على النار قم بوضع ملعقتان الزبد بها لحين تحول الزبد السائل بعد ذلك قم بوضع معها ملعقتين الدقيق ويقلب الدقيق مع الزبد جيدًا لحين نضج الخليط الموضوع وتتأكد من ذلك عن تحويل لونه إلي بني فاتح.

بعد ذلك قم بوضع كوبين مرق اللحم على الدقيق والزبد ويظل في التقلب معًا لفترة لحين تحول القوام إلى ثقيل.

بعد تحول قوام الخليط الموضوع في الطاسة إلى قوام ثقيل قم حينها بوضع المشروم المستخدم سواء كان معلب أو طازج بعد ذلك يترك الخليط الطهي لعدة دقائق لحين التأكد من نضج المشروم.

يمكن وضع التوابل التي تفضلها للصلصة ولكن يفضل وضع ملح وفلفل اسود فقط يجعل الطعم ألذ وذو مذاق رائع.

يمكنك الآن وضع الصلصة على السندوتش التي تفضليه كما يمكنك استخدامه مع الطعام المقدم على المائدة.

طريقة برجر بصلصة المشروم

البرغر من الأطعمة المفضلة لجميعنا وبالأخص للأطفال يمكنك استغلال تلك الطريقة لكي تجعل يتناول المشروم وذلك لمن لا يفضلون تناول المشروم أما لمن يحبون صلصة المشروم البنية اللذيذة سوف يفضلون تناول برغربطريقة عمل صلصة المشروم جدًا.

تحضير البرغر لا يستغرق سوى 15 دقيقة على الأكثر أما عن مدة طهي لا تستغرق سوى 25 دقيقة فقط وتكفي الوجبة التالية 6 أشخاص على الأقل لتقديمها.

إليكي طريقة برجرالمشروم

المكونات

مقدار كيلو إلا ربع من اللحم يجب أن يكون مفروم بشكل جيد. بيضة واحدة فقط يجب أن تكون مخفوقة. فتات الخبز بمقدار نصف كوب فقط. بصل مفروم ناعم مقدار ربع كوب فقط. شوربة الفطر الكريمي يفضل أن تكون مكثفة بمقدار علبة واحدة لا أكثر. معجون من اللحم البقري بمقدار علبة واحدة فقط.

طريقة التحضير

في وعاء قم بخلط كل من المكونات التالية: البصل يضاف إليه فتات الخبر وبالتأكيد اللحم المفروم شوربة الفطر مقدار ربع كوب وبعد ذلك قم بخلط كل المكونات معًا بشكل حيد وقسم بعد ذلك الخليط إلى 6 أقسام متساوية في الحجم.

في مقلاة لا يلصق الطعام بها قم بوضع البرغر عليها وأترك البرغر لحين تحول لونه إلى اللون البني بالتقريب لمدة 4 دقائق على كل جهة.

في وعاء أخرى قم بوضع اللحم البقري المذكور استخدامه مع الباقي من شوربة المشروم ويخلط الخليط معاً جيدا لحين تكون خليط ناعم الملمس.

بدع ذلك يتم سكب خليط لحم البقري وشوربة المشروم على البرغر في المقلاة ويترك ليتم طهيهم معًا.

بعد ذلك يمكنك وضع البرغر في خبز ستتمتع بطعم البرجر اللذيذ بصلصة المشروم.

طريقة عمل صلصة المشروم بالكريمة

صلصة المشروم بالكريمة من الصلصات التي يفضلها الكثير ويتناولها في الخارج بفضل طعمها اللذيذ المميز لجميعنا يمكنك الآن معرفة طريقة عمل صلصة المشرومالقيام بها في المنزل بكل سهولة.

المكونات

ثوم مهروس بمقدار فصين. زيت بمقدار أربع ملاعق كبيرة. مرق الدجاج أو اللحم أو يمكن استخدام الماء بمقدار نصف كوب. مشروم بمقدار لا يزيد عن 20 حبة. بصلة واحدة ذات حجم متوسط مقطعة شرائح رفيعة. كوب كريمة.

الطريقة

في مقلاة قم بإضافة كل من البصل والثوم المفروم لحين الذبلان.

يتم إضافة المشروم جزء منه مفروم ناعم وجزء مقطع قطع صغيرة ويتم تقليبهم.

يتم إضافة الكريمة والمرق أو الماء إلى الوعاء.

يترك لحين الغليان لمدة 5 دقائق على الأقل على نار خفيفة.

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