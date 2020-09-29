طريقة عمل عجينة القطايف السورية

تعتبر القطايف من أكثر الحلويات المشهورة في بلاد الشام كسوريا ومصر وفلسطين ودائمًا يبحث الكثيرون عن طريقة عمل عجينة القطايف السورية، ويوجد الكثير من الطرق التي يتم تحضير القطايف بها، كما أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية.

طريقة عمل عجينة القطايف السورية

المكونات

2 كوب من الطحين الأبيض. 2 كوب من الماء الفاتر. 2 ملعقة كبيرة الحجم من السكر. ½ ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية. رشة من الملح. ½ ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج بودر.

مكونات عمل القشطة

علبة واحدة من قشطة بوك. 2 كوب من اللبن الرائب البارد. ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا ومن الممكن أن يتم استبدالها بماء الورد.

مكونات للتزيين

بندق مفروم للتزيين. عسل نحل.

طريقة التحضير

سوف يقوم موقع المواطن بتوضيح طريقة عمل عجينة القطايف السورية وذلك من خلال الخطوات التالية:

نقوم بوضع البيكنج بودر والملح والطحين الأبيض في إناء كبير الحجم ويتم خلطهم مع بعضهم بطريقة جيدة في الخلاط الكهربائي.

ثم يتم خلط كل من الخميرة والسكر والماء في إناء آخر ونقوم بإضافة الدقيق الأبيض للخليط.

ثم نقوم بتغطية العجين بطريقة جيدة ونقوم بوضعها في مكان دافئ وتترك لمدة ساعة كي تتخمر ويزيد حجمها.

ثم نقوم بوضع الفانيليا والنشا فوق اللبن الرائب ونقوم بتقليبهم مع بعضهم بطريقة جيدة.

ثم نقوم بوضع الخليط في درجة حرارة متوسطة حتى يذوب النشا كاملاً مع التقليب باستمرار من وقت لآخر.

وبعد أن يصبح الخليط كثيف نقوم برفعه عن النار، ثم نقوم بإضافة علبة القشطة وبذلك تكون القشطة جاهزة.

نقوم بوضعها بالثلاجة لمدة ساعة على الأقل ثم نقوم بإحضار مقلاة تكون غير لاصقة ونقوم بتسخينها.

ثم نضع العجينة في المقلاة باستخدام ملعقة لكي تصبح على شكل دائري، ومن الممكن أن يتم استبدال الملعقة بقمع بلاستيكي.

ثم تترك حتى تتشكل بها فقاقيع ونتركها على النار كي تحصل على اللون الذهبي وبعد ذلك نقوم بحشو العجين بحشوة القشطة ونقوم بقليها فى مقلاة تكون مليئة بالزيت النباتي.

وبعد أن تحصل القطايف على اللون الذهبي يتم إخراجها من المقلاة وتوضع في القطر وبذلك تكون جاهزة للتقديم.

طريقة عمل عجينة القطايف السورية بكريمة الشوكولاتة

المكونات

مكونات العجينة

كوب من الطحين الأبيض. ½ كوب من السميد الناعم. 3 ملاعق صغيرة الحجم من البيكنج بودر. 3 أكواب من الماء. رشة واحدة من البندق المجروش للتزيين.

مكونات كريمة الشوكولاتة

200 غرام من الشوكولاتة. ملعقة واحدة صغيرة الحجم من العسل. كوب واحد من القشطة. ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا.

طريقة التحضير

تحضير العجينة

نقوم بوضع الدقيق مع السميد والبيكنج باودر في وعاء الخلاط ويضاف لهم الماء، ثم يتم تشغيل الخلاط على سرعة متوسطة كي تتكون لدينا عجينة ناعمة وسائلة.

تترك العجينة لمدة ربع ساعة لكي ترتاح قليلاً.

تحضير كريمة الشوكولاتة

نقوم بوضع القشطة في إناء قاعدته سميكة، ثم نقوم بوضع الإناء على نار متوسطة الحرارة كي تذوب القشطة ولكن بدون أن تغلي.

ثم نقوم بإضافة الشوكولاتة والفانيليا والعسل ويتم تقليب الخليط على نار منخفضة حتى تذوب الشوكولاتة جيدًا وتتكون لدينا كريمة شوكولاتة ناعمة.

ثم نقوم برفع الكريمة عن النار وتترك جانبًا حتى تبرد.

تحضير القطايف

نقوم بتجهيز مقلاة واسعة تكون قاعدتها سميكة ونقوم بإحضار صينية تكون حوافها قصيرة ويوضع بها فوطة مطبخ نظيفة.

ثم يتم وضع المقلاة على نار متوسطة كي تسخن جيدًا، ثم نقوم بسكب كمية من العجينة على الصاج على شكل أقراص حسب الحجم الذي ترغب به وانتظر قليلاً حتى تظهر فقاعات فوق سطح هذه الأقراص.

ويجب أن يجف سطحها جيدًا، ثم يتم رفع أقراص القطايف وتترك حتى تبرد قبل أن يتم تشكيلها.

ونقوم بإمساك قرص القطايف حتى يتكون قمع صغير ونقوم بحشوه بكريمة الشوكولاتة.

ثم يتم تزيينه بالبندق المجروش ونقوم بوضع القطايف في طبق التقديم، ثم تقدم.

طريقة عمل عجينة القطايف بالقشطة

المكونات

مكونات العجينة

2 كوب من الطحين. ½ كوب من السميد الناعم. 3 ملاعق كبيرة الحجم من السكر. ملعقة واحدة كبيرة الحجم من النشا. 2 ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج بودر. 2 كوب ونصف من الماء. ملعقة واحدة صغيرة الحجم من ماء الزهر.

مكونات القشطة

كوب واحد ونصف من الحليب. ربع كوب من الطحين. ربع كوب من النشا. كوب واحد من الكريمة. 3 ملاعق كبيرة الحجم من السكر. ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الزهر. ليمون للتزيين قطر للتقديم.

طريقة التحضير

بعد أن تعرفنا على طريقة عمل عجينة القطايف السورية بكريمة الشوكولاتة فيجب أيضًا أن نتعرف على طريقة عمل عجينة القطايف بالقشطة.

بكريمة الشوكولاتة فيجب أيضًا أن نتعرف على طريقة عمل عجينة القطايف بالقشطة. نقوم بوضع الطحين مع السميد والسكر والنشا والبيكنج باودر والماء في إناء الخلاط الكهربائي ثم يتم تشغيله على سرعة متوسطة كي تتكون لدينا عجينة سائلة وناعمة.

نقوم بإحضار مقلاة سميكة القاعدة، ثم يتم وضعها على نار متوسطة حتى تسخن.

ثم نقوم بوضع عجينة القطايف في إبريق الصغير كي يتم تسهيل عملية تشكيلها في المقلاة.

ثم نقوم بتجهيز فوطة قطنية تكون نظيفة ونضعها بجانبنا أثناء عملية تحضير القطايف، ثم يتم سكب العجينة على شكل أقراص وتترك لتظهر لدينا فقاعات على سطح هذه الأقراص وتجف هذه القطاعات.

ثم نقوم بوضع الأقراص على الفوطة وتترك حتى تبرد قبل أن يتم تشكيلها.

ونقوم بتحضير القشطة عن طريق وضع الحليب مع الطحين والكريمة والنشا والسكر في إناء متوسط الحجم وتكون قاعدته سميكة.

ثم يتم خلط جميع المكونات مع بعضها بمضرب يدوي حتى تذوب النشا والسكر.

ثم نقوم بوضع الإناء على نار متوسطة ويتم تقليب الخليط باستخدام ملعقة خشبية عريضة حتى يغلي الحليب ويكون قوامه سميك وتتكون لدينا القشطة.

ثم نقوم بوضع القشطة في طبق واسع ونتركها جانبًا كي تبرد قبل أن يتم استعمالها.

شارك الخبر